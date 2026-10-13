Alt scandal cât casa! Infantino, plătit în secret cu milioane. Ce a făcut cu banii. Legătura cu un miliardar și cântărețul Marc Anthony

Gianni Infantino, încă un scandal legat de președintele FIFA. Acesta ar fi fost plătit pe ascuns de americani, trei ani la rând, milioane nedeclarate de forul mondial.

Cine l-a plătit, ce relație avea cu un miliardar american, ce casă a închiriat de la acesta și ce afacere a pus la cale cu iubita acestuia. Cum a ajuns la Marc Anthony.

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Gianni Infantino, 56 de ani, din 2016 președintele FIFA, mai vrea un ultim mandat la forul de la Zurich, 2027-2031.

Pe 18 martie sunt alegerile și avocatul elvețian refuză să renunțe la planul său, indiferent câte scandaluri a declanșat în ultimul an, mai ales în timpul și după Campionatul Mondial.

Infantino, plătit în paralel de americani cu milioane!

Iată încă un scandal cu el în rol principal. Legat de Statele Unite și de CM 2026. Dar începe în urmă cu doi ani.

În 2024, Infantino a primit un salariu de 4,5 milioane de euro, sumă făcută publică de FIFA.

Totuși, The Times a descoperit că numele său apare în acel an și pe declarația fiscală a companiei americane FWC2026 US Inc, înființată pentru organizarea Mondialului.

Gianni Infantino a fost foarte apropiat de președintele american Donald Trump în ultimii ani, înainte și în timpul CM 2026. Foto: Imago

Elvețianul, care s-a mutat la Miami în 2024 (FIFA a transferat în Florida și o parte a comisiilor sale), a primit și de acolo un salariu, dar nedeclarat de FIFA: 1,76 milioane de dolari (în jur de 1,6 milioane de euro).

Ar fi încasat sume similare și în 2025, și în 2026.

Infantino a stat în casa miliardarului Schmidt. Legătură și cu iubita acestuia

Bani pe care Infantino i-ar fi folosit și pentru a plăti, din 2024, chiria unei vile aflate într-o zonă exclusivistă din Miami Beach (insulele artificiale Sunset Islands), casă care aparține miliardarului american Eric Schmidt, ex-CEO Google, cu o avere estimată la 64 de miliarde $.

Aici a locuit Gianni Infantino în 2024 și 2025, în paradisul Sunset Islands din Miami Beach

Vilă cumpărată de Schmidt în 2023 cu 27 de milioane $ (24 de milioane de euro).

Miguel Maduro, fost președinte al Comitetului de Guvernanță FIFA, a declarat pentru The Times:

„Este o încălcare gravă a regulilor dacă i se plătesc alte sume de către companii legate de FIFA și acestea nu sunt făcute publice. Statutul FIFA impune o obligație de transparență totală”.

Infantino și Schmidt au participat împreună la două forumuri de afaceri în 2025, punctul de legătură fiind chiar președintele american Donald Trump.

Iar fosta iubită a lui Schmidt, Michelle Ritter, a avut un contract cu FIFA prin firma sa, StarX.

Infantino a cumpărat un apartament de la Marc Anthony. Reducere de milioane!

Ulterior, în toamna lui 2025, Infantino s-ar fi mutat din supervila lui Eric Schmidt într-un apartament cumpărat de la cântărețul american Marc Anthony (ambasador Miami pentru CM 2026) într-un bloc de lux în care au proprietăți David Beckham și Leo Messi.

Detaliu surprinzător dezvăluit de Times: apartamentul ar fi fost achiziționat de la Marc Anthony cu 8,6 milioane $ (7,7 milioane de euro), care îl cumpărase cu 11 milioane $ în 2021. Într-o perioadă când prețurile creșteau, Anthony i l-a cedat în pierdere cu 2,4 milioane $!

Un apartament plătit de o companie înregistrată în Delaware, Shadi LLC. Shadi ar fi un acronim format din prenumele fiicelor președintelui FIFA, plus I la final de la Infantino.

Shadi LLC a fost creată de Elias Law, firmă de avocați din Miami cu FIFA printre clienți.

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