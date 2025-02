#Hagi60. Gheorghe Hagi a reacționat după ce Simona Halep (33 de ani) și-a anunțat retragerea din activitate.

„Regele” o sfătuiește pe Halep să deschidă două academii de tenis: una pentru băieți și alta pentru fete.

Simona Halep și-a anunțat, marți, retragerea din tenis, după înfrângerea cu italianca Lucia Bronzetti (26 de ani, #72 WTA), scor 1-6, 1-6, în primul tur de la Transylvania Open 2025.

„Creierul și corpul nu mai duc”, le-a spus campioana de la Roland Garros (2018) și Wimbledon (2019) spectatorilor prezenți în tribunele BT Arena.

Gheorghe Hagi, sfat pentru Simona Halep: „Ar fi ideal ”

La conferința de presă în care și-a anunțat lansarea cărții autobiografice, „Drumul Meu”, Gheorghe Hagi a oferit o primă reacție cu privire la retragerea lui Halep din tenis și a avut un sfat pentru Simona.

„Simo e o mare sportivă, mă bucur că e din Constanța. Vine și momentul ăsta și nu e ușor să spui că nu mai poți să te antrenezi.

În continuare trebuie să o întrebați pe Simo ce vrea să facă, ar fi ideal să fie două academii, una de fete şi una de băieţi de tenis, foarte mari, care să producă jucători. Am demonstrat că suntem buni, probabil că și la tenis avem nevoie de asta”, a spus Gică Hagi.

Gheorghe Hagi: „A fost de neînțeles când am plecat de la Real Madrid la Brescia”

Hagi a rememorat și o întâmplare din anul 1992, atunci când a suprins cu alegerea sa de a se transfera de la Real Madrid la Brescia, echipă antrenată la acea vreme de Mircea Lucescu, actualul selecționer al echipei naționale.

„Regele” a dezvăluit în premieră ca a avut o ofertă de la Napoli, dar „Il Luce” nu l-a lăsat să semneze cu echipa la care s-a consacrat legendarul Diego Maradona.

„A fost de neînțeles când am plecat de la Real Madrid la Brescia, a fost și insistența lui nea Mircea. Nu am vrut să mă duc, am fost supărat pe nea Mircea și pe Corioni, pentru că am avut Napoli și nu m-a lăsat. A fost o perioadă foarte grea.

Am avut Napoli și nu m-au lăsat. Asta e, am mers, am muncit și a fost un examen pentru nimeni. Dacă nu mergeam acolo poate nu mai eram la Mondiale, cine știe” , a adăugat Hagi.

14 goluri în 61 de apariții a marcat Hagi pentru Brescia în perioada 1992-1994

Regele, file de poveste în cartea „Drumul meu”

Hagi a vorbit și despre momentele în care s-a despărțit de naționala României și de Galatasaray, ultima echipă de club din cariera de jucător.

„Există momentul acela când ieşi din scenă, cum am făcut-o şi la naţională într-un moment aşa... Şi la echipa de club, chiar dacă nea Mircea voia să mai rămân, să semnez, am fost decis.

Era clar că luasem o decizie pentru familia mea şi pentru momentul care a fost, trebuia să las loc celorlalți.

Viaţa mea trebuia să rămână în fotbal, de aceea am zis că 50 de ani din viaţa mea au fost numai la fotbal, mă identific cu el. Sunt şi vorbesc totdeauna numai în jurul fotbalului, ca fost jucător sau în cea de-a doua etapă, cea de a construi ceva, de a face ceva pentru copii.

Gândul meu a fost să fac o academie, pentru că fotbalul îmi dăduse totul, mă făcuse din copil de la Săcele un nume mare, european”, a mai spus Hagi.