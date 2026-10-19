„Mulțumim, bombardierule!” FOTO:  Liviu Antal, în lacrimi după mesajul fanilor lui Zalgiris. Prin ce a trecut românul în Lituania +16 foto
Mesajul fanilor lui Zalgiris pentru Liviu Antal. Foto: captură Instagram
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„Mulțumim, bombardierule!” FOTO: Liviu Antal, în lacrimi după mesajul fanilor lui Zalgiris. Prin ce a trecut românul în Lituania

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 19.10.2026, ora 10:31
alt-text Actualizat: 19.10.2026, ora 11:50
  • Liviu Antal (37 de ani) a bifat ultima apariție pentru Zalgiris Vilnius pe teren propriu, iar fanii i-au oferit un moment de neuitat la finalul partidei.
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Veteranul român și-a anunțat retragerea din fotbal la finalul acestui sezon, care se încheie în săptămânile următoare, cu două meciuri în deplasare pentru Zalgiris.

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Liviu Antal, omagiat la ultimul meci pe teren propriu pentru Zalgiris

Introdus în minutul 65 al partidei cu Hegelmann, scor 4-1, Antal a avut parte de un moment emoționant după fluierul final.

Fanii lituanieni i-au scandat numele și au afișat un banner imens în limba română, cu mesajul: „Mulțumesc, bombardierule!”, în timp ce pe afișajul electronic apărea mesajul: „Mulțumesc, legenda noastră!”.

După momentul oferit de fani, Antal a fost luat pe brațe și aruncat în aer de către colegii de echipă.

Apoi, o mulțime de fani, printre care mulți copii, au intrat pe teren, au scandat numele „Liviu”, iar apoi au sărit să-l îmbrățișeze pe internaționalul român, care s-a emoționat până la lacrimi.

Liviu Antal, omagiat la ultimul meci pentru Zalgiris, pe teren propriu / foto: capturi video Instagram/zalgiris
Liviu Antal, omagiat la ultimul meci pentru Zalgiris, pe teren propriu / foto: capturi video Instagram/zalgiris

Galerie foto (16 imagini)

Liviu Antal, omagiat la ultimul meci pentru Zalgiris, pe teren propriu / foto: capturi video Instagram/zalgiris Liviu Antal, omagiat la ultimul meci pentru Zalgiris, pe teren propriu / foto: capturi video Instagram/zalgiris Liviu Antal, omagiat la ultimul meci pentru Zalgiris, pe teren propriu / foto: capturi video Instagram/zalgiris Liviu Antal, omagiat la ultimul meci pentru Zalgiris, pe teren propriu / foto: capturi video Instagram/zalgiris Liviu Antal, omagiat la ultimul meci pentru Zalgiris, pe teren propriu / foto: capturi video Instagram/zalgiris
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„Mulțumesc, Bombardierul! Mulțumesc, lunetistule!

Toată lumea i-a mulțumit în această seară lui Liviu Antal pentru momentele incredibile petrecute la Zalgiris.

Cel mai prolific jucător al echipei actuale a intrat pe teren pentru ultima oară în carieră la Vilnius”, este mesajul transmis de club pe Instagram.

Ultimele două meciuri pe care Zalgiris le mai are de disputat:

  • Kauno Zalgiris (d), pe 26 octombrie
  • Banga (d), pe 8 noiembrie

Alături de Zalgiris, Liviu Antal a cucerit 2 titluri în Lituania, o Cupă și o Supercupă. Românul mai are în palmares un titlu în Liga 1 și o Supercupă a României cu Oțelul.

213 apariții
a bifat Antal pentru Zalgiris, reușind 110 goluri și 26 de pase decisive

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