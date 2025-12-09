Raport oficial: premieri ilegale la canotaj! Curtea de Conturi: COSR trebuie să recupereze 500.000 de euro acordați necuvenit sub formă de premieri 

GOLAZO.ro publică raportul Curții de Conturi, care arată explicit cum Federația de Canotaj a făcut premieri fără a avea un cadru legal pentru JO de la Tokyo și Paris.

Raportul a fost finalizat în urmă cu câteva zile și arată că „ personalul din cadrul FR Canotaj nu a avut stabilite atribuții care să justifice contribuția la obținerea performanțelor sportive și nici criterii care au stat la baza premiilor” .

. În lista bonusurilor care n-au respectat legea se află și cei 90.000 de euro cu care Elisabeta Lipă a fost premiată pentru JO de la Tokyo.

La un an de la declarațiile făcute de fostul ministru al sportului, Eduard Novak, care o acuza pe Elisabeta Lipă de premieri abuzive la Federația Română de Canotaj după Jocurile Olimpice de la Paris 2024, Curtea de Conturi a finalizat controlul efectuat la Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

Novak a acuzat, Lipă s-a apărat, Ciolacu a dispus control

„Pentru medalia de aur de la Jocurile Olimpice de la Paris, David Popovici a primit, din partea COSR, un premiu în valoare de 140.000 euro, în timp ce Erhan Cătălin (secretar general al FRC) și Petrescu Roxana (contabilul șef) au primit un premiu de câte 162.400 de euro fiecare”, a dezvăluit în octombrie fostul campion paralimpic Eduard Novak.

„De ce au fost premiați cei doi? Pentru «participare activă și contribuție substanțială la obținerea rezultatelor».

Altfel spus, performanța administrativă (nu știu care este!) este mai valoroasă decât performanța sportivă”, a adăugat acesta.

În apărarea sa, Elisabeta Lipă, șefa sportului de la aceea vreme și președinta FR Canotaj s-a apărat într-un interviu acordat în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, spunând că sumele de sute de mii de euro propuse pentru cei doi angajați sunt de fapt bani pentru toți cei 60 de angajați ai federației, urmând să fie împărțiți între aceștia, toți având o contribuție la obținerea celor 5 medaliilor olimpice la Paris 2025, două de aur și trei de argint.

În urma acestor afirmații, premierul de atunci Marcel Ciolacu a convocat-o pentru explicații pe Elisabeta Lipă și a cerut mai multe controale.

Curtea de Conturi a demarat o misiune de control la Comitetul Olimpic și Sportiv Român, instituția care a gestionat și aprobat banii pentru premieri.

Verificarea felului în care COSR a întrebuințat resursele financiare ale statului în perioada 2021-2024 a fost încheiată cu un raport finalizat pe 25 noiembrie 2025, pe care-l publicăm acum.

Concluzia Curții de Conturi: „2,4 milioane de lei acordați fără justificare”

„În anii 2021 și 2024, personalul din cadrul FR Canotaj n-au avut stabilite atribuții care să justifice contribuția la obținerea performanțelor sportive și nici criterii care au stat la baza premiilor propuse în sumă totală de 2.447.484 lei, echivalentul a 492.800 euro”, au concluzionat inspectorii Curții de Conturi.

Pe scurt: aproape o jumătate de milion de euro au fost direcționați către persoane din FR Canotaj fără a avea o bază legală.

Inspectorii au verificat toate documentele COSR și propunerile făcute de FRC pentru premieri în urma Olimpiadelor de la Tokyo 2021 și de la Paris 2024: loturi olimpice, colective tehnice, specialiști care au contribuit direct la obținerea performanțelor, antrenori care au descoperit, selecționat și pregătit sportivi și personal din cadrul FRC.

Canotajul românesc s-a întors de la Tokyo cu trei medalii olimpice: una de aur și două de argint.

