Business Drops #128 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv
Lionel Messi (foto: IMAGO)
Special

Business Drops #128 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

alt-text Cristian Gheorghe
alt-text Publicat: 10.11.2026, ora 16:56
alt-text Actualizat: 10.11.2026, ora 16:58
  • Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 128.
  • Astăzi, printre altele, despre Messi, lider în vânzările de tricouri, revenirea Adidas la AC Milan și veniturile record estimate de Mercedes în Formula 1.
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1. Lionel Messi (Inter Miami) ocupă primul loc în clasamentul celor mai bine vândute tricouri din MLS în 2026, pentru al patrulea sezon consecutiv. Top 3 este completat de Son Heung-Min (LAFC) și Thomas Müller (Vancouver Whitecaps). La nivel global, potrivit unui clasament Euroméricas Sport Marketing, citat de publicația Ámbito, în 2025 au fost vândute 1.278.000 de tricouri cu numele argentinianului pe spate. Messi s-a clasat pe locul 2 mondial, după Lamine Yamal, care „a vândut” aproximativ 1.315.000 de tricouri.

2. AC Milan va renunța la echipamentele Puma și va reveni la Adidas, începând din vara anului 2028. Noul contract ar urma să fie valabil zece ani și să valoreze cel puțin 500 de milioane de euro, ceea ce înseamnă aproximativ 50 de milioane de euro pe sezon. Acest acord va aduce o creștere a veniturilor de aproximativ 67% față de suma încasată în prezent.

3. Echipa Mercedes-AMG Petronas, din Formula 1, estimează venituri record de un miliard de dolari în 2026, față de 865 de milioane în 2025, o creștere de aproximativ 15,6%. Performanța financiară este susținută atât de rezultatele sportive, franciza fiind pe primul loc în clasamentul constructorilor în sezonul curent, cât și de parteneriatele comerciale și sponsorizările primite.

4. NASCAR va investi 50 de milioane de dolari în modernizarea circuitelor în 2026, pentru a îmbunătăți experiența spectatorilor. Organizația de curse automobilistice a creat și o echipă specială, At-Track Fan Experience Working Team, care va analiza nevoile fanilor și va propune noi facilități, precum accesul în garaje, zone de divertisment, concerte și spații dedicate interacțiunii cu piloții.

5. Retras de la naționala Portugaliei după 23 de ani, Cristiano Ronaldo a jucat 234 de meciuri pentru prima reprezentativă, reușind 146 de goluri. El este cel mai bun marcator din istoria fotbalului. Ronaldo a participat la 6 ediții ale Campionatului Mondial și a contribuit decisiv la câștigarea de către Portugalia a primului titlu european, în 2016.

Cristiano Ronaldo (Foto: IMAGO) Cristiano Ronaldo (Foto: IMAGO)
Cristiano Ronaldo (Foto: IMAGO)

6. Universitatea Craiova a depășit 4,1 milioane de euro din câștiguri prin participarea în grupa principală din Conference League. Campioana României a primit de la UEFA 3,17 milioane de euro pentru calificarea în această fază, iar apoi, pentru fiecare dintre cele două victorii de până acum, 2-0 cu Egnatia și 3-1 cu Inter Escaldes, a încasat câte 400.000 de euro. Remiza cu Getafe, 1-1, a fost recompensată cu 133.000 euro.

7. Comitetul Olimpic și Paralimpic al Statelor Unite a angajat firma de consultanță Raine Group pentru a atrage investitori în cadrul unui proiect dedicat drepturilor comerciale ale Team USA, evaluate potențial la peste un miliard de dolari. Scopul este stabilizarea veniturilor organizației, care au variat semnificativ în funcție de ciclul olimpic: de la 264 de milioane de dolari în anii fără Jocuri, la 496 de milioane de dolari în anii olimpici.

8. Proprietarul Mark Walter analizează vânzarea echipei Cadillac din Formula 1, la o evaluare totală de aproximativ trei miliarde de dolari. Potrivit informațiilor apărute în presă, există cel puțin 7 potențiali investitori. Pentru intrarea în Formula 1, acționarii au plătit o taxă de aproximativ 450 de milioane de dolari și au investit suplimentar cel puțin un miliard de dolari.

9. La Liga (Spania) a introdus, în premieră, interviuri televizate cu arbitrii imediat după încheierea meciurilor. Inițiativa prevede realizarea a două interviuri pe etapă pentru posturile DAZN și Movistar Plus+. Pentru participarea la activitățile televizate, arbitrii vor beneficia de un bonus total de 500.000 de euro.

10. Turneul Final Four al campionatului universitar de baschet feminin din SUA, desfășurat la Phoenix, a adus beneficii economice de 71,5 milioane de dolari statului Arizona. Competiția a atras 27.330 de vizitatori din alte state americane, care au petrecut în medie patru nopți în Arizona și au cheltuit aproximativ 221 de dolari pe zi.

Evenimentul a contribuit cu 42,2 milioane de dolari la PIB-ul statului, a susținut activități economice echivalente cu 426 de locuri de muncă timp de un an și a generat venituri salariale de 24 de milioane de dolari. La acestea se adaugă aproximativ 4 milioane de dolari încasate din taxe și impozite.

11. LeBron James a devenit ambasador global pentru WHOOP, producătorul brățărilor inteligente pentru monitorizarea sănătății și performanței fizice. Compania americană a atras în acest an investiții de 575 de milioane de dolari, ajungând la o evaluare de 10,1 miliarde de dolari. WHOOP are peste 2,5 milioane de membri și își pregătește o posibilă listare la bursă.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei școli de marketing sportiv în ASE București

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