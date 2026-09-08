Infantino a decis! Ce se întâmplă cu candidatura elvețianului la șefia FIFA, după scandalul legat de privatizarea Cupei Mondiale +7 foto
Gianni Infantino FOTO Imago
Campionate

Infantino a decis! Ce se întâmplă cu candidatura elvețianului la șefia FIFA, după scandalul legat de privatizarea Cupei Mondiale

alt-text Mihai Epure
alt-text Publicat: 08.09.2026, ora 09:12
alt-text Actualizat: 08.09.2026, ora 09:39
  • Președintele FIFA, Gianni Infantino (56 de ani), rămâne hotărât să candideze pentru un nou mandat, a declarat un purtător de cuvânt al forului mondial de fotbal.
  • Anunțul vine în ciuda opoziției intense față de candidatura elvețianului, apărută în urma planului eșuat de a vinde o participație de 20% la competițiile FIFA către investitori privați.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

UEFA, AFC și CONCACAF i-au cerut demisia lui Infantino, care anunțase anterior că va candida pentru un al patrulea mandat la alegerile din martie 2027, după ce planul său de a „privatiza” Cupa Mondială și alte evenimente FIFA a fost abandonat în urma numărului covârșitor de reacții negative.

„Atenție. Champions League?” Hendrik Klein a perfectat prima afacere pentru CFR Cluj: un start-up elvețian care vindecă sforăitul
Citește și
„Atenție. Champions League?” Hendrik Klein a perfectat prima afacere pentru CFR Cluj: un start-up elvețian care vindecă sforăitul
Citește mai mult
„Atenție. Champions League?” Hendrik Klein a perfectat prima afacere pentru CFR Cluj: un start-up elvețian care vindecă sforăitul

Gianni Infantino nu renunță la candidatură

Totuși, Infantino se bucură în continuare de sprijinul confederațiilor africane și sud-americane.

„Președintele FIFA a anunțat în aprilie că va candida pentru realegere în 2027. Desigur, nimic nu s-a schimbat. Domnul Infantino va candida pentru realegere”, a declarat un purtător de cuvânt al FIFA într-un comunicat.

Declarația vine după ce Infantino a refuzat să răspundă, sâmbătă, în momentul în care a fost întrebat dacă regretă ce s-a întâmplat în ultimele șase săptămâni, de când a izbucnit scandalul. În weekend, șeful FIFA a participat la Cupa Mondială de fotbal feminin U20 din Polonia, care a început pe 5 septembrie.

„Vor fi multe de spus, dar va exista un loc și un moment potrivit pentru a spune acest lucru”, a spus Infantino.

Nimeni nu și-a anunțat oficial candidatura pentru a-l înfrunta pe Infantino la alegerile de anul viitor. Dar se anunță un combatant puternic: Victor Montagliani, canadianul care conduce CONCACAF.

Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago
Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago

Galerie foto (7 imagini)

Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago
+7 Foto
labels.photo-gallery

Mutarea-șoc plănuită de UEFA pentru a forța demiterea lui Infantino

La scurt timp după ce a apărut vestea că, alături de confederația din America de Nord (CONCACAF), UEFA intenționează să creeze o nouă Ligă a Națiunilor transatlantică, alt plan și mai important iese la lumină.

Aleksander Ceferin se consultă cu liderii nord-americani și asiatici (AFC) cu un scop clar: lansarea unui vot comun de neîncredere împotriva avocatului elvețian, potrivit talkSPORT.

O moțiune pentru care ar avea nevoie de o plângere a minimum 43 dintre cele 211 de federații-membre FIFA și care ar însemna provocarea unui congres extraordinar la Zurich.

Unde s-ar putea decide debarcarea lui Infantino cu majoritate simplă, cel puțin 106 voturi contra acestuia.

Până când pot declanșa acest atac comun împotriva lui Infantino

Există însă o dată limită pentru ca acest plan să aibă efect:

  • atacul să fie declanșat înainte de 18 noiembrie, ultima zi în care se pot depune candidaturi pentru președinția FIFA. 

