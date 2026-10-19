Câte bilete s-au vândut la România - Polonia Anunțul făcut de FRF:  „În momente mai puțin bune se vede forța”
Foto:sportpictures.eu
Nationala

Câte bilete s-au vândut la România - Polonia Anunțul făcut de FRF: „În momente mai puțin bune se vede forța”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 19.10.2026, ora 19:05
  • FRF a anunțat că un număr important de bilete a fost vândut la duelul cu Polonia, ultima partidă a României pe teren propriu în Liga Națiunilor.
  • România - Polonia se joacă pe 14 noiembrie, de la ora 21:45, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
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„Tricolorii” au patru înfrângeri din tot atâtea partide, însă rezultatele negative nu-i împiedică pe suporteri să-și arate susținerea necondiționată pentru echipa națională.

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20.000 de bilete vândute pentru România - Polonia

FRF a anunțat deja că 20.000 de bilete au fost vândute pentru partida cu Polonia, ultima pe teren propriu din acest an a selecționatei antrenate de Gică Hagi.

În tur, România a pierdut la Varșovia, 6-0, într-un meci horror.

„În momentele mai puțin bune se vede cel mai bine forța unei echipe și a suporterilor săi.

20.000 de bilete au fost deja procesate pentru meciul cu Polonia, din 14 noiembrie, de pe Arena Națională.

Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Luptăm împreună pentru România!”, a anunțat FRF pe rețelele de socializare, pe pagina echipei naționale.

Biletele pentru duelul cu Polonia costă între 50 și 650 de lei și pot fi achiziționate online de pe bilete.frf.ro.

  • Pe 17 noiembrie, România se deplasează în Bosnia, pentru ultimul duel din 2026
49.426 de spectatori
au asistat la confruntarea cu Suedia (0-1), primul meci oficial de la revenirea lui Gică Hagi pe banca „tricolorilor” cu fani în tribune

Clasamentul în Liga B, grupa 4

Loc/EchipăMeciuriPuncte
1. Suedia410
2. Bosnia48
3. Polonia44
4. România40

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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