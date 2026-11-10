FCSB, „transfer” surpriză Gigi Becali anunță că un fost selecționer al României este noul „secund” al lui Reghecampf!

Gigi Becali (67 de ani) a anunțat că un nou antrenor secund se va alătura staff-ului lui Laurențiu Reghecampf de la FCSB.

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Decizia vine la o lună distanță după ce antrenorii secunzi Alin Stoica și Lucian Filip au intrat în vizorul suporterilor, care au cerut îndepărtarea lor de la echipă, pe motiv că ar fi facilitat accesul anumitor juniori în cadrul clubului.

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Costin Curelea, noul antrenor secund de la FCSB

Costin Curelea, fostul selecționer al naționalei U21, i se va alătura lui Reghecampf în staff-ul tehnic, anunțul fiind făcut, marți, chiar de către patronul Gigi Becali.

„L-am luat astăzi și pe Curelea. Va fi antrenor secund! Ionuț Stancu nu vine, Ianovschi (n.r. - Mihai Ianovschi) rămăsese să vorbească Mirel cu el. O să văd. Acum, mâine, să văd ce a vorbit”, a transmis Becali, potrivit sport.ro.

Costin Curelea FOTO Sport Pictures

Costin Curelea vine după despărțirea de naționala U21, alături de care a ratat calificarea la Campionatul European U21 din 2027.

Formația lui Laurențiu Reghecampf vine după trei înfrângeri consecutive, toate cu scorul de 0-1, cu U Cluj și Corvinul în Liga 1, respectiv cu Gloria Bistrița în Cupa României, fiind pe locul 8 în Liga 1.

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Următorul meci pentru FCSB are loc duminică, 22 noiembrie, de la 20:30, cu FCSB Argeș.

Până atunci, echipa se deplasează la Târgoviște, pentru un amical contra Chindiei, duminică, de la ora 12:00.

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