Răzvan Burleanu (42 de ani), președintele FRF, susține că nu se pune problema unei demiteri a lui Gică Hagi (68 de ani) de pe banca selecționatei României.

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Revenirea „Regelui” pe banca „tricolorilor” a fost una de coșmar. România a pierdut primele patru meciuri din Liga Națiunilor (1-2 și 0-1 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia).

Răzvan Burleanu i-a decis viitorul lui Gică Hagi: „Eu vreau să fiu clar”

În ciuda zvonurilor apărute cu privire la o posibilă plecare a lui Gică Hagi, Răzvan Burleanu a transmis că îi acordă în continuare credit selecționerului și și-a exprimat susținerea necondiționată pentru acesta.

„Ce aș vrea să înțelegeți este că abordarea FRF este următoarea: cei care trebuie să fie în prim-plan sunt jucătorii și antrenorii, iar noi, cei din conducere, trebuie doar să pregătim fereastra naționalei.

Înțeleg dorința de a avea reacție din partea conducătorilor, așa cum se întâmplă și în campionatul intern, dar cred că abordarea e una greșită.

Clarific acest lucru pentru că de-asta nu m-ați văzut în prim-plan când naționalele de tineret sau naționala mare au avut rezultate.

Noi continuăm această abordare pe care am avut-o încă de la început. Eu vreau să fiu clar și categoric în ceea ce privește susținerea totală și necondiționată pentru selecționerul Gică Hagi.

După fiecare meci, am mers în vestiar și am stat de vorbă cu domnul Hagi și ceilalți, iar el niciodată nu a avut dorința de a pleca sau de a renunța”, a declarat Răzvan Burleanu, citat de digisport.ro.

România mai are de jucat două meciuri în Liga Națiunilor: pe 14 noiembrie, cu Polonia (acasă), și pe 17 noiembrie, cu Bosnia (în deplasare).

Pentru duelul de pe Arena Națională, FRF a anunțat luni că au fost vândute deja 20.000 de bilete.

Clasamentul în Liga B, grupa 4

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Suedia 4 10 2. Bosnia 4 8 3. Polonia 4 4 4. România 4 0

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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