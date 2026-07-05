FIFA aruncă în aer Mondialul! Decizie istorică a forului internațional, care o avantajează pe SUA la meciul cu Belgia

Folarin Balogun va fi disponibil pentru partida SUA - Belgia, după ce FIFA a decis să suspende executarea suspendării primite în urma cartonașului roșu încasat în meciul cu Bosnia și Herțegovina.

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Atacantul american de 25 de ani a fost eliminat direct, pentru un fault asupra fundașului Tarik Muharemovic.

Regulamentul prevedea automat o suspendare de un meci, însă, potrivit unor surse citate de The Athletic, penalizarea a fost suspendată, iar acum Balogun poate evolua împotriva Belgiei.

Folarin Balogun va putea juca împotriva Belgiei, după ce FIFA i-a suspendat executarea sancțiunii

Codul Disciplinar al FIFA permite organelor judiciare să suspende total sau parțial aplicarea unei sancțiuni disciplinare. Dacă jucătorul comite o abatere similară în perioada de probă, suspendarea va intra în vigoare.

Un precedent a fost cel al lui Cristiano Ronaldo, care a primit o suspendare de trei meciuri, însă ultimele două au fost suspendate pe durata unei perioade de probă de un an.

Eliminarea a stârnit controverse

Balogun a fost eliminat după intervenția arbitrajului video. Inițial, centralul Raphael Claus i-a arătat doar cartonașul galben, însă după ce a revăzut faza la monitor a schimbat decizia și l-a eliminat pentru joc periculos.

Hotărârea arbitrului a fost contestată atât de stafful tehnic al SUA, cât și de jucători.

„Pentru mine? Niciodată cartonaș roșu. Nu a existat nicio intenție de a-l călca pe adversar. A fost o fază normală de joc, care s-a produs accidental”, a declarat selecționerul Mauricio Pochettino.

Și căpitanul Christian Pulisic a considerat sancțiunea exagerată.

„Sincer, este foarte regretabil. După ce am revăzut faza, mi se pare o decizie extrem de dură. I-am spus că a făcut atât de multe pentru noi, iar acum este rândul nostru să fim alături de el”, a afirmat Pulisic.

Om de bază pentru SUA

Balogun e unul dintre cei mai importanți jucători ai Statelor Unite la această Cupă Mondială. Atacantul a fost titular în aproape toate meciurile și a înscris în fiecare partidă pe care a disputat-o, inclusiv o dublă în meciul de debut cu Paraguay.

Astfel, selecționata pregătită de Mauricio Pochettino se va putea baza pe unul dintre cei mai în formă atacanți ai săi în confruntarea cu Belgia, programată marți la ora României 03:00, în optimile de finală ale turneului.

Relații excelente Infantino - Trump

Prietenia dintre președintele FIFA, Gianni Infantino, și președintele SUA, Donald Trump, a devenit un subiect tot mai prezent în contextul Cupei Mondiale din 2026, găzduită de Statele Unite, Canada și Mexic.

Infantino a colaborat îndeaproape cu administrația americană în privința organizării turneului, lăudând în repetate rânduri sprijinul oferit de Casa Albă pentru securitatea și logistica competiției.

În același timp, apropierea dintre cei doi a stârnit critici din partea unor observatori și organizații, care consideră că FIFA riscă să își compromită neutralitatea politică prin asocierea prea strânsă cu liderul american.

Episoade care au alimentat percepția că relația dintre Infantino și Trump depășește cadrul instituțional:

În 2025, Infantino a participat la ceremonia de învestire a lui Trump și a fost prezent la mai multe evenimente organizate la Casa Albă

În timpul FIFA Club World Cup 2025, desfășurată în Statele Unite, Trump a fost invitat de onoare la finala competiției, unde a înmânat trofeul alături de Infantino și a rămas pe podium în timpul celebrării echipei câștigătoare, un gest neobișnuit, care a atras atenția

Infantino a vizitat în mai multe rânduri reședința lui Trump de la Mar-a-Lago, unde cei doi au discutat despre organizarea competițiilor FIFA și despre dezvoltarea fotbalului în Statele Unite

Președintele FIFA a precizat că și trofeul CM 2026 va fi înmânat de Trump

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