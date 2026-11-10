Ofertă pentru Alex Dobre Atacantul ar fi început discuțiile cu un nou club, după ce negocierile cu Rapid au eșuat

Alex Dobre (28 de ani) ar fi dorit de Yunnan Yukun, formație care evoluează în prima ligă a Chinei.

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Relația dintre Dobre și conducerea Rapidului s-a deteriorat în ultima perioadă, iar ultimele discuții pentru prelungirea înțelegerii nu au dus la niciun rezultat.

Astfel, atacantul giuleștenilor ar fi dat deja curs unor negocieri cu un alt club.

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Alex Dobre, pe lista celor de la Yunnan Yukun

Deși contractul atacantului expiră pe 30 iunie 2027, clubul chinez nu ar vrea să mai aștepte finalul sezonului.

Conducerea lui Yunnan ar fi dispusă să achite o sumă de transfer pentru a-l aduce pe Dobre încă de perioada de mercato din iarnă.

În prezent, cele două părți ar negocia salariul fotbalistului, fără să fi ajuns până acum la un acord în privința transferului, informează gsp.ro.

Rapid i-a propus lui Dobre un salariu de 15.000 de euro pe lună, cu 3.000 de euro mai mult decât câștigă în prezent.

Oferta înaintată de club nu ar fi fost însă pe placul jucătorului, iar apropiații săi ar fi transmis că acesta și-ar dori aproximativ 20.000 de euro lunar pentru a continua în Giulești.

Yunnan Yukun a încheiat recent sezonul pe locul 6 în China, iar la echipă mai evoluează românii Andrei Burcă și Alex Ioniță.

Din ianuarie 2027, la echipă ar urma să se alăture și Andrei Cordea, care se va despărți în iarnă de CFR Cluj.

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