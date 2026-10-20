Cum apar herniile inghinale, care sunt particularitățile bărbaților care practică sport, cum pot fi minimizate riscurile și cum decurge recuperarea post-operatorie.

Totul, în discuția de mai jos cu dr Decebal Fodor, medic chirurg în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria.

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SănătosAcasă este un proiect de interviuri video scurte, realizat de GOLAZO.ro în parteneriat cu Rețeaua Regina Maria, care își propune să informeze bărbații activi – în special fanii sportului – despre cele mai frecvente probleme de sănătate cu care se confruntă și despre cum pot fi prevenite sau tratate corect.

Jurnalista Adriana Nedelea va sta față în față cu medici de top pentru a demonta mituri, a explica simptome ignorate prea des de bărbați și a oferi soluții concrete, de la prevenție inteligentă până la tratament personalizat.

Hernie sau întindere musculară? Ce anume ar trebui să mă trimită la doctor? Ce înseamnă un stil de viață sănătos pentru bărbații activi și unde greșim atunci când facem sport?

Jurnalista Adriana Nedelea a aflat răspunsurile într-un interviu cu dr. Decebal Fodor, doctor în științe medicale cu peste 16 ani de experiență în chirurgie robotică, laparoscopică avansată și transplant hepatic și renal.

Domnule doctor, să luăm un caz: un bărbat care joacă fotbal sau face tenis regulat și simte o durere inghinală. Cum și-ar putea da el seama dacă e o simplă întindere musculară și stă liniștit că trece în câteva zile sau e hernie, e altceva?

Ca să ne dăm seama mai bine despre ce este vorba, ar trebui să înțelegem un pic anatomia regiunii inghinale. Într-un spațiu foarte mic, relativ mic, practic trecerea de la nivelul abdomenului înspre membru inferior, înspre picioare, sunt concentrate mai multe structuri importante. Structuri musculare, adică avem mușchi, structuri osoase (bazinul) și structuri tendinoase - sunt tendoane, vase și nervi.



Și atunci, nu întotdeauna când apare o durere în această zonă vorbim despre un defect parietal, despre o hernie inghinală, care practic este o gaură în peretele abdominal. Poate să fie o întindere musculară, cum ați spus dumneavoastră, poate să fie o contuzie, dar în același timp poate să fie și un defect parietal. Și de aceea este important când apare un semn, cât ar fi de mic, să meargă mai departe, să investigheze, să vadă despre ce este vorba.

Pentru hernia inghinală sunt niște simptome specifice care ar trebui să îți aprindă un beculeț și să te trimită la doctor?

Nu întotdeauna, dar cel mai frecvent poate să apară o durere cu caracter de arsură, poate să apară o jenă, poate să apară direct o umflătură. Dar ideea este că orice simptom care nu este firesc și care persistă ar trebui să ne trimită la medic ca să lămurim despre ce este vorba.

Poate să existe și o hernie fără o umflătură? Sau fără o umflătură vizibilă?

Da, frecvent se întâmplă să vină pacienți care au disconfort, în special după efort sau după statul în picioare prelungit. Au o jenă în regiunea inghinală, dar nu observă cu ochiul liber o umflătură.

Există conceptul de „hernia sportivului”. Este diferită de o hernie inghinală obișnuită?

În urma efortului fizic, în urma unor schimbări bruște de direcție sau ridicare de greutăți, apare o durere în zona inghinală, care popular se numește pubalgie. Doare, persistă durerea, dar nu este hernie propriu-zisă. Adică nu avem o gaură. Hernia sportivului sau pubalgia este practic o leziune mai degrabă osteotendinoasă, care interesează fie structuri osoase, fie tendoane care se găsesc în regiunea inghinală. Are nevoie doar de repaus, tratament antiinflamator și poate ceva kinetoterapie, pe când hernie inghinală s-ar putea să aibă nevoie de operație.

Sunt anumite sporturi unde apare durerea asta inghinală mai des? Nu știu, fotbal?

În general, sporturile care implică schimbări bruște de direcție. Gândiți-vă: un fotbalist care aleargă, se oprește, după aceea schimbă direcția, toate lucrurile astea le face într-un timp foarte scurt. Pune multă presiune pe zona aceasta de tranziție dintre abdomen și membrul inferior, pe regiunea inghinală. La fel se întâmplă și cu cei care joacă tenis, cu cei care joacă padel sau cei care merg la sală, care împing mult la presă. Deci clar sunt sporturi care favorizează. Corpul îți dă semne. Dar, de cele mai multe ori, noi le ignorăm și încercăm să împingem mai departe.

