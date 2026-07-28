Lovitură uriașă pregătită de FIFA! Mondialul ar putea deveni o afacere de 20 de miliarde. Infantino vrea să vândă competiția: „Bombă nucleară pentru fotbal”

Președintele FIFA, Gianni Infantino, ia în calcul un proiect de amploare care ar putea schimba modul în care este administrată Cupa Mondială.

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Potrivit unei investigații publicate de Financial Times, forul mondial analizează înființarea unei noi companii care să dețină drepturile comerciale ale competiției, urmând ca pachete minoritare de acțiuni să fie vândute unor investitori privați.

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Tranzacția ar putea ajunge la o valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari, iar, conform sursei citate, au fost deja semnate acorduri preliminare privind structura proiectului.

Procesul ar fi gestionat de banca JP Morgan, iar reprezentanți ai administrației președintelui american Donald Trump ar fi fost consultați în legătură cu această inițiativă.

Planul prevede ca FIFA să păstreze pachetul majoritar de acțiuni, în timp ce federațiile membre ar urma să dețină participații, iar investitorii privați să cumpere acțiuni minoritare în valoare de miliarde de lire.

Conform informațiilor apărute în presa britanică, după încheierea mandatului său de președinte FIFA, în 2031, Infantino ar putea ocupa funcția de comisar al noii entități, poziție care i-ar putea aduce venituri de ordinul milioanelor de lire.

Infantino se află deja sub presiune

Proiectul a stârnit însă îngrijorări în rândul unor oficiali din fotbalul internațional.

Criticii se tem că noii investitori ar putea solicita modificări ale formatului competiției pentru a crește veniturile, inclusiv organizarea Cupei Mondiale mai des decât o dată la patru ani sau extinderea suplimentară a turneului.

Un oficial citat de presa britanică a descris ideea drept „o bombă nucleară pentru fotbal”.

Controversa apare într-un moment în care Infantino se află deja sub presiune după mesajul amplu publicat recent pe Instagram, în care și-a apărat mandatul și organizarea Cupei Mondiale.

Printre cei care l-au criticat se numără și președintele La Liga, Javier Tebas, care a reacționat dur la postarea șefului FIFA:

„Gianni Infantino a publicat un mesaj jalnic pe contul său de Instagram. Nimeni nu contestă că fotbalul înseamnă emoție și unitate.

Dar transparența, buna guvernanță și responsabilitatea nu înseamnă ură, ci reprezintă o obligație. Instituțiile puternice nu îi discreditează pe cei care pun întrebări legitime, ci le răspund”.

Tebas a continuat cu un mesaj direct către președintele FIFA:

„Și o reflecție, Gianni: atunci când un lider își dedică un întreg mesaj pentru a-i discredita pe cei care exercită un control legitim, este inevitabil să ne întrebăm… de ce tocmai acum? Există ceva care explică acest ton atât de defensiv? Se întâmplă ceva ce noi nu știm?”.

Până în acest moment, FIFA nu a comentat informațiile privind posibila vânzare a unor participații din drepturile comerciale ale Cupei Mondiale.

Reacția UEFA la dezvăluiri: „Sufletul și guvernarea fotbalului nu sunt active de tranzacționat”

„Se trece peste o linie pe care instituțiile de conducere ale fotbalului nu ar trebui să o depășească niciodată.

UEFA ia această situație extrem de serios. La fel ar trebui să facă și fiecare Asociație Națională de Fotbal. La fel și fiecare parte interesată: ligi, cluburi, jucători, suporteri, guverne și toți cei cărora le pasă de viitorul jocului.

Sufletul și guvernarea fotbalului nu sunt active de tranzacționat - mai ales având în vedere transparența zero în ceea ce privește cine câștigă financiar. Niciunul dintre noi nu este proprietarul fotbalului. Nu este al FIFA ca să-l vindem”.

UEFA statement on The Times article: ⬇️ pic.twitter.com/ye1tjfWRCb — UEFA (@UEFA) July 28, 2026

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