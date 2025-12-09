Raport oficial: premieri ilegale la canotaj! Curtea de Conturi: COSR trebuie să recupereze 500.000 de euro acordați necuvenit sub formă de premieri 
Elisabeta Lipă
Special

Raport oficial: premieri ilegale la canotaj! Curtea de Conturi: COSR trebuie să recupereze 500.000 de euro acordați necuvenit sub formă de premieri

alt-text Mirela Neag , Dan Udrea
alt-text Publicat: 09.12.2025, ora 14:29
alt-text Actualizat: 09.12.2025, ora 14:29
  • GOLAZO.ro publică raportul Curții de Conturi, care arată explicit cum Federația de Canotaj a făcut premieri fără a avea un cadru legal pentru JO de la Tokyo și Paris.
  • Raportul a fost finalizat în urmă cu câteva zile și arată că „personalul din cadrul FR Canotaj nu a avut stabilite atribuții care să justifice contribuția la obținerea performanțelor sportive și nici criterii care au stat la baza premiilor”.
  • În lista bonusurilor care n-au respectat legea se află și cei 90.000 de euro cu care Elisabeta Lipă a fost premiată pentru JO de la Tokyo.

La un an de la declarațiile făcute de fostul ministru al sportului, Eduard Novak, care o acuza pe Elisabeta Lipă de premieri abuzive la Federația Română de Canotaj după Jocurile Olimpice de la Paris 2024, Curtea de Conturi a finalizat controlul efectuat la Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

Novak a acuzat, Lipă s-a apărat, Ciolacu a dispus control

Pentru medalia de aur de la Jocurile Olimpice de la Paris, David Popovici a primit, din partea COSR, un premiu în valoare de 140.000 euro, în timp ce Erhan Cătălin (secretar general al FRC) și Petrescu Roxana (contabilul șef) au primit un premiu de câte 162.400 de euro fiecare”, a dezvăluit în octombrie fostul campion paralimpic Eduard Novak.

„De ce au fost premiați cei doi? Pentru «participare activă și contribuție substanțială la obținerea rezultatelor».

Altfel spus, performanța administrativă (nu știu care este!) este mai valoroasă decât performanța sportivă”, a adăugat acesta.

În apărarea sa, Elisabeta Lipă, șefa sportului de la aceea vreme și președinta FR Canotaj s-a apărat într-un interviu acordat în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, spunând că sumele de sute de mii de euro propuse pentru cei doi angajați sunt de fapt bani pentru toți cei 60 de angajați ai federației, urmând să fie împărțiți între aceștia, toți având o contribuție la obținerea celor 5 medaliilor olimpice la Paris 2025, două de aur și trei de argint.

În urma acestor afirmații, premierul de atunci Marcel Ciolacu a convocat-o pentru explicații pe Elisabeta Lipă și a cerut mai multe controale.

Curtea de Conturi a demarat o misiune de control la Comitetul Olimpic și Sportiv Român, instituția care a gestionat și aprobat banii pentru premieri.

Verificarea felului în care COSR a întrebuințat resursele financiare ale statului în perioada 2021-2024 a fost încheiată cu un raport finalizat pe 25 noiembrie 2025, pe care-l publicăm acum.

Concluzia Curții de Conturi: „2,4 milioane de lei acordați fără justificare”

În anii 2021 și 2024, personalul din cadrul FR Canotaj n-au avut stabilite atribuții care să justifice contribuția la obținerea performanțelor sportive și nici criterii care au stat la baza premiilor propuse în sumă totală de 2.447.484 lei, echivalentul a 492.800 euro”, au concluzionat inspectorii Curții de Conturi.

Pe scurt: aproape o jumătate de milion de euro au fost direcționați către persoane din FR Canotaj fără a avea o bază legală.

Inspectorii au verificat toate documentele COSR și propunerile făcute de FRC pentru premieri în urma Olimpiadelor de la Tokyo 2021 și de la Paris 2024: loturi olimpice, colective tehnice, specialiști care au contribuit direct la obținerea performanțelor, antrenori care au descoperit, selecționat și pregătit sportivi și personal din cadrul FRC.

Canotajul românesc s-a întors de la Tokyo cu trei medalii olimpice: una de aur și două de argint.

În 2021: Lipă și contabilul șef au luat aproape 170.000 de euro

Astfel, în 2021, în urma JO de la Tokyo, „s-a constatat că din suma de 17.103.747 lei reprezentând premieri acordate beneficiarilor din FR Canotaj: suma de 831.432 lei (168.000 euro) a fost acordată personalului, respectiv:

  • președintelui 443.430 lei (89.600 euro)
  • contabilului șef 388.002 (74.400 euro)”

Președintele FR Canotaj era Elisabeta Lipă, care practic a fost premiată cu circa 90.000 de euro într-un mod necuvenit, așa cum rezultă din concluziile raportului Curții de Conturi.

