Se retrage!  Fostul campion al României a făcut anunțul: „Decizia mea este definitivă”
Foto: captură Instagram/@fkzalgiris
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Se retrage! Fostul campion al României a făcut anunțul: „Decizia mea este definitivă”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 14.10.2026, ora 14:52
alt-text Actualizat: 14.10.2026, ora 14:52
  • Liviu Antal (37 de ani), fostul campion al României cu Oțelul Galați și actualul jucător al lui Zalgiris Vilnius, a anunțat că se va retrage din activitate la finalul acestui sezon.
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Zalgiris mai are de disputat trei meciuri din actualul sezon, iar Liviu Antal a decis să pună ghetele în cui după experiența din Lituania.

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Liviu Antal și-a anunțat retragerea din fotbal

În mesaj publicat pe contul oficial al clubului lituanian, Liviu Antal a anunțat că se va retrage din activitate la finalul sezonului.

Vreau să vă spun că duminică voi juca ultimul meu meci pe teren propriu. Este un moment foarte emoționant. Sincer, m-aș bucura foarte mult să fie cât mai mulți oameni pe stadion.

Sper să fiți alături de noi. Mă voi retrage din fotbalul profesionist la finalul acestui sezon. Pentru mine, acesta este ultimul sezon, ultimele trei meciuri.

Decizia mea este definitivă. Nu este ușor, dar pot spune că sunt mulțumit de tot ceea ce am realizat. Sunt mulțumit de întreaga mea carieră.

Mă bucur că am cunoscut atât de mulți oameni în fotbal. Jucători, antrenori, oameni din conducere, suporteri și mulți alții. După mai bine de 20 de ani, acesta va fi ultimul meu sezon.

Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns aici. Zalgiris face parte din parcursul meu. Pot spune că face parte din viața mea”, a declarat Liviu Antal.

Ultimele 3 meciuri pe care Zalgiris le mai are de disputat:

  • Hegelmann (a), pe 18 octombrie
  • Kauno Zalgiris (d), pe 26 octombrie
  • Banga (d), pe 8 noiembrie

În acest moment, echipa la care evoluează Liviu Antal se află pe locul al treilea în campionatul din Lituania, cu 47 de puncte acumulate după 29 de etape, la 4 lungimi în spatele liderului Kauno Zalgiris.

Fotbalistul român a ajuns prima dată la Zalgiris Vilnius în vara anului 2017, când a fost transferat de la CFR Cluj. A evoluat în Lituania până la începutul anului 2021, când a plecat la UTA Arad.

Antal a revenit la Zalgiris în 2023, acolo unde a mai petrecut un sezon și jumătate înainte să fie cedat la SCM Zalău, în ianuarie 2025.

După jumătate de an s-a întors la Zalgiris sub formă de împrumut, dar a fost cumpărat definitiv de formația din Lituania în ianuarie 2026.

212 meciuri
a jucat, în total, Liviu Antal pentru Zalgiris. A marcat 110 goluri și a oferit 26 de pase decisive

Alături de Zalgiris, Liviu Antal a cucerit 2 titluri în Lituania, o Cupă și o Supercupă. Românul mai are în palmares un titlu în Liga 1 și o Supercupă a României cu Oțelul.

  • ASA Târgu Mureș, FC Vaslui, Oțelul, Genclerbirligi, Beitar Ierusalim, Hapoel Tel Aviv, Pandurii, CFR Cluj, Haladas, Zalaegerszeg și CS Mioveni sunt echipele unde a mai jucat Liviu Antal.

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