Pintilii a plecat din Grecia! A demisionat de la Levadiakos! Revine la FCSB:  „Dacă Reghecampf îl vrea, îl luăm imediat”
Mihai Pintilii FOTO: GOLAZO.ro
Superliga

Pintilii a plecat din Grecia! A demisionat de la Levadiakos! Revine la FCSB: „Dacă Reghecampf îl vrea, îl luăm imediat”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 23.09.2026, ora 17:03
alt-text Actualizat: 23.09.2026, ora 17:03
  • Mihai Pintilii (41 de ani) s-a despărțit de Levadiakos, după doar câteva luni petrecute în Grecia, unde a făcut parte din staff-ul lui Elias Charalambous (45 de ani).
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Despărțirea lui Pintilii de Levadiakos a alimentat imediat și discuțiile despre o posibilă revenire la FCSB.

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Pintilii a plecat de la Levadiakos: „Sănătoși să fim și vedem ce o să fie”

Fostul internațional a făcut parte din staff-ul roș-albaștrilor între 2020 și 2026 și are o relație veche cu Laurențiu Reghecampf, însă Pintilii a negat că plecarea de la Levadiakos ar avea legătură cu revenirea acestuia la FCSB.

„Mi-am dat demisia de la Levadiakos din motive personale. Nu are nicio legătură cu revenirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB.

Nu sunt omul care să îmi planific pașii, sănătoși să fim și vedem ce o să fie. Vreau să mă bucur de timpul liber cu familia mea", a spus Mihai Pintilii, conform digisport.ro.

Gigi Becali, patronul FCSB-ului, a transmis că nu s-ar opune unei reveniri.

Dacă vrea Reghecampf, să vedem. Eu ce să fac? Din partea mea, dacă Reghecampf îl vrea pe Pintilii, îl luăm imediat. Deși el atunci nu a făcut bine când a plecat. A plecat Charalambous, dar a plecat și el... Nu știu, să vedem ce zice Reghecampf Gigi Becali, patron FCSB

Charalambous și Pintilii au lucrat împreună la FCSB din martie 2023 până în martie 2026.

În această perioadă, roș-albaștrii au disputat 170 de meciuri, bilanțul fiind de 88 de victorii, 41 de remize și 41 de înfrângeri.

Pintilii are încredere în Octavian Popescu

Plecarea sa vine într-un moment dificil pentru Levadiakos, ultima în campionatul Greciei, cu un singur punct după primele cinci etape.

Formația lui Elias Charalambous a pierdut recent cu Olympiacos, scor 0-1, iar după partidă Mihai Pintilii a vorbit și despre situația lui Tavi Popescu, împrumutat recent la Levadiakos de FCSB.

„Octavian Popescu va face diferenţa în Grecia. Acest transfer va fi un câştig pentru el, Levadiakos, dar şi pentru FCSB. Această schimbare va ajuta pe toată lumea. Tavi avea nevoie de schimbarea aceasta. Nu are rost să vorbim despre ceea ce a apărut.

Eu nu am avut nici cea mai mică problemă cu Octavian Popescu. Absolut deloc. Nimeni din club nu a avut. El s-a antrenat şi când a jucat şi când nu a făcut-o.

La Levadiakos a venit de o săptămână, a intrat cu Olympiacos şi a fost peste nivelul titularilor. Dar mai are nevoie de timp”, a mai spus acesta

Încet, încet, Octavian Popescu se va impune. Când pune piciorul pe minge se vede că are calitate. Cred că va fi cam la 80% din potenţialul său, după pauza competiţională”, a declarat Pintilii. Mihai Pintilii, fost antrenor secund la FCSB și Levadiakos

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