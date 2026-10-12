Noua casă a Rapidului FOTO+VIDEO. Cum arată de sus baza de 6 milioane de euro construită de Dan Șucu. Va fi inaugurată în scurt timp +9 foto
Noua bază a Rapidului FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Superliga

Noua casă a Rapidului FOTO+VIDEO. Cum arată de sus baza de 6 milioane de euro construită de Dan Șucu. Va fi inaugurată în scurt timp

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 12.10.2026, ora 12:52
alt-text Actualizat: 12.10.2026, ora 12:52
  • Rapid e la doar câțiva pași de finalizarea uneia dintre cele mai importante investiții din ultimii ani.
  • Noua bază de pregătire din Ștefăneștii de Jos, în care Dan Șucu ar fi investit aproximativ 6 milioane de euro, e aproape gata. 
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Imaginile surprinse de drona GOLAZO.ro arată un complex modern, nu foarte mare, cu terenuri impecabile, clădiri aproape finalizate și doar câteva zone în care muncitorii mai au de lucru.

Situată în Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, la aproximativ 15 kilometri de București, baza se întinde pe o suprafață de 3,5 hectare și va fi destinată exclusiv primei echipe a Rapidului.

Proiectul, despre care Dan Șucu spunea în urmă cu doi ani că va deveni „cea mai funcțională și spectaculoasă” bază sportivă din România, a intrat în ultima etapă a lucrărilor.

Ba chiar ultimele zile de muncă. Mai sunt de pus la punct mici retușuri, iar echipa lui Daniel Pancu se va putea antrena în curând aici.

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Imagini exclusive din aer cu baza Rapidului

Fotografiile aeriene oferă o imagine spectaculoasă asupra întregului complex. Suprafețele de joc sunt deja amenajate, gazonul prezintă dungi perfect delimitate, iar instalațiile de nocturnă sunt montate. Terenurile sunt împrejmuite cu panouri vișinii, pe care apar emblema Rapidului și numele sponsorilor.

Clădirea principală are o arhitectură modernă, dominată de suprafețe de sticlă și elemente în alb, negru și vișiniu, pare aproape finalizată la exterior. Pe fațadă au fost montate imagini uriașe cu fotbaliști în tricoul actual al Rapidului, iar în apropiere se află și un ecran de mari dimensiuni.

Galerie foto (9 imagini)

Noua bază a Rapidului FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Noua bază a Rapidului FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Noua bază a Rapidului FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Noua bază a Rapidului FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Noua bază a Rapidului FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
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În schimb, pe una dintre laturile construcției încă se lucrează. Pot fi observate utilaje, materiale de construcție și porțiuni de teren neamenajate, ultimele urme vizibile ale șantierului.

În cealaltă parte a complexului, imaginile surprind două structuri albe, de tip cort, alături de mai multe construcții modulare și de parcarea în care se află inclusiv autocarul personalizat al Rapidului.

Aleile de acces sunt asfaltate, spațiile verzi sunt îngrijite, iar infrastructura exterioară pare în mare parte pusă la punct.

Pancu așteaptă finalizarea: „Lipsește doar performanța”

Antrenorul Daniel Pancu a vorbit despre apropiata finalizare a investiției, pe care o consideră un pas important pentru dezvoltarea clubului.

„Lucrurile arată bine din afară. Lipsește doar performanța. O să fim compleți peste două săptămâni, trei. O să avem și baza de pregătire. Putem fi mai încrezători decât în sezoanele trecute că putem avea meciuri europene și aici”, a declarat Pancu la mijlocul lunii septembrie, înainte de meciul cu FC Argeș.

La rândul său, Daniel Bilașco a indicat gsp.ro finalul lunii octombrie drept termen-limită pentru încheierea lucrărilor, precizând că Dan Șucu își dorea ca totul să fie gata în jurul datei de 20 octombrie.

Noua bază e proiectată să ofere inclusiv facilități de recuperare, piscină interioară, saună, zonă SPA, restaurant și spații pentru analiză video.

Planurile includ și construirea unui hotel pentru cantonamente astfel încât fotbaliștii să poată beneficia de toate condițiile de pregătire în același loc.

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