În 2024, ca urmare a rezultatelor obținute la Jocurile Olimpice - Paris 2024, la propunerea FRC, COSR a plătit premii pentru performanțele obținute de către sportivii români, după cum urmează:

  • sportivi (lot feminin şi masculin),
  • antrenori principali,
  • antrenori secundari,
  • colectiv tehnic,
  • antrenori care au depistat, selecționat și pregătit sportivi
  • personal din cadrul federației.

În propunerile transmise de către FRC au fost incluse la categoria „Specialiști care au contribuit indirect la performanța sportivă", un număr total de 49 persoane din cadrul federației, din care 31 persoane înscrise pe listele Lotului Olimpic Seniori Feminin şi 18 persoane pe listele Lotului Olimpic Seniori Masculin..

În 2024, un expert și contabilul au luat circa 190.000 de euro

„Precizăm faptul că, din totalul de 49 persoane din cadrul federației, două persoane (consultant/expert şi contabil şef) au fost propuse pentru premiere pentru suma totală de 930.917 lei (187.100 euro) în cadrul ambelor loturi, respectiv:

  • consultant/expert cu suma totală de 499.043 lei (100.300 euro), din care: suma de 208.971 lei (42.000 euro)  lot masculin şi suma de 290.072 lei (58.300 euro) - lot feminin; 
  • contabil şef cu suma totală de 431.874 lei (86.800 euro), din care: suma de 188.074 lei (37.800 euro) lot masculin şi suma de 243.800 lei (49.000 euro)  lot feminin. 

În total, susțin inspectorii, „din suma de 38.915.641 lei reprezentând premieri acordate beneficiarilor din cadrul FRC, suma de 1.616.052 lei (324.800 euro) a fost acordată personalului (ex. consultant/expert sportiv, director complex sportiv, contabil, referent, îngrijitor, muncitor, paznic, bucătar, ospătar, fochist etc.)”, se arată în documentul Curții de Conturi.

Aceștia precizează că, pentru angajații FRC, cu excepția contabilului șef și al consultantului, valoarea individuală a premiului a fost cuprinsă între 200 și 10.000 de euro.

Curtea de Conturi justifică de ce premierile sunt fără cadru legal

Curtea de Conturi punctează faptul că „personalul din cadrul federației nu a fost inclus în colectivele tehnice olimpice, nu a avut stabilite atribuții care să justifice contribuția la obținerea performanțelor sportive și nici criterii care au stat la baza premiilor propuse, nefiind asigurată buna gestiune financiară în angajarea și utilizarea fondurilor publice primite de la bugetul statului”.

Curtea de Conturi către COSR: „Stabiliți prejudiciul, dispuneți măsuri să recuperați banii”

Echipa de control a recomandat reprezentanților COSR „clarificarea situației de către COSR împreună cu FRC, stabilirea întinderii prejudiciului, dispunerea măsurilor ce se impun pentru recuperarea sumelor acordate necuvenit şi restituirea acestora către Agenției Naționale pentru Sport”!

Și pentru evitarea în viitor a acestor situații, inclusiv pentru ciclul olimpic aflat în desfășurare, să solicite federațiilor să stabilească „criteriile care vor sta la baza propunerilor de acordare a premiilor pentru personalul care va contribui la performanța sportivilor”.

Plecând de la aceste recomandări, în mai - iunie 2025, echipa de control a Curții de Conturi a avut discuții de conciliere cu COSR, „dar nu au fost agreate în totalitate” de reprezentanții forului olimpic.

