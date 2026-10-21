Joshua Kimmich, 31 de ani, trece printr-o perioadă extrem de dificilă, după moartea tatălui său, Berthold Kimmich, în vârstă de 57 de ani.

Fotbalistul lui Bayern München nu va fi disponibil pentru partida cu Arsenal, din Liga Campionilor, a anunțat clubul german.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Absența internaționalului german de la ultimul antrenament înaintea confruntării cu formația londoneză a ridicat semne de întrebare, iar miercuri, Bayern a clarificat situația printr-un mesaj publicat pe platforma X.

„Din cauza unui deces în cercul familial apropiat, Joshua Kimmich nu va face parte astăzi din lotul pentru meciul cu Arsenal”, a transmis clubul bavarez.

Potrivit informațiilor publicate de presa germană, tatăl fotbalistului ar fi murit în urma unui infarct. Familia nu a oferit, însă, detalii suplimentare despre circumstanțele decesului.

Joshua Kimmich, sprijinit de tatăl său încă din copilărie

Berthold Kimmich a avut un rol important în dezvoltarea fotbalistică a fiului său. Implicat în fotbalul juvenil din localitatea Bösingen, acesta l-a susținut pe Joshua încă de la începuturile carierei și l-a ajutat să își urmeze obiectivele sportive.

Drumul mijlocașului a trecut prin academiile și echipele VfB Stuttgart și RB Leipzig, înainte de transferul la Bayern München. Ulterior, Kimmich a devenit unul dintre jucătorii importanți ai formației bavareze, a câștigat Liga Campionilor și a ajuns căpitan al echipei naționale a Germaniei.

Sprijinul familiei a fost prezent și în momentele dificile ale parcursului său. Într-un documentar difuzat de postul ZDF în 2020, Joshua a povestit despre drumurile pe care tatăl său le făcea în mod regulat pentru a-l duce la Stuttgart, la antrenamentele lui VfB.

Fotbalistul a descris distanța parcursă drept „o jumătate de călătorie în jurul lumii”. Potrivit relatării sale, eforturile tatălui său erau privite cu scepticism de unii localnici, însă Berthold a continuat să creadă în potențialul fiului său.

Familia Kimmich, alături de fotbalist în momentele importante

Relația apropiată dintre Joshua și părinții săi a fost evidențiată și în documentarul „Căpitanul Kimmich”, realizat de ZDF. Producția urmărește atât cariera sportivă a internaționalului german, cât și viața sa personală, inclusiv rolul de tată și relația cu familia.

Joshua Kimmich și soția sa, Lina, formează un cuplu din 2013 și s-au căsătorit în iunie 2022. Cei doi au patru copii.

Berthold și soția sa, Anja, au continuat să își susțină fiul și după ce acesta a ajuns la cel mai înalt nivel al fotbalului internațional.

Părinții săi au fost prezenți inclusiv la Cupa Mondială din 2026, urmărind din tribune partida Germaniei cu Ecuador, disputată pe 25 iunie, la East Rutherford, în statul american New Jersey.

Bayern München, mesaj de susținere pentru Kimmich

Clubul bavarez și-a exprimat public solidaritatea cu mijlocașul în urma pierderii suferite:

„Din cauza unui deces în familie, Joshua Kimmich nu va face parte din lot pentru meciul de astăzi împotriva echipei Arsenal.

În numele familiei, solicităm respectarea vieții private și a suferinței acestora, precum și evitarea oricăror solicitări suplimentare sau relatări pe această temă.

Întreaga familie FC Bayern este alături de Joshua Kimmich și îi transmite cele mai sincere condoleanțe”.

Due to a passing in his immediate family, Joshua Kimmich is not in the squad today for the match against Arsenal. On behalf of the family, we ask that his privacy and grief be respected, and that further inquiries and reporting be refrained from. We send our deepest condolences to Joshua Kimmich and his loved ones. — FC Bayern (@FCBayernEN) October 21, 2026

Citește și