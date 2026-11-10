Cum funcționează autoexcluderea Jocul trebuie să rămână responsabil: află totul despre autoexcluderea temporară și cea permanentă
Joc responsabil

Cum funcționează autoexcluderea Jocul trebuie să rămână responsabil: află totul despre autoexcluderea temporară și cea permanentă

alt-text Publicat: 10.11.2026, ora 17:46
alt-text Actualizat: 10.11.2026, ora 18:08
  • Autoexcluderea este opțiunea ideală atunci când jucătorii simt că lucrurile pot scăpa de sub control: o singură solicitare, iar utilizatorul se retrage de pe platforma de jocuri de noroc, exact pentru perioada dorită.
  • Este cel mai puternic instrument din trusa de joc responsabil.
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Alegerea ta, în ritmul tău

Jucătorii pot alege ce li se potrivește: o pauză temporară de până la 6 luni sau o excludere pe termen nelimitat, fără nicio dată de încheiere. Nu există nicio alegere greșită - retragerea pentru o pauză definită și retragerea definitivă sunt ambele tratate ca decizii la fel de valide și la fel de respectate.

România administrează un Registru Național de Autoexcludere prin intermediul ONJN, iar o singură solicitare intră acum în vigoare pentru fiecare operator de retail licențiat din țară.

Odată înregistrat, se aplică o perioadă minimă scurtă, în prezent 6 luni, înainte ca o cerere de eliminare a autoexcluderii să poată fi luată în considerare.

Departe de a fi o restricție, aceasta este funcția care funcționează exact așa cum a fost concepută: protejează decizia bine gândită a jucătorului de a fi anulată într-un moment de slăbiciune, oferind timp real pentru ca lucrurile să se îmbunătățească.

Niciun pas făcut singur

Alegerea autoexcluderii este un semn de putere și conștiință de sine, nu de eșec, și nimeni din România nu trebuie să treacă prin asta singur.

Asistență gratuită și confidențială este disponibilă oricând prin linia telefonică națională de asistență AJR (0800 800 099) și jocresponsabil.ro.

De asemenea, oricine poate alege să instaleze BetBlocker pe propriul dispozitiv. Instrumentul este disponibil în limba română, tradus la inițiativa Super. Odată instalată, aplicația blochează accesul la platformele de jocuri de noroc, pe o perioadă aleasă de jucător.

Aceasta este disponibilă pe BetBlocker.org.ro și în App Store sau Google Play.

Fie că este vorba de șase luni pentru o resetare sau de un nou început permanent, autoexcluderea există, astfel încât fiecare jucător rămâne întotdeauna cel responsabil de propriul joc.

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