Final de an pentru Mihăilă Lovitură grea primită de internaționalul român » Probleme și pentru Doicaru
Valentin Mihăilă (FOTO: Sport Pictures)
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Final de an pentru Mihăilă Lovitură grea primită de internaționalul român » Probleme și pentru Doicaru

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 11.11.2026, ora 10:08
alt-text Actualizat: 11.11.2026, ora 10:08
  • Valentin Mihăilă (26 de ani), extrema celor de la Caykur Rizespor, ar putea rata toate meciurile rămase de disputat în prima parte a sezonului.
  • Internaționalul român s-a accidentat la ultimul antrenament dinaintea partidei cu Erzurum FK (2-1).
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Accidentarea l-a scos și din calculele selecționerului Gheorghe Hagi pentru ultimele două meciuri ale României din Liga Națiunilor, cu Polonia și Bosnia-Herțegovina.

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Valentin Mihăilă, out pentru restul primei jumătăți a sezonului

Mihăilă are șanse foarte mici să mai evolueze înaintea pauzei de iarnă: „Jucătorul român va rata, cel mai probabil, restul primei jumătăți a sezonului”, notează turcii de la 2mart.com.

În această situație, internaționalul român ar urma să revină pe teren abia în 2027. Până atunci, Rizespor mai are programate șase meciuri, cinci în campionat și unul în Cupa Turciei. Printre acestea se numără și partidele cu Galatasaray și Beşiktaş.

6 meciuri
a disputat Mihăilă pentru Rizespor în acest sezon, fără să marcheze vreun gol. În sezonul trecut, românul a bifat 26 de apariții, a înscris 6 goluri și a oferit 4 pase decisive

Federația Română de Fotbal a confirmat că Mihăilă nu poate participa la acțiunea echipei naționale din luna noiembrie.

„În ceea ce îl privește pe Mihăilă, acesta are o leziune musculară la gamba dreaptă, suferită la antrenamentul de ieri (n.r. - sâmbătă, 7 noiembrie), motiv pentru care nu s-a aflat în lotul lui Rizespor pentru meciul de azi (duminică)”, a transmis FRF.

Probleme medicale și pentru Iustin Doicaru

Valentin Mihăilă nu este singurul fotbalist român de la Rizespor care se confruntă cu o accidentare.

Iustin Doicaru are o problemă medicală ușoară, conform sursei citate.

Tânărul jucător s-a aflat pe banca de rezerve la victoria cu Erzurum FK, însă antrenorul Recep Ucar a preferat să nu riște introducerea sa pe teren, ținând cont de desfășurarea partidei.

Fotbalistul de 19 ani a disputat 7 meciuri pentru Rizespor, după transferul de la Farul, în schimbul sumei de 1,5 milioane de euro. În această perioadă, a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.

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