Ianis Hagi, restart cu ghete de colecție FOTO. A ales un model care reproduce designul  purtat de o legendă  la Mondialul din 1998 +19 foto
Ianis Hagi, la antrenamentul naționalei de la Mogoșoaia, cu ghetele Nike inspirate de modelul purtat de Ronaldo Nazario la Mondialul din 1998 (foto: Facebook/Echipa națională de fotbal a României﻿)
Nationala

Ianis Hagi, restart cu ghete de colecție FOTO. A ales un model care reproduce designul purtat de o legendă la Mondialul din 1998

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 11.11.2026, ora 16:23
alt-text Actualizat: 11.11.2026, ora 16:36
  • Ianis Hagi (28 de ani) a atras atenția la antrenamentele „tricolorilor” cu un model de ghete purtat de legendarul atacant brazilian Ronaldo Nazario la Mondialul din 1998.
  • România va juca sâmbătă, cu Polonia, de la ora 21:45, pe Arena Națională, iar marți va întâlni Bosnia, de la aceeași oră, la Zenica. Ambele partide vor fi în direct pe Antena 1 și liveTEXT pe GOLAZO.ro.
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Naționala României a început pregătirea pentru meciurile cu Polonia și Bosnia-Herțegovina, ultimele două partide din grupa de Liga Națiunilor.

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Ianis Hagi, inspirat de ghetele lui Ronaldo „Il Fenomeno” de la CM 1998

La antrenamentele de la Mogoșoaia, Ianis Hagi a atras atenția cu o pereche de ghete de colecție.

Decarul și căpitanul naționalei a ales un model Nike care reproduce designul și culorile celebrelor ghete purtate de Ronaldo „Il Fenomeno” la Mondialul din 1998.

Ianis Hagi, la antrenamentul naționalei de la Mogoșoaia, cu ghetele Nike inspirate de modelul purtat de Ronaldo Nazario la Mondialul din 1998 (foto: Facebook/Echipa națională de fotbal a României﻿) Ianis Hagi, la antrenamentul naționalei de la Mogoșoaia, cu ghetele Nike inspirate de modelul purtat de Ronaldo Nazario la Mondialul din 1998 (foto: Facebook/Echipa națională de fotbal a României﻿)
Ianis Hagi, la antrenamentul naționalei de la Mogoșoaia, cu ghetele Nike inspirate de modelul purtat de Ronaldo Nazario la Mondialul din 1998 (foto: Facebook/Echipa națională de fotbal a României﻿)

Ianis Hagi, în criză de formă

Ianis Hagi speră ca noile ghete să-l ajute să iasă din perioada dificilă pe care o traversează la Alanyaspor.

Mijlocașul nu și-a câștigat postul de titular, iar în ultima partidă, înfrângerea cu Trabzonspor (0-2), disputată duminică, 8 noiembrie, a rămas pe banca de rezerve, fără să fie utilizat.

De la precedenta acțiune a echipei naționale, Ianis a adunat doar 182 de minute în cinci meciuri pentru formația turcă. A jucat 27 de minute cu Erzurumspor, 30 cu Fenerbahce, 45 cu Kocaelispor, 45 cu 12 Bingölspor, în Cupă, și 35 cu Genclerbirligi.

Nici înaintea convocării precedente situația nu era mai bună. În cele cinci partide disputate de Alanyaspor înaintea acțiunii din septembrie-octombrie, internaționalul român acumulase 170 de minute.

Ianis Hagi, fără gol la națională în 2026

Ianis Hagi nu a marcat niciun gol pentru națională în 2026, deși a fost folosit în cinci dintre cele șapte meciuri disputate de „tricolori” în acest an.

La prezentarea sa ca selecționer, Gică Hagi spunea că speră ca fiul său să-l ajute și pe el, așa cum i-a ajutat pe selecționerii dinaintea lui.

„Ianis e un jucător care face parte din criteriul numărul 1, jucător experimentat, internațional, a jucat la toate categoriile de juniori ale naționalei. Sper să mă ajute și pe mine așa cum i-a ajutat pe ceilalți dinaintea mea”, declarat Gică Hagi.

Până în prezent, Ianis a adunat 57 de selecții și 8 goluri pentru prima reprezentativă. Ultima reușită a venit pe 18 noiembrie 2025, sub comanda lui Mircea Lucescu, în victoria cu San Marino, scor 7-1, când a înscris pentru 5-1.

Gică Hagi: „Asta nu poate să meargă la infinit!”

Selecționerul a explicat de ce continuă să mizeze pe Ianis și pe alți jucători cu experiență, chiar dacă aceștia nu au continuitate la echipele de club. Gică Hagi a admis însă că situația nu poate continua „la infinit”.

„Chiar dacă jucătorul trece printr-o perioadă mai puțin bună, rămâne un jucător important pentru echipa națională.

Asta nu poate să meargă la infinit! Mai poți printr-o convocare, cu un meci, două, trei poți să faci, dar nu la infinit! Jucătorul trebuie să joace la un moment dat”, a declarat selecționerul.

„Jucătorul trebuie să joace, să aibă ritm și intensitate”

Gică Hagi a subliniat că minutele, ritmul și intensitatea sunt esențiale pentru randamentul unui fotbalist, dar a explicat că experiența internațională poate compensa temporar lipsa jocurilor la club.

„Jucătorul trebuie să joace, să aibă ritm și intensitate. Unii nu au, dar o să încercăm să-i gestionăm așa cum trebuie pentru că au experiență foarte mare la nivelul ăsta european.

Jucăm cu echipe foarte bune și încercăm să folosim mult experiența și cât va putea fiecare”, a mai spus selecționerul.

Duel între Florinel Coman și Matei Ilie (foto: Facebook/Echipa națională de fotbal a României﻿)
Duel între Florinel Coman și Matei Ilie (foto: Facebook/Echipa națională de fotbal a României﻿)

Galerie foto (19 imagini)

Alexandru Cicâldău (foto: Facebook/Echipa națională de fotbal a României﻿) Cătălin Cîrjan (foto: Facebook/Echipa națională de fotbal a României﻿) Laurentiu Popescu (foto: Facebook/Echipa națională de fotbal a României﻿) Tony Strata (foto: Facebook/Echipa națională de fotbal a României﻿) Duel între Dennis Man și Matei Ilie (foto: Facebook/Echipa națională de fotbal a României﻿)
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Lotul României pentru meciurile cu Polonia și Bosnia

PORTARI

  • Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI

  • Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0); Rareș ILIE (Mantova, 0/0)

ATACANȚI

  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

Clasamentul grupei B4

  1. Suedia - 10p
  2. Bosnia - 8p
  3. Polonia - 4p
  4. România - 0p

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