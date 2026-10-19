„M-a abuzat sexual de multe ori” Campion suspendat după un scandal care a șocat lumea sportului. Amintiri extreme, acuzații grave: „M-a târât în cameră”

Al Cleland Jr, surfer mexicano-american campion în 2023, acuzat de agresarea sexuală a unei sportive în august 2026.

Imediat cum s-a aflat numele lui, fosta sa iubită a dezvăluit relația extrem de toxică trăită alături de Cleland.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Zilele trecute, un surfer profesonist cunoscut, campion, a fost exclus pe termen nelimitat din circuitul mondial.

Este unul dintre cei trei acuzați că au agresat sexual o adolescentă australiană, și ea sportivă, imediat după competiția Outerknown Tahiti Pro, organizată în august.

Campionul din 2023 suspendat din sport: Al Cleland Jr. A participat la Jocurile Olimpice

Numele acestuia a fost dezvăluit de Surfing World: Alan George Cleland Quinonez, cunoscut drept Al Cleland Jr, în vârstă de 24 de ani, care reprezintă Mexicul, dar care are și cetățenie americană datorită tatălui său.

World Surf League (WSL) subliniază natura „foarte gravă” a cazului.

Un caz care a șocat lumea sportului, mai ales după dezvăluirile cutremurătoare făcute de germana Noah Lia Klapp (23 de ani) despre fostul său iubit.

Pentru că Al Cleland Jr, câștigător în 2023 la ISA World Surfing Games, participant la Jocurile Olimpice din 2024 (primul surfer care a reprezentat Mexicul la JO în concursul de surf), a fost iubitul ei un an. Noah avea 17 ani când l-a cunoscut.

Noah Lia Klapp: „E datoria mea ca femeie să-mi fac publică povestea”

Noah Lia, născută în Spania și crescută în SUA, devenită campioană mondială U16 pentru Germania în 2019, a decis să nu mai ascundă nimic. Să spună tot ce a trăit, durerea, suferința unei relații extrem de toxice.

Potrivit Bild, ea îl avertizase că va dezvălui povestea ei în momentul în care va afla de altă victimă a lui Cleland. Și nu a mai tăcut.

„Astăzi am împlinit 23 de ani și m-am trezit cu vestea că el și alți bărbați au fost acuzați de agresiune sexuală asupra unei minore.

De aceea scriu această postare, pentru că este de datoria mea ca femeie să-mi fac publică povestea.

Această victimă, și poate și altele merită tot sprijinul de care au nevoie. Vreau să mă asigur că acest lucru se termină odată pentru totdeauna, pentru că i s-a acordat deja a doua șansă pe care nu o merită și a dovedit că este corupt în adâncul sufletului” , a postat Klapp pe Instagram.

„Încuia ușa camerei și nu mă lăsa să plec până nu termina cu mine”

A trăit clipe insuportabile. „Mă ținea deseori strâns în pat, mă apuca de încheieturi cu toată puterea, mă abuza sexual de multe ori, mă numea curvă care caută atenție.

Încuia ușa camerei și nu mă lăsa să plec până nu termina cu mine. Fugeam de el de multe ori”.

O amintire încă foarte vie este cum m-a tras atât de tare de pulover încât am căzut pe podea. M-a târât înapoi în cameră, unde nu puteam cere ajutorul nimănui Noah Lia Klapp, surfer german

A mai scris: „Regret că l-am întâlnit, pentru că procesez de mult timp răul pe care mi l-a provocat, iar lucrurile pe care a trebuit să le îndur mă bântuie în somn”.

Sentința ei despre Al Cleland: „E un violator”

Regretă acum că nu a povestit mult mai devreme ce a însemnat relația cu Cleland.

„La naiba, aș fi vrut să o fac și o parte din mine se simte vinovată”.

A trăit cu teama de a expune adevărul și de a nu fi crezută: „Ar fi fost cel mai rău lucru”.

Mexicanul era considerat în lumea sportului „un tip cool, olimpic, sufletul fiecărei petreceri.

În spatele ușilor închise, el era un violator”.

Grupuri toxice de bărbați se conving reciproc că au un comportament acceptabil. Chiar se încurajează reciproc să se comporte în acest fel. Bărbați care se culcă cu femei din întreaga lume și au iubită sau copii acasă Noah Lia Klapp, surfer german

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport