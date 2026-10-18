„Nu mai știa când jucase ultima dată” Dennis Man, din nou pe teren la PSV după 55 de zile. „Să-mi arate asta”. Nu a ieșit bine!

Dennis Man a fost titular la Eindhoven. Nu mai evoluase din 23 august la echipa olandeză.

Care a fost șansa „tricolorului” acum. Ce i-a cerut antrenorul Peter Bosz.

PSV a pierdut sâmbătă, 1-2 cu ADO Den Haag, deși a deschis scorul. Ce s-a întâmplat cu Man.

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Dennis Man a avut un prim sezon bun la PSV Eindhoven după transferul din Serie A, de la Parma.

35 de partide în toate competițiile (59 de minute în medie pe meci).

(59 de minute în medie pe meci). 11 goluri marcate (7 în Eredivisie, două în Champions League, două în Cupa Olandei).

(7 în Eredivisie, două în Champions League, două în Cupa Olandei). 7 pase decisive (toate în Eredivisie).

(toate în Eredivisie). Campion al Țărilor de Jos, primul titlu al carierei.

Extrema are probleme în această stagiune la echipa de club. Apariții rare, minute puține și fără reușite. Zero până acum.

A jucat numai de cinci ori în primele 12 dueluri ale roș-albilor! Niciodată integralist.

143 de minute are pe teren Dennis Man în 2026-2027 la PSV. Medie de 28,6 minute pe meci!

Antrenorul lui PSV, spre Man: „ Să-mi arate că trebuie să fie cel de care e nevoie”

Man a fost titularizat sâmbătă prima dată în campionat. Motivul: antrenorul Peter Bosz a vrut să menajeze ambii jucători aflați înaintea sa în ierarhia aripilor dreapta.

Și Ivan Perisic, și Esmir Bajraktarevic au rămas pe banca de rezerve în deplasarea cu ADO Den Haag.

Bosz a explicat de ce nu a mai evoluat Man în ultima perioadă. Două cauze: accidentarea și Bajraktarevic. Când a intrat, bosniacul a jucat bine.

Man, blocat de adversar în meciul de sâmbătă. Foto: Imago

„Leziunea l-a făