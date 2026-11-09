Gheorghe Hagi (61 de ani), selecționerul României, a susținut o conferință de presă înaintea ultimelor două meciuri ale naționalei din Liga Națiunilor, cu Polonia și Bosnia.

La această conferință au participat și fundașul Matei Ilie (23 de ani) și atacantul Florinel Coman (28 de ani).

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Naționala României se pregătește de ultimele două meciuri din acest an, cu Polonia pe Arena Națională (14 noiembrie) și cu Bosnia la Zenica (17 noiembrie).

VIDEO. Gică Hagi, conferință de presă înaintea meciurilor cu Polonia și Bosnia

Selecționerul Gică Hagi a susținut o conferință de presă la baza de pregătire de la Mogoșoaia, la care au participat și Matei Ilie și Florinel Coman.

Evenimentul a avut loc cu doar câteva zile înainte de meciul de sâmbătă cu Polonia, de pe Arena Națională, care este programat de la ora 21:45.

Cele mai importante declarații

Matei Ilie:

„Trebuie să le arătăm fanilor în acest meciuri că intrăm cu altă mentalitate, cu mai multă dorință și vrem cu adevărat să aducem rezultate pozitive acasă”

„În Turcia e un nivel foarte ridicat, simt cum cresc de la meci la meci, și fizic, și tactic, și ca experiență. Când joci împotriva unor atacanți de calibrul lui Vlahovic, Osimhen, Salah e clar că prinzi experiență și crești. Eu asta îmi doresc, să am încrederea clubului, antrenorului, colegilor și să meargă tot așa bine ca până acum”

„(n.r. legat de critici) Eu ascult părerile celor din fenomen, ale antrenorului, ale tatălui meu și încerc să iau ceva pozitiv. După fiecare meci vorbesc cu tata, nu e extrem de critic, dar nici nu mă laudă, îmi zice dacă am greșit, e mereu o discuție constructivă cu el. Se poate întâmpla să am un meci mai prost și încerc să învăț din fiecare”

„[Gheorghe Hagi] din prima zi ne-a zis să fim încrezători, să credem în ceea ce facem la antrenament. Normal că te apasă când nu ai rezultate și ești criticat. Am fost primii care am plecat acasă supărați. A trebuit s-o luăm de la zero, să ștergem tot ce s-a întâmplat la ultima acțiune și să venim cu o energie nouă”

„Domnul Hagi e cel mai în măsură să ia decizii și a ne învăța ce vrea dânsul să jucăm. Nu cred că au fost experimente la acțiunea trecută, cred că putem juca și cu 3 fundași, și cu 4, nu e nicio problemă. La acest nivel trebuie să fim pregătiți să le facem pe ambele”

„Cred că va fi un stadion plin cu Polonia, fanii au venit mereu pe stadion, și-n deplasare, și acasă, cred că ne vor susține și la acest meci. Îmi doresc să fie lângă noi, când ai stadionul plin e cu totul altă emoție”

Florinel Coman:

„Nu e o stare tocmai plăcută, dar trebuie să fim montați la ora meciului, pentru a obține o victorie”

„Mă simt bine, am început să joc, când se va apela la mine sper să-mi fac treaba cât mai bine”

„E clar că fanii sunt sunt supărați pe noi, nu am reușit să le facem o bucurie. Ne-am planificat altceva înaintea acestei grupe. Dar mai sunt două meciuri și important e să sperăm până la capăt”

„(n.r. despre numărul mare de bilete vândute la România - Polonia) E un mesaj de susținere, înseamnă foarte mult pentru noi să vedem că oamenii sunt alături de noi, copiii care vin să vadă naționala într-un moment nu tocmai plăcut”

„Mister e la fel și ca antrenor, și ca selecționer, muncește foarte mult, are multe idei. Important e să răspundem cu brio la ce ne cere, să fim pregătiți tactic, fizic și mental”

„Nu m-am gândit [să mă întorc acasă]. Mai am contract până în vară. Sunt într-o perioadă în care n-am jucat foarte mult, acum am reușit să joc, nu am avut timp să mă gândesc. Am rămas la Al Gharafa pentru că nu s-a concretizat nimic. Nu s-a pus problema să mă lase să plec, dar interesul a fost clar din partea mea”

„Țin legătura cu foștii colegi de la FCSB, i-am încurajat, ținem legătura. M-am întâlnit și cu Târnovanu aici, am vorbit foarte mult. Le țin pumnii și sper să iasă din această pasă proastă, sper că o vor face”

„Ne cunoaștem de mulți ani, am trecut prin multe împreună. Ne-am calificat la EURO 2024, unde am scos maximum. Acel spirit există, suntem nucleul de atunci, nu s-au schimbat foarte mulți jucători, e un grup foarte bun, nu există probleme, așa că eu cred că important e să reușim să avem un declic, de acolo va merge foarte bine”

„Mă bucur pentru Denis Drăguș că a luat decizia de a veni la FCSB, e greu la început, nu-i va fi ușor, dar e un băiat ambițios, foarte puternic, când va marca primul gol nu se va mai opri. Eu v-am spus, am contract, cât am contract nu am ce să spun. Unde să plec?”

Gheorghe Hagi:

„Ultima oară lucrurile nu au mers așa de bine, ne doream foarte mult, dar am obținut foarte puțin. Acum la fel, vrem să producem rezultate, să schimbăm ceva. Sunt două meciuri grele, cu echipe competitive. Polonia e tehnică în regim de viteză, dar jucăm acasă, cu stadionul plin. Publicul să fie cu noi și sper să-i facem fericiți, să luăm cele 3 puncte”

„S-au întâmplat acele 3 accidentări și am rămas 22 de jucători cu 3 portari. Am luat mai mulți jucători pentru că avem 7-8 jucători care au cartonașe și orice se poate întâmpla”

„Sper să fiu inspirat, obiectivul e să fac echipa să joace un fotbal foarte bun”

„V-am cerut un singur lucru de când sunt la națională, puțin timp, atât. Nu cer foarte mult, dar cât să am să cunosc jucători, ușor-ușor să facem un grup care să câștige, să facă suporterii fericiți. Până în martie, din martie încolo trebuie să producem victorii”

„O să încercăm să rulăm, să fim puternici, rezistenți, pe ritm și intensitate, tot ce înseamnă fotbalul modern care există în Europa”

„Comunicarea a fost clară în privința lui Ionuț Radu, v-am spus cum stau lucrurile. El a luat decizia asta, vorbiți cu el. La el și Nicușor Stanciu e decizia lor, la fel și Mihăilă, care e accidentat. Federația a comunicat direct cum stau lucrurile. Decizia e a lor. Noi știm despre problema fiecăruia, nu a fost decizia noastră. Noi ținem cont de decizia jucătorului. Jucătorii nu au contract cu noi. E total diferit. La națională vii dacă simți, cu drag, să producă rezultate, dacă ești 100%, să fii cu inima, total, nu există 99%! Dacă nu ești convins, ai crezut că e bine să stai la echipă și să te refaci… Ionuț Radu are o problemă și e destul de clar lucrul ăsta, foarte bine, asta e, avem altul”

„Obiectivul meu e să fac echipa să facă ambele faze foarte bine. Din punctul meu de vedere, n-o facem foarte bine nici ofensiv, nici defensiv, unde ne doare clar și am analizat în această lună, trebuie să ne apărăm mult mai bine ca să avem speranța să facem lucruri mai multe”

„Motivarea jucătorilor face parte din meseria mea, trebuie să-i aduc la un moral foarte bun, ca ei să facă rezultate. E treaba mea, responsabilitatea mea totală, cred că pot s-o fac. Clar că în această perioadă avem nevoie de încredere, curaj, convingere. Trebuie să ne gândim la fotbal”

„(n.r. legat de faptul că nu a mai fost văzut la meciurile din Superliga) Am mers la meciuri în Divizia A foarte mult, am văzut, am preferat să stau să văd mai multe meciuri acasă, pe jucătorii de afară, să analizez lucrurile. Am fost enorm la meciurile din campionat. Au influențat și rezultatele care sunt, am zis că e mai bine să stau acasă să văd mai multe meciuri, din Divizia A și de afară, că trebuiau văzute. Am stat mai mult acasă, a fost alegerea mea și asta a fost. Am vrut să mă conectez mai mult cu jucătorii de afară”

„Sunt jucători talentați, îi monitorizăm. Depinde de câți străini sunt în echipă. Mai puțin la atacanți pentru că acolo majoritatea sunt numai străini. Din păcate, majoritatea echipelor din România, cele mai bune, au numai atacanți străini. Încercăm să găsim soluții.”

„În atac au lipsit foarte mulți jucători importanți ai echipei naționale, la toate convocările”

„Suporterii să aibă încredere în națională, noi ne dorim să câștigăm, să fie clar”

„Echipei naționale îi lipsește un lucru: mentalitatea de campion! V-am zis-o din prima zi. Dacă tot e să vorbim de ceva foarte important și concret. Trebuie să începem să gândim acest lucru, să împingem spre asta. Cu toate că am încercat să-i scot pe jucători din zona de confort. Am încercat să-i duc la ritm și intensitatea jocului, să facem ce face toată Europa. Cred eu că în timp o să ajungem să fim competitivi”

„Degeaba un jucător joacă foarte bine la echipa lui de club, dar nu joacă la națională. Practic nu se știe e o necunoscută, fotbalul e o variabilă destul de mare. Cei care vin la națională trebuie să producă rezultate. Victoriile aduc încredere, fericire, unitate. Chiar dacă e o perioadă foarte grea și presiunea există. Trebuie să schimbăm lucrurile”

„Am vorbit cu Umit Akdag. Opțiunea lui în momentul de față se pare că e Turcia. Nu poți să-l obligi pe om. A rămas să ne auzim, nu am mai vorbit de atunci. Acum dacă l-a luat Beșiktaș, cred că de-aia l-a luat, că vrea să-l ducă și mai sus. Căutăm și găsim și alții, vom vedea”

Înaintea ultimelor două partide din Liga Națiunilor, Hagi a suferit trei pierderi importante din lot. Ionuț Radu, portarul echipei Celta Vigo, nu va putea evolua din cauza unor probleme medicale.

În plus, Nicolae Stanciu și Valentin Mihăilă, jucătorii de la Dalian Yingbo, respectiv Rizespor, sunt la rândul lor indisponibili pentru aceste confruntări.

Lotul ales de Hagi pentru meciurile cu Polonia și Bosnia:

PORTARI

Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0); Rareș ILIE (Mantova, 0/0)

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Clasamentul grupei B4

Suedia - 10p Bosnia - 8p Polonia - 4p România - 0p

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