FRF nu a vândut nici 40% din bilete! Câți fani români vor fi la Varșovia pentru meciul de diseară. Care a fost condiția impusă de polonezi

CORESPONDENȚĂ GOLAZO.ro din VARȘOVIA. România va avea în Polonia doar jumătate din suporterii care au încurajat naționala în Suedia, pe 25 septembrie.

Câte bilete a avut FRF pe stadionul „Narodowy” din Varșovia și câte a reușit să vândă. Care a fost înțelegerea cu federația poloneză.

Polonia - România se joacă astăzi, de la 21:45, meci transmis în direct de Antena 1 și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

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La startul acestei campanii în Liga Națiunilor, România a avut 2.000 de suporteri la Solna.

O parte de peluză „galbenă” care a susținut naționala împotriva Suediei (1-2), pe 25 septembrie.

FRF a primit 2.750 de bilete la Polonia - România. Dar o condiție!

Meciul de la Stockholm a atras mult mai mult fanii „tricolorilor” decât cea de-a treia partidă din Nations League. La Varșovia, împotriva Poloniei, pe 2 octombrie.

FRF a primit 2.750 de bilete pe un „Stadion Narodowy” cu o capacitate de 58.000 de locuri.

Federația poloneză i-a impus să încerce să distribuie aceste tichete doar în perioada 3-18 septembrie. Și, cu două săptămâni înaintea confruntării, să returneze partea rămasă.

225 de lei, echivalentul a 42 de euro, a costat un bilet la Polonia - România pentru fanii noștri, preț impus de organizatori

Vor fi 1.000 de fani români în Polonia. 1.750 de bilete au fost date înapoi

Suporterii naționalei au cumpărat însă numai 1.000 de bilete. Ceea ce înseamnă nici 40% din totalul oferite. Mai exact, 36,4%.

Nu mai puțin de 1.750 au fost date înapoi.

Forul polonez așteaptă diseară 48.000 de spectatori la această partidă: 82,8%!

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