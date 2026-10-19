„Am pus stop” Ioan Varga, decizie în privința viitorului lui Marius Șumudică: „Nu se va mai întâmpla asta”
Ioan Varga
Superliga

„Am pus stop” Ioan Varga, decizie în privința viitorului lui Marius Șumudică: „Nu se va mai întâmpla asta”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 19.10.2026, ora 09:29
alt-text Actualizat: 19.10.2026, ora 09:37
  • Ioan Varga, patronul celor de la CFR Cluj, i-a stabilit viitorul lui Marius Șumudică, după eșecul din etapa #12 a Ligii 1.
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Ardelenii au pierdut la limită deplasarea de duminică, 0-1 cu UTA Arad, însă finanțatorul clubului nu-și pierde încrederea în tehnicianul instalat în luna august.

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Ioan Varga: „Avem antrenor, eu am mare încredere”

Ioan Varga plănuiește să-i ofere lui Șumudică mai multe opțiuni pentru primul „11”, urmând să întărească lotul în perioada de mercato din iarnă.

„Vreau să creez toate condițiile pentru Champions League, jucători cu foame de performanță, totul să fie la superlativ. Eu fac tot ceea ce ține de mine, mai departe vedem.

Avem antrenor, eu am mare încredere. Vor mai fi transferuri. Am simțit că mai este nevoie de un efort și m-am decis să-l fac.

Plătim datoriile și nu se va mai întâmpla ceea ce s-a întâmplat. Nici mie nu-mi cade bine că este clubul în insolvență, dar am pus stop, analiză totală și construim un club sănătos”, a spus Ioan Varga, potrivit digisport.ro.

După eșecul de la Arad, CFR Cluj ocupă locul 8 în Liga 1, cu 16 puncte adunate după primele 12 etape.

Declarațiile lui Șumudică după eșecul de la Arad

În momentul în care reporterul a întrebat dacă sună ciudat bilanțul de 6 înfrângeri în 12 etape pentru o echipă precum CFR, tehnicianul a răspuns:

„De ce sună ciudat? Păi, noi suntem umbra CFR-ului din anii trecuți. Despre ce vorbim? Trebuie să vedem unde ne aflăm. Eu v-am spus, vreți să mă repet? Au plecat 18 jucători.

Nu pot peste noapte, nu putem să ne transformăm. Sunt 18 jucători plecați față de anul trecut.

(n.r. - Și vă mai așteptați să mai plece și alții?) Nu știu, nu este problema mea. Eu sunt antrenor. Nu știu ce să spun”.

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