Citește și

„Și acum?!” Întrebarea care l-a pus în dificultate pe David Popovici și răspunsul simplu, dar care i-a schimbat viziunea pentru mai departe
Înot
13:45
„Și acum?!” Întrebarea care l-a pus în dificultate pe David Popovici și răspunsul simplu, dar care i-a schimbat viziunea pentru mai departe
Citește mai mult
„Și acum?!” Întrebarea care l-a pus în dificultate pe David Popovici și răspunsul simplu, dar care i-a schimbat viziunea pentru mai departe
Canotajul, cheltuieli peste un spital? Federația Elisabetei Lipă lansează o licitație în care susține că are nevoie de medicamente și suplimente „mult peste 3 milioane de euro”
Canotaj
07:19
Canotajul, cheltuieli peste un spital? Federația Elisabetei Lipă lansează o licitație în care susține că are nevoie de medicamente și suplimente „mult peste 3 milioane de euro”
Citește mai mult
Canotajul, cheltuieli peste un spital? Federația Elisabetei Lipă lansează o licitație în care susține că are nevoie de medicamente și suplimente „mult peste 3 milioane de euro”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
Elisabeta Lipa canotaj raport curtea de conturi
Știrile zilei din sport
David Popovici nu și-a primit banii Campionul olimpic vorbește despre problemele sportivilor români: „E greu  când nu ești recompensat”
Înot
09.12
David Popovici nu și-a primit banii Campionul olimpic vorbește despre problemele sportivilor români: „E greu când nu ești recompensat”
Citește mai mult
David Popovici nu și-a primit banii Campionul olimpic vorbește despre problemele sportivilor români: „E greu  când nu ești recompensat”
„Luptăm împotriva injustiției” FOTO: Cristi Chivu nu s-a abținut după faza controversată care a decis soarta meciului cu Liverpool
Liga Campionilor
00:42
„Luptăm împotriva injustiției” FOTO: Cristi Chivu nu s-a abținut după faza controversată care a decis soarta meciului cu Liverpool
Citește mai mult
„Luptăm împotriva injustiției” FOTO: Cristi Chivu nu s-a abținut după faza controversată care a decis soarta meciului cu Liverpool
Unde se joacă Turcia - România Decizie surprinzătoare: stadionul care va găzdui meciul din semifinalele barajului CM 2026
Nationala
09.12
Unde se joacă Turcia - România Decizie surprinzătoare: stadionul care va găzdui meciul din semifinalele barajului CM 2026
Citește mai mult
Unde se joacă Turcia - România Decizie surprinzătoare: stadionul care va găzdui meciul din semifinalele barajului CM 2026
Petrila, în topul ratangiilor din Liga 1 Ocazia irosită de rapidist, comparată cu alte ratări colosale:  „Costescu și Zicu rămân «regii ratărilor»”
Superliga
09.12
Petrila, în topul ratangiilor din Liga 1 Ocazia irosită de rapidist, comparată cu alte ratări colosale: „Costescu și Zicu rămân «regii ratărilor»”
Citește mai mult
Petrila, în topul ratangiilor din Liga 1 Ocazia irosită de rapidist, comparată cu alte ratări colosale:  „Costescu și Zicu rămân «regii ratărilor»”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
Prejudiciu: 2,4 milioane €! Curtea de Conturi arată cum, sub comanda lui Novak și Lipă, MTS și ANS au scurs bani fără acoperire legală
Prejudiciu: 2,4 milioane €! Curtea de Conturi arată cum, sub comanda lui Novak și Lipă, MTS și ANS au scurs bani fără acoperire legală
09:58
„Este o rușine!” Fabio Capello, furios după penalty-ul care a decis Inter - Liverpool: „E scandalos” + Îl critică și pe Cristi Chivu
„Este o rușine!” Fabio Capello, furios după penalty-ul care a decis Inter - Liverpool:  „E scandalos” + Îl critică și pe Cristi Chivu
09:25
„E de Oscar!” Analiștii, șocați de penalty-ul primit de Liverpool: „La nivelul ăsta?!” + Acuzații: „Un neamț dă penalty altui neamț”
„E de Oscar!” Analiștii, șocați de penalty-ul primit de Liverpool: „La nivelul ăsta?!” + Acuzații: „Un neamț dă penalty altui neamț”
00:42
„Luptăm împotriva injustiției” FOTO: Cristi Chivu nu s-a abținut după faza controversată care a decis soarta meciului cu Liverpool
„Luptăm împotriva injustiției” FOTO: Cristi Chivu nu s-a abținut după faza controversată care a decis soarta meciului cu Liverpool
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Top stiri din sport
Totul pentru calificarea la CM 2026! Anunțul lui Răzvan Burleanu: cum e afectată Liga 1 de barajul cu Turcia
Superliga
09.12
Totul pentru calificarea la CM 2026! Anunțul lui Răzvan Burleanu: cum e afectată Liga 1 de barajul cu Turcia
Citește mai mult
Totul pentru calificarea la CM 2026! Anunțul lui Răzvan Burleanu: cum e afectată Liga 1 de barajul cu Turcia
Olăroiu, victorie în Cupa Arabiei  Naționala Emiratelor Arabe Unite s-a calificat în sferturile turneului final
Stranieri
09.12
Olăroiu, victorie în Cupa Arabiei Naționala Emiratelor Arabe Unite s-a calificat în sferturile turneului final
Citește mai mult
Olăroiu, victorie în Cupa Arabiei  Naționala Emiratelor Arabe Unite s-a calificat în sferturile turneului final
„Aș desființa prostia asta!”  Mihai Stoica i-a răspuns lui Burleanu, după înțepăturile președintelui FRF la adresa FCSB
Superliga
09.12
„Aș desființa prostia asta!” Mihai Stoica i-a răspuns lui Burleanu, după înțepăturile președintelui FRF la adresa FCSB
Citește mai mult
„Aș desființa prostia asta!”  Mihai Stoica i-a răspuns lui Burleanu, după înțepăturile președintelui FRF la adresa FCSB
FRH a decis Cine va fi selecționerul naționalei României de handbal feminin la EURO 2026
Handbal
09.12
FRH a decis Cine va fi selecționerul naționalei României de handbal feminin la EURO 2026
Citește mai mult
FRH a decis Cine va fi selecționerul naționalei României de handbal feminin la EURO 2026

Echipe/Competiții

fcsb 74 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 33 rapid 15 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi 1 uta arad 10 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
10.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share