Dacă acest termen e depășit, totul se va hotărî la alegerile din 18 martie 2027.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „Anularea alegerilor a provocat foarte multă confuzie”. Ambasadorul român în SUA spune ce l-a întrebat administrația Trump despre Călin Georgescu
INTERVIU „Anularea alegerilor a provocat foarte multă confuzie”. Ambasadorul român în SUA spune ce l-a întrebat administrația Trump despre Călin Georgescu
INTERVIU „Anularea alegerilor a provocat foarte multă confuzie”. Ambasadorul român în SUA spune ce l-a întrebat administrația Trump despre Călin Georgescu
UEFA FIFA Campionatul Mondial scandal candidatura gianni infantino
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:55
Incident șocant pe stadion Acuzații de agresiune sexuală: „Îngrozitor, mi-au spus că nu pot face nimic!” + cum a reacționat clubul
Incident șocant pe stadion  Acuzații de agresiune sexuală: „Îngrozitor, mi-au spus că nu pot face nimic!” + cum a reacționat clubul
13:48
Clipe de panică în Ligă Tânărul star al Borussiei s-a prăbușit pe teren! Transportat direct la spital. Ce s-a întâmplat
Clipe de panică în Ligă Tânărul star al Borussiei s-a prăbușit pe teren! Transportat direct la spital. Ce s-a întâmplat
13:09
Te-ai duce la Dinamo? Fostul golgheter de la FCSB ar accepta fără să ezite: „Absolut! Trecutul nu mai înseamnă nimic”
Te-ai duce la Dinamo? Fostul golgheter de la FCSB ar accepta fără să ezite: „Absolut! Trecutul nu mai înseamnă nimic”
12:19
Alerta Man De ce ar putea juca tot mai puțin la Eindhoven + detalii surprinzătoare de la transferul picat la Lazio
Alerta Man De ce ar putea juca tot mai puțin la Eindhoven + detalii surprinzătoare de la transferul picat la Lazio
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Top stiri
Hagi, cu ochii pe Polonia Doi portari-stranieri în mare formă ar putea intra în calcule pentru Liga Națiunilor
Nationala
05:00
Hagi, cu ochii pe Polonia Doi portari-stranieri în mare formă ar putea intra în calcule pentru Liga Națiunilor
Citește mai mult
Hagi, cu ochii pe Polonia Doi portari-stranieri în mare formă ar putea intra în calcule pentru Liga Națiunilor
„Mă face să fiu optimist” Cristi Chivu, reacție neașteptată după eșecul cu Real Madrid » Ce a spus despre greșelile elevilor săi
Liga Campionilor
09:35
„Mă face să fiu optimist” Cristi Chivu, reacție neașteptată după eșecul cu Real Madrid » Ce a spus despre greșelile elevilor săi
Citește mai mult
„Mă face să fiu optimist” Cristi Chivu, reacție neașteptată după eșecul cu Real Madrid » Ce a spus despre greșelile elevilor săi
A învins omul-maraton! Ben Shelton, în semifinale la US Open, după o victorie incredibilă cu Alcaraz, într-un meci care s-a încheiat după 3 dimineața! 
Tenis
10:54
A învins omul-maraton! Ben Shelton, în semifinale la US Open, după o victorie incredibilă cu Alcaraz, într-un meci care s-a încheiat după 3 dimineața!
Citește mai mult
A învins omul-maraton! Ben Shelton, în semifinale la US Open, după o victorie incredibilă cu Alcaraz, într-un meci care s-a încheiat după 3 dimineața! 
BREAKING | Metrorex, în pericol să rămână fără bani pentru salariile angajaților. Ministerul Transporturilor a tăiat subvenția
B365
08.09
BREAKING | Metrorex, în pericol să rămână fără bani pentru salariile angajaților. Ministerul Transporturilor a tăiat subvenția
Citește mai mult
BREAKING | Metrorex, în pericol să rămână fără bani pentru salariile angajaților. Ministerul Transporturilor a tăiat subvenția

Echipe/Competiții

fcsb 110 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 39 rapid 16 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share