Genunchiul sportivului de weekend Cum diferențiezi o simplă oboseală de o ruptură de menisc sau ligament

Ce înseamnă cu adevărat o entorsă de genunchi, când este obligatoriu examenul RMN și care este cea mai mare greșeală pe care o fac cei ce fac sport doar din când în când?

Interviu cu dr. Robert Badea, medic primar ortopedie la Spitalul NORD Pipera, parte a Grupului Medical NORD.

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O partidă amicală de fotbal sau o alergare mai intensă la sfârșit de săptămână se poate lăsa repede cu înțepături sau dureri la nivelul articulațiilor. Pentru „sportivii de weekend”, limita dintre o simplă febră musculară și o leziune gravă de menisc ori ligament este adesea greu de sesizat.

Dr. Robert Badea, medic specialist ortoped la grupul privat NORD Medical, explică ce semne de alarmă nu trebuie ignorate, de ce mitul „mă doare, dar încă pot merge” este înșelător și care sunt singurele măsuri reale de prevenție pentru a evita masa de operație.

*Articol suținut de Grupul Medical NORD

Un alergător sau fotbalist de weekend simte o înțepătură în genunchi după efort. Care sunt primele semnale de alarmă prin care își poate da seama, acasă, dacă e vorba de o simplă oboseală musculară sau de ceva mai grav, cum ar fi o leziune de menisc?

Dacă durerea se diminuează într-o zi-două, atunci nu e semn de alertă. Însă dacă în 2-3 zile durerea nu se diminuează, ci, dimpotrivă, se accentuează, iar la mișcările de ușoară torsiune durerea devine din ce în ce mai mare, acesta este un semn de alertă și este bine să se ducă la un consult la un medic ortoped. De acolo, probabil va fi trimis la un examen RMN. Leziunile de părți moi – și aici includem menisc, ligamente colaterale, ligamente încrucișate – nu le observi decât la RMN.

Ce e o entorsă de genunchi?

Aici apar uneori coincidențe între entorsa de genunchi și luxația de genunchi. Entorsa e o afecțiune strictă a ligamentelor, care poate fi de la întindere de gradul I până la ruptură parțială de gradul II sau ruptură completă de gradul III sau chiar smulgere de la inserția osoasă a ligamentului. Contează enorm încadrarea, pentru că leziunile de gradul I și II pot fi tratate conservator, cu orteză, cu un tratament antiinflamator, fără să fie nevoie de intervenție chirurgicală. De la entorsa de gradul III, adică ruptura completă de ligament, trebuie deja intervenit chirurgical. Repet, leziunile de părți moi nu se văd decât la examenul RMN. Acesta e standardul de aur în diagnosticarea genunchiului.

Sintagma „genunchiul sportivului de weekend” e o realitate medicală? De ce apar atât de multe accidentări la oamenii care fac sport intens, dar doar din când în când?

Pentru că de multe ori intră neîncălziți, iar tonusul lor muscular nu este la nivelul la care ar trebui să fie.

Care e cea mai mare greșeală pe care o fac oamenii după ce simt o durere de genunchi după sport?

Orice durere care nu dispare în 5-7 zile după un traumatism minor sau mediu trebuie investigată.

În prima fază, se acționează cu gheață și repaus?

Primul pas e întotdeauna gheață, repaus și fașă elastică sau genuncheră locală. Și, eventual, un antiinflamator.

Celebra vorbă „Mă doare, dar încă pot să merg, deci nu e nimic grav” cât de înșelătoare e?

Dacă genunchiul doare, dar persoana în cauză încă poate să meargă, este în regulă, cu condiția ca durerea să nu se accentueze în timp, ci, dimpotrivă, să se diminueze. Mai e o problemă. Ligamentul încrucișat anterior nu doare, chiar dacă este lezat! El dă doar instabilitate la genunchi. Adică, la o mișcare de torsiune, apare acea senzație „că-ți fuge” genunchiul înainte sau un pic în exterior. Meniscul și cartilajul dor. Dar ligamentul încrucișat, ca să se rupă, trebuie să fie un traumatism destul de puternic. De obicei, cel care îl suferă se oprește și nu mai poate continua activitatea respectivă.

Apropo de ruperi de ligamente sau leziuni de menisc. Cum descriu de obicei pacienții momentul accidentării?

De obicei, au senzația unui mic „clanc”. Marea majoritate așa îl descrie: „Am simțit un clanc în genunchi”. De obicei, la entorsele de gradul III genunchiul se umflă, e dureros și vin chiar a doua zi la medic.

Un menisc sau un ligament afectat poate să se vindece singur? Sau există riscul ca amânarea consultului să transforme o problemă mică într-una mult mai serioasă?

Dacă e vorba de ligamente colaterale și entorsa e de gradul I sau maximum II, adică e doar o întindere de ligament sau maximum o ruptură parțială, cu ajutorul unei orteze, cu gheață aplicată local, se poate vindeca în 4-6 săptămâni. Dacă entorsa de ligament e de gradul III, atunci nu se vindecă și trebuie mers la medic.

Dacă un sportiv de weekend are la dispoziție doar 10 minute înainte de un meci amical sau o alergare mai intensă, care e cea mai eficientă rutină de încălzire pe care o recomandați ca să își protejeze genunchii?

Recomand mișcări de stretching și alergări ușoare.

Cât de mult ajută ortezele, benzile kinesiologice sau genunchierele pe care le vedem tot mai des pe terenurile de sport? Protejează ele cu adevărat sau doar oferă un confort psihologic?

Ajută foarte mult, dar acelea sunt purtate de obicei în leziuni preexistente. Ele se pun, de obicei, de-a lungul unei rupturi musculare, fibrilare sau a unui ligament întins într-o entorsă. Nu poți să-ți pui profilactic benzi!

Se mai vorbește mult de suplimentele cu colagen, acid hialuronic sau glucozamină pentru articulații. Au ele un rol real în prevenirea sau tratarea problemelor la genunchi?

Din păcate, aici lucrurile sunt foarte clare, există studii făcute, nu au niciun efect!

Dacă ar trebui să dați un singur sfat sportivilor de weekend care vor să facă mișcare, dar nu și-ar dori să ajungă la ortoped, cum ar suna acesta?

Idealul este să fie normoponderali, să-și facă mereu o încălzire de măcar 10 minute și le recomand, dacă se poate, să nu facă sport doar în weekend. Măcar încă o zi – două pe săptămână. Măcar o oră la sală unde să-și lucreze toate grupele musculare. Sportul e sănătate curată pentru organism și este extrem de important să facă parte din viața fiecăruia dintre noi! Organismul trebuie să fie obișnuit cu mișcarea, nu să fie făcută compulsiv o dată la o lună sau două.

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