Greutățile mari provoacă hernii?

Nu întotdeauna. Frecvent vin pacienți la mine și zic „domn' doctor, am fost la sală, am ridicat mai mult decât de obicei și mi-a apărut o umflătură”. Umflătura doar acum a devenit vizibilă, după un efort mare, dar gaura în peretele abdominal, hernia inghinală, era preexistentă, doar că probabil acum a fost un efort fizic mai puternic și s-a lărgit. Am văzut tineri la sală care nu execută corect mișcările. (...) Nu există o rețetă în care să spunem că sigur nu o să facem hernie, oricât de atenți am fi, dar dacă suntem atenți, cumva reducem riscul, pentru că mai sunt și alți factori. (...) Faptul că noi stăm în picioare, în poziție bipedă, pune o presiune mai mare pe regiunea inghinală. După aceea, mai este fumatul. Automat, fumatul crește riscul de apariție a herniilor prin două mecanisme. În primul rând, fumătorul are o tuse matinală și, în al doilea rând, fumatul scade oxigenarea la nivelul țesuturilor.

Ar putea spune bărbații „mai stau așa cu durerea, că o să treacă ea. Nu e ceva grav”.

Din păcate, noi, spre deosebire de femei, nu prea mergem la medic decât când lucrurile încep să fie foarte grave și nu mai suportăm. Dar de preferat ar fi să mergem când apare o durere care nu dispare în repaus, care crește în intensitate. Pentru că orice leziune de acest gen, care este netratată, după aceea se cronicizează și te irită și îți limitează capacitatea de a face efort. Dar dacă e ceva mai serios și poate să fie un debut de hernie și eu am o viață activă, de preferat ar fi să mă operez cât hernia încă nu este foarte mare. De ce? Pentru că nu-i totuna să repari o gaură de un centimetru într-un perete sau să repari o gaură mai mare. Cu cât defectul este mai mare și riscul de recidivă implicit este mai mare.

Pot să am hernie inghinală și să fie nevoie doar de recuperare?

Din păcate nu, pentru că noi vorbim de o problemă mecanică. Nu este o întindere, nu este o leziune, nu este o afecțiune care trece prin repaus, cu ceaiuri sau cu medicamente. Pentru că știu că ne urmăresc mulți bărbați, să-și imagineze că avem un perete care constant este supus presiunii. Constant, constant, vin lovituri în perete respectiv. Dacă noi avem o gaură aici, indiferent cât ea de mică, loviturile care vin repetate în gaura respectivă nu fac decât să o lărgească.

Chirurgie robotică vs. chirurgie clasică, ce alegi? Tu, pacient, alegi sau medicul îți recomandă?

Chirurgia clasică, în ultimii șase ani de când lucrez la Brașov, am folosit-o de două ori. La doi pacienți care aveau niște probleme de sănătate atât de mari, încât nici unul dintre ei n-ar fi rezistat unei anestezii generale. În schimb, chirurgia robotică e disponibilă în spitalul nostru de doi ani. De când am început să operez robotic hernie, mi-am dat seama că ceea ce știam până atunci, aveam impresia că știu foarte bine, este puțin față de ceea ce am descoperit că pot să fac cu robotul. Și dacă vreți, vă dau niște cifre. Intuitive, cei care au produs platforma daVinci, care practic este la ora actuală cea mai avansată tehnologie robotică existentă la nivel mondial, au prezentat anul trecut în noiembrie o statistică din 2015 până în 2024.



Și din 2020 până în 2024, din totalul intervențiilor realizate robotic în chirurgia generală, cele mai frecvente au fost cele care vizează hernia inghinală. De ce se întâmplă asta? Până astăzi s-au făcut peste 2.600.000 de intervenții robotice pentru peretele abdominal și sunt undeva la peste 21.000 de chirurgi la nivel mondial acreditați și care fac operații de acest gen. Și puteți să vă întrebați de ce o tehnologie atât de scumpă, atât de costisitoare, să fie pusă în slujba chirurgiei peretelui abdominal. De ce nu o rezolvăm laparoscopic? Pentru că în țările bogate, interesul asiguratorului nu este cât costă operația, ci cât de repede mă întorc la muncă, cât de repede sunt apt să îmi reiau viața.



