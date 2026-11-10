A fugit din Somalia ca să ajungă campioană Ramla Ali și-a îndeplinit visul cel mare:  e noua campioană mondială la box profesionist
Momentul când Ramla Ali a primit centura de campioană / IMAGO
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A fugit din Somalia ca să ajungă campioană Ramla Ali și-a îndeplinit visul cel mare: e noua campioană mondială la box profesionist

alt-text Bogdan Stamatoiu
alt-text Publicat: 10.11.2026, ora 15:27
alt-text Actualizat: 10.11.2026, ora 15:27
  • Povestea impresionantă a Ramlei Ali, pugilista care a trebuit să-și abandoneze țara de frica războiului și acum a cucerit două centuri mondiale
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Pentru Ramla Ali, drumul vieții a început într-o țară măcinată de război, într-o familie obligată să-și abandoneze casa pentru a-și salva viețile.

Născută în Somalia, Ali a plecat împreună cu rudele ei din cauza războiului civil care a devastat țara. S-au stabilit toți la Londra în 1992.

A făcut istorie pentru Somalia, apoi a cucerit lumea boxului profesionist

S-a apucat de box în adolescență și, încet-încet, acesta a devenit pentru ea mai mult decât o pasiune. Mai întâi, Ali a devenit prima femeie musulmană care a câștigat un titlu național englezesc la box amator, iar ulterior a făcut istorie pentru țara sa de origine.

La Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020, ea a devenit prima pugilistă care a reprezentat Somalia în competiția olimpică de box.

Apoi a făcut trecerea la profesionism, cu un singur gând îndrăzneț: câștigarea unui titlu mondial! Prima încercare a eșuat. În urmă cu doi ani, Ali a pierdut în fața mexicancei Yamileth Mercado, într-o confruntare pentru centura WBC la categoria junior featherweight.

A doua încercare i-a adus titlurile mondiale

Insuccesul nu a descurajat-o. Duminică, în Arlington, Texas, pugilista britanică a revenit în ring pentru a lupta iar pentru titlul mondial. Adversară i-a fost americanca Mikiah Kreps, în vârstă de 30 de ani.

În joc erau centurile mondiale vacante IBF și WBO la categoria junior featherweight, echivalentul categoriei de 122 de livre (55,3 kilograme).

Una dintre loviturile care au condus-o pe Ramla spre titlu / IMAGO Una dintre loviturile care au condus-o pe Ramla spre titlu / IMAGO
Una dintre loviturile care au condus-o pe Ramla spre titlu / IMAGO

Meciul a durat 10 reprize. În repriza a treia, Ali și-a trimis adversara la podea, dar Kreps a revenit puternic și a preluat inițiativa, obligând-o pe britanică să stea preponderent în defensivă până la final.

Când cei trei arbitri au anunțat decizia, Ramla Ali a fost declarată câștigătoare. Doi dintre ei au punctat în favoarea britanicei, 97-92 și 96-93, în timp ce al treilea i-a acordat victoria lui Mikiah Kreps, cu 98-91.

Lacrimile unei campioane și victoria dedicată tatălui

Pentru Ramla, momentul anunțării rezultatului a avut o încărcătură emoțională uriașă. Pugilista a căzut în genunchi și a izbucnit în lacrimi. În spatele reacției se afla o dramă personală: tatăl ei murise în primăvară, cu șase luni înaintea confruntării din Texas.

„Fă asta pentru el”, i-ar fi transmis antrenorul în vestiar, potrivit declarațiilor sportivei. Apoi, gândurile Ramlei au fugit spre țara natală. „Nu pot să exprim în cuvinte ce înseamnă asta pentru mine și pentru Somalia”, a declarat campioana.

Și, apropo de țara natală, încă un detaliu impresionant: vârsta exactă a Ramlei nu e cunoscută! Are oficial 37 de ani, fiind născută pe 16 septembrie 1989, conform pașaportului său. Dar Ramla a detaliat în interviuri și în cartea sa autobiografică „Not Without a Fight” („Nu fără luptă”) că nu a existat un certificat de naștere emis, iar mama sa nu își amintea ziua exactă a nașterii, din cauza haosului provocat de război.

Așa că autoritățile din Marea Britanie au stabilit data de 16 septembrie 1989 ca o estimare administrativă necesară pentru emiterea documentelor de identitate.

Între ring și podiumul de modă

Cariera sportivei britanice de origine somaleză depășește granițele sportului. E un nume cunoscut și în lumea modei, fiind reprezentată de agenția IMG Models din 2019. A apărut pe copertele unor publicații precum Elle, Harper's Bazaar Arabia și Dazed.

Ramla Ali se simte la fel de bine pe podiumul de modă ca și în ring / IMAGO Ramla Ali se simte la fel de bine pe podiumul de modă ca și în ring / IMAGO
Ramla Ali se simte la fel de bine pe podiumul de modă ca și în ring / IMAGO

Este de asemenea și ambasador UNICEF și a fondat în 2018 proiectul Sisters Club, prin care oferă cursuri gratuite de box femeilor vulnerabile, inclusiv supraviețuitoarelor violenței domestice.

Iar povestea sa a ajuns de curând și pe marele ecran, filmul „In the Shadows”, despre viața ei, având premiera în Marea Britanie pe 30 octombrie.

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