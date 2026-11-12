Decizia luată de Celta Vigo Ce se întâmplă cu Ionuț Radu, după ce portarul a anunțat că nu poate veni la națională

Ionuț Radu (29 de ani) nu a fost inclus de Celta Vigo în lot pentru meciul cu Salamanca, din turul doi al Cupei Spaniei.

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Portarul n-a putut onora convocarea la echipa națională pentru meciurile cu Polonia (14 noiembrie) și Bosnia (17 noiembrie), acuzând probleme medicale.

Decizia a stârnit controverse, mai ales după ce Radu a continuat să evolueze pentru Celta Vigo, fiind integralist duminică în remiza cu Levante, scor 0-0, din campionatul Spaniei.

Ionuț Radu, OUT din lotul lui Celta Vigo pentru meciul din Cupa Spaniei

Ulterior, Radu a emis un comunicat, în care a precizat că vrea să profite de pauza internațională pentru a urma un tratament la umărul drept, o problemă cu care se confruntă de mai mult timp.

Astfel, Claudio Giraldez a decis să nu-l includă în lot pe portarul român pentru meciul cu Salamanca. Duelul este programat vineri, de la ora 22:00.

👥 𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔 ⋄ #UDSCelta Primeira convocatoria de Capde (#33) e Vlad (#38) como celestes! https://t.co/lxEtOn7Bwj — Celta (@RCCelta) November 12, 2026

În acest sezon, Ionuț Radu a fost integralist în 16 meciuri la Celta și a ținut poarta intactă în 6 dintre ele.

Gică Hagi, despre absența lui Ionuț Radu: „La națională vii cu inima”

Selecționerul României a fost întrebat despre situațiile lui Nicolae Stanciu și Ionuț Radu, după ce ambii au evoluat pentru echipele de club, dar nu vor participa la acțiunea naționalei.

„Comunicarea a fost clară în privința lui Ionuț Radu, v-am spus cum stau lucrurile. El a luat decizia asta, vorbiți cu el. La el și Nicușor Stanciu e decizia lor, la fel și Mihăilă, care e accidentat.

Federația a comunicat direct cum stau lucrurile. Decizia e a lor. Noi știm despre problema fiecăruia, nu a fost decizia noastră. Noi ținem cont de decizia jucătorului.

Jucătorii nu au contract cu noi. E total diferit. La națională vii dacă simți, cu drag, să producă rezultate, dacă ești 100%, să fii cu inima, total, nu există 99%!

Dacă nu ești convins, ai crezut că e bine să stai la echipă și să te refaci… Ionuț Radu are o problemă și e destul de clar lucrul ăsta, foarte bine, asta e, avem altul”.

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