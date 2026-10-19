„Mulțumim, bombardierule!” FOTO: Liviu Antal, în lacrimi după mesajul fanilor lui Zalgiris. Prin ce a trecut românul în Lituania

Liviu Antal (37 de ani) a bifat ultima apariție pentru Zalgiris Vilnius pe teren propriu, iar fanii i-au oferit un moment de neuitat la finalul partidei.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Veteranul român și-a anunțat retragerea din fotbal la finalul acestui sezon, care se încheie în săptămânile următoare, cu două meciuri în deplasare pentru Zalgiris.

Liviu Antal, omagiat la ultimul meci pe teren propriu pentru Zalgiris

Introdus în minutul 65 al partidei cu Hegelmann, scor 4-1, Antal a avut parte de un moment emoționant după fluierul final.

Fanii lituanieni i-au scandat numele și au afișat un banner imens în limba română, cu mesajul: „Mulțumesc, bombardierule!”, în timp ce pe afișajul electronic apărea mesajul: „Mulțumesc, legenda noastră!”.

După momentul oferit de fani, Antal a fost luat pe brațe și aruncat în aer de către colegii de echipă.

Apoi, o mulțime de fani, printre care mulți copii, au intrat pe teren, au scandat numele „Liviu”, iar apoi au sărit să-l îmbrățișeze pe internaționalul român, care s-a emoționat până la lacrimi.

„Mulțumesc, Bombardierul! Mulțumesc, lunetistule!

Toată lumea i-a mulțumit în această seară lui Liviu Antal pentru momentele incredibile petrecute la Zalgiris.

Cel mai prolific jucător al echipei actuale a intrat pe teren pentru ultima oară în carieră la Vilnius”, este mesajul transmis de club pe Instagram.

Ultimele două meciuri pe care Zalgiris le mai are de disputat:

Kauno Zalgiris (d), pe 26 octombrie

Banga (d), pe 8 noiembrie

Alături de Zalgiris, Liviu Antal a cucerit 2 titluri în Lituania, o Cupă și o Supercupă. Românul mai are în palmares un titlu în Liga 1 și o Supercupă a României cu Oțelul.

213 apariții a bifat Antal pentru Zalgiris, reușind 110 goluri și 26 de pase decisive

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport