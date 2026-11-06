Top weekend matches #13 Care sunt cele mai tari meciuri de fotbal ale weekendului 7-8 noiembrie

Avem cinci meciuri foarte bune în acest weekend. Hai să le vedem!

Toate aceste partide se joacă duminică în Europa.

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Începem seria recomandărilor cu o confruntare aprigă în Serie A.

De la ora 13:30, se joacă Napoli - Lazio.

Lazio este marea revelație a acestui sezon. Total neașteptat, cu Gennaro Gattuso antrenor, conduce campionatul italian după zece etape.

Neînvinsă, unica echipă cu nouă victorii are al treilea cel mai puternic atac (24 de goluri înscrise) și cea mai rezistentă apărare (doar 8 goluri primite).

Locul 2 sezonul trecut, Napoli a surprins cu un start neașteptat de slab: are patru înfrângeri și numai 14 puncte în primele zece meciuri de Serie A. Liderul lazial are deja de două ori mai multe puncte.

Continuăm cu cel mai important meci al etapei în Premier League, Manchester United - Aston Villa, de la 18:30.

Două luni șocante pentru „Red Devils”. O singură victorie, patru egaluri și patru eșecuri în Premier. Sunt chiar deasupra zonei retrogradării, cu 7 puncte în nouă etape și golaveraj -5.

United nu a marcat deloc în ultimele două partide, ambele pierdute, și nu are mai mult de un gol pe meci de la începutul lui septembrie.

Duel Bruno Fernandes (dreapta) - Barkley pe 15 martie, la ultimul Man. United - Aston Villa (3-1), pe „Old Trafford”. Foto: Imago

Aston Villa e la jumătatea clasamentului, cu o linie de 3 succese, 3 remize, 3 înfrângeri. Dar golaverajul e negativ, -3.

Tot duminică avem o ciocnire dură în Liga 1, CFR Cluj - Universitatea Craiova, de la ora 19:00.

Situația de la CFR continuă să fie extrem de complicată. Cu două egaluri și o înfrângere în ultimele trei etape, echipa vișinie riscă să fie penalizată cu șase puncte pentru că nu și-a rezolvat problemele legate de datorii până la 30 iunie.

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Campioana Craiova e la polul opus. Vine după șapte victorii consecutive și vrea să rămână în luptă pentru alt titlu.

Ne întoarcem în Serie A, cu Inter - Como, tot de la ora 19:00.

Înfrângerea suferită în Derby della Madonnina, 1-3 cu Milan, primul eșec nerazzurro în acest campionat, l-a făcut pe Cristi Chivu să-i cedeze locul 1 lui Lazio.

Antrenorul nu-l va avea nici acum pe căpitanul Lautaro Martinez, absent din 13 octombrie din cauza unei accidentări musculare.

Confruntarea antrenorilor de prim-plan ai Italiei: Chivu - Fabregas. Foto: Imago

Como e pe locul 4, doar două poziții și două puncte în spatele Interului. Are patru succese legate în Serie A.

Ultima recomandare, cel mai așteptat meci al weekendului în Europa: Atletico - Barcelona, duminică, de la ora 22:00.

Eșecul Barcelonei în El Clasico, 1-2 pe Camp Nou cu Real, a oprit seria fantastică blaugrana și a redeschis lupta la vârf în campionatul spaniol.

Atletico s-a apropiat la două puncte de catalani, fiind într-un moment foarte bun în LaLiga.

Echipa lui Cholo Simeone are șapte victorii în șir, fără să ia gol în ultimele trei etape.

Barca a zdrobit Alaves în meciul precedent, 6-1, dar a avut dificultăți majore în partidele cu adevărat grele ale acestui sezon: 2-4 cu PSG și 1-2 cu Real.

Acestea au fost cele 5 recomandări din redacția GOLAZO.ro. Spune-ne cum vezi tu meciurile și ce pronosticuri ai!

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