Și vă povesteam de unele dintre motive pentru care apare hernia inghinală. Dacă în trecut, să zic acum 10-15 ani, hernia inghinală interesa îndeosebit adultul matur, acum ne confruntăm cu adulți tineri, pacienți de 20-30-40 de ani care vin cu hernie inghinală. Acești pacienți au încă mulți ani în față în care ei trebuie să desfășoare activități fizice și atunci eu îmi doresc să le ofer o variantă de operație care reduce riscul de recidivă la minim.

Ce s-a întâmplat? De ce pacienții atât de tineri cu hernie inghinală?

Cred că are legătură cu mai multe motive. Unul dintre ele clar e faptul că nu reușim să gestionăm presiunea la care supunem corpul cu ceea ce poate duce el. Pe de altă parte și sedentarismul, surprinzător, favorizează apariția herniei pentru că apar kilogramele în plus.



Gândiți-vă, un pacient cu obezitate e ca și cum poartă zilnic o greutate. Mușchii aceștia, dacă nu sunt antrenați, sunt mult slăbiți și atunci apar tot felul de defecte parietale, așa numita slăbiciune a peretului abdominal.

Vreau să luăm și un caz punctual. Un bărbat care are 40 de ani, joacă fotbal de 2-3 ori poate pe săptămână. La final de săptămână când se adună și oboseala de la job și oboseala din timpul săptămânii legată de mișcare, simte durere inghinală. Ce i-ați recomanda să facă?

În primul rând, vedem foarte mulți tineri care în timpul săptămânii muncesc la birou și în weekend sunt mari fotbaliști. Vor să joace fotbal ca la 20 de ani și vor să dea totul pe teren. În primul rând, cred că le-aș recomanda să schimbe un pic felul în care gestionează sportul. Da, e foarte bine că joacă fotbal în weekend, dar trebuie să mai aibă cel puțin 2-3 zile în timpul săptămânii în care să facă diverse exerciții, fie cardio, fie ușoare exerciții în sala de fitness, ca să-și pregătească corpul pentru ceea ce îl așteaptă în weekend. Dacă într-adevăr apar durerile și persistă, clar să meargă la un medic.

Iar dacă am făcut operația, în cât timp mă reîntorc la a face mișcare?

Aici e o întreagă discuție, pentru că sunt ghidurile care recomandă ceva. Ghidurile recomandă ca pacienții să nu stea foarte mult timp în repaus. Din ceea ce am văzut în România, e bine uneori pacientului să îi dai un anumit orizont de așteptare exact să știe cât timp trebuie să stea liniștit. Și atunci le spun ce să facă timp de trei luni. De ce trei luni? Până se integrează plasa în organism durează undeva cam 10 săptămâni. Și atunci, să fiu sigur că nu exagerează, le spun ce să facă timp de trei luni. Nu înseamnă să nu facă mișcare, din contră, le recomand plimbări ușoare. Dar să nu pună o presiune foarte mare pe peretele abdominal, să nu facă un efort fizic crescut. La trei luni de la operație, toți pacienții care au trecut printr-o intervenție dedicată chirurgiei peretelui abdominal vin și le fac din nou investigație imagistică și dacă totul este în regulă și până acum din fericire așa s-a întâmplat, îi direcționez către un coleg kinetoterapeut.

Ce înseamnă un stil de viață sănătos pentru bărbații activi cărora le place să facă mișcare?

Cred că în viață e bine să fie un echilibru și din păcate dacă noi ne uităm în jur o să vedem două extreme: cei care nu fac mișcare deloc și cei care efectiv încearcă să își depășească toate limitele astăzi. Au fost dăți când eram atât de obosit încât efectiv simțeam că nu pot să stau pe picioare. M-am dus la sală și am făcut doar un exercițiu ușor, ceva cardio sau saună, pentru că am zis doar atâta pot astăzi. Dar au fost și dăți când am simțit că pot să împing și mi-am împins limitele. Și cred că ăsta e secretul, să fie un echilibru. Să fie un echilibru și în alimentație, să nu fim obsedați să cântărim totul la suta de grame, dar să avem grijă să acoperim necesarul de proteine, de calorii, de vitamine, să evităm alimentația procesată. Să avem grijă pe lângă trup să dăm ceva și sufletului. Și dacă acoperim fiecare bucată, la final ne iese un puzzle și suntem niște oameni fericiți.

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