În 2021: Lipă și contabilul șef au luat aproape 170.000 de euro

Astfel, în 2021, în urma JO de la Tokyo, „s-a constatat că din suma de 17.103.747 lei reprezentând premieri acordate beneficiarilor din FR Canotaj: suma de 831.432 lei (168.000 euro) a fost acordată personalului, respectiv:

președintelui 443.430 lei (89.600 euro)

contabilului șef 388.002 (74.400 euro)”

Președintele FR Canotaj era Elisabeta Lipă, care practic a fost premiată cu circa 90.000 de euro într-un mod necuvenit, așa cum rezultă din concluziile raportului Curții de Conturi.

În 2024, ca urmare a rezultatelor obținute la Jocurile Olimpice - Paris 2024, la propunerea FRC, COSR a plătit premii pentru performanțele obținute de către sportivii români, după cum urmează:

sportivi (lot feminin şi masculin),

antrenori principali,

antrenori secundari,

colectiv tehnic,

antrenori care au depistat, selecționat și pregătit sportivi

personal din cadrul federației.

În propunerile transmise de către FRC au fost incluse la categoria „Specialiști care au contribuit indirect la performanța sportivă", un număr total de 49 persoane din cadrul federației, din care 31 persoane înscrise pe listele Lotului Olimpic Seniori Feminin şi 18 persoane pe listele Lotului Olimpic Seniori Masculin..

În 2024, un expert și contabilul au luat circa 190.000 de euro

„Precizăm faptul că, din totalul de 49 persoane din cadrul federației, două persoane (consultant/expert şi contabil şef) au fost propuse pentru premiere pentru suma totală de 930.917 lei (187.100 euro) în cadrul ambelor loturi, respectiv:

consultant/expert cu suma totală de 499.043 lei ( 100.300 euro ), din care: suma de 208.971 lei (42.000 euro) lot masculin şi suma de 290.072 lei (58.300 euro) - lot feminin;

), din care: suma de 208.971 lei (42.000 euro) lot masculin şi suma de 290.072 lei (58.300 euro) - lot feminin; contabil şef cu suma totală de 431.874 lei (86.800 euro), din care: suma de 188.074 lei (37.800 euro) lot masculin şi suma de 243.800 lei (49.000 euro) lot feminin.

În total, susțin inspectorii, „din suma de 38.915.641 lei reprezentând premieri acordate beneficiarilor din cadrul FRC, suma de 1.616.052 lei (324.800 euro) a fost acordată personalului (ex. consultant/expert sportiv, director complex sportiv, contabil, referent, îngrijitor, muncitor, paznic, bucătar, ospătar, fochist etc.)”, se arată în documentul Curții de Conturi.

Aceștia precizează că, pentru angajații FRC, cu excepția contabilului șef și al consultantului, valoarea individuală a premiului a fost cuprinsă între 200 și 10.000 de euro.

Curtea de Conturi justifică de ce premierile sunt fără cadru legal

Curtea de Conturi punctează faptul că „personalul din cadrul federației nu a fost inclus în colectivele tehnice olimpice, nu a avut stabilite atribuții care să justifice contribuția la obținerea performanțelor sportive și nici criterii care au stat la baza premiilor propuse, nefiind asigurată buna gestiune financiară în angajarea și utilizarea fondurilor publice primite de la bugetul statului”.

Curtea de Conturi către COSR: „Stabiliți prejudiciul, dispuneți măsuri să recuperați banii”

Echipa de control a recomandat reprezentanților COSR „clarificarea situației de către COSR împreună cu FRC, stabilirea întinderii prejudiciului, dispunerea măsurilor ce se impun pentru recuperarea sumelor acordate necuvenit şi restituirea acestora către Agenției Naționale pentru Sport”!

Și pentru evitarea în viitor a acestor situații, inclusiv pentru ciclul olimpic aflat în desfășurare, să solicite federațiilor să stabilească „criteriile care vor sta la baza propunerilor de acordare a premiilor pentru personalul care va contribui la performanța sportivilor”.

Plecând de la aceste recomandări, în mai - iunie 2025, echipa de control a Curții de Conturi a avut discuții de conciliere cu COSR, „dar nu au fost agreate în totalitate” de reprezentanții forului olimpic.

