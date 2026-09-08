- Președintele FIFA, Gianni Infantino (56 de ani), rămâne hotărât să candideze pentru un nou mandat, a declarat un purtător de cuvânt al forului mondial de fotbal.
- Anunțul vine în ciuda opoziției intense față de candidatura elvețianului, apărută în urma planului eșuat de a vinde o participație de 20% la competițiile FIFA către investitori privați.
UEFA, AFC și CONCACAF i-au cerut demisia lui Infantino, care anunțase anterior că va candida pentru un al patrulea mandat la alegerile din martie 2027, după ce planul său de a „privatiza” Cupa Mondială și alte evenimente FIFA a fost abandonat în urma numărului covârșitor de reacții negative.
Gianni Infantino nu renunță la candidatură
Totuși, Infantino se bucură în continuare de sprijinul confederațiilor africane și sud-americane.
„Președintele FIFA a anunțat în aprilie că va candida pentru realegere în 2027. Desigur, nimic nu s-a schimbat. Domnul Infantino va candida pentru realegere”, a declarat un purtător de cuvânt al FIFA într-un comunicat.
Declarația vine după ce Infantino a refuzat să răspundă, sâmbătă, în momentul în care a fost întrebat dacă regretă ce s-a întâmplat în ultimele șase săptămâni, de când a izbucnit scandalul. În weekend, șeful FIFA a participat la Cupa Mondială de fotbal feminin U20 din Polonia, care a început pe 5 septembrie.
„Vor fi multe de spus, dar va exista un loc și un moment potrivit pentru a spune acest lucru”, a spus Infantino.
Nimeni nu și-a anunțat oficial candidatura pentru a-l înfrunta pe Infantino la alegerile de anul viitor. Dar se anunță un combatant puternic: Victor Montagliani, canadianul care conduce CONCACAF.
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Mutarea-șoc plănuită de UEFA pentru a forța demiterea lui Infantino
La scurt timp după ce a apărut vestea că, alături de confederația din America de Nord (CONCACAF), UEFA intenționează să creeze o nouă Ligă a Națiunilor transatlantică, alt plan și mai important iese la lumină.
Aleksander Ceferin se consultă cu liderii nord-americani și asiatici (AFC) cu un scop clar: lansarea unui vot comun de neîncredere împotriva avocatului elvețian, potrivit talkSPORT.
O moțiune pentru care ar avea nevoie de o plângere a minimum 43 dintre cele 211 de federații-membre FIFA și care ar însemna provocarea unui congres extraordinar la Zurich.
Unde s-ar putea decide debarcarea lui Infantino cu majoritate simplă, cel puțin 106 voturi contra acestuia.
Până când pot declanșa acest atac comun împotriva lui Infantino
Există însă o dată limită pentru ca acest plan să aibă efect:
- atacul să fie declanșat înainte de 18 noiembrie, ultima zi în care se pot depune candidaturi pentru președinția FIFA.
Dacă acest termen e depășit, totul se va hotărî la alegerile din 18 martie 2027.