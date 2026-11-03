Lovitură grea pentru FCSB Primele informații după accidentarea titularului lui Reghecampf: „Cred că are ruptură”

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a oferit detalii despre accidentarea suferită de Juri Cisotti (33 de ani) în meciul cu U Cluj, 0-1.

Cât de grave sunt problemele medicale ale italianului și cât ar putea lipsi, mai jos.

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În minutul 31 al partidei de pe Cluj Arena, Juri Cisotti s-a întins pe gazon și a acuzat dureri la gamba dreaptă.

Deși a primit îngrijiri medicale, italianul nu a mai putut continua partida și a fost înlocuit cu Alexandru Stoian.

Mihai Stoica, despre situația lui Cisotti: „Cred că are o ruptură la gambă”

Mihai Stoica a anunțat că Cisotti este suspect de o leziune musculară la nivelul gambei, dar gravitatea accidentării nu a fost încă stabilită.

În cel mai bun caz, mijlocașul de la FCSB ar putea reveni pe teren imediat după pauza internațională din această lună. Dacă problemele sunt serioase, Cisotti ar mai putea lipsi încă două săptămâni de la reluarea campionatului.

Mihai Stoica a oferit detalii despre accidentarea italianului:

„Cisotti are o accidentare, cred că are o ruptură la gambă. Depinde acum, dacă poate interveni Marijana (n.r. Kovacevic, vindecătoare din Serbia) va fi apt după întrerupere, dacă nu, poate să lipsească două săptămâni după întrerupere. Cu Corvinul (n.r. - pe 7 noiembrie) e exclus să joace.

Oricum, trebuie să vedem dimensiunea accidentării, dacă poate interveni Marijana, dacă e pe tendon sau nu. Nu știm dacă pleacă acolo (n.r. în Serbia), depinde de zona în care e leziunea musculară”, a declarat Stoica, conform fanatik.ro.

Juri Cisotti este unul dintre cei mai importanți jucători de la FCSB. În acest sezon, mijlocașul a bifat 18 prezențe în toate competițiile, reușind să ofere 3 pase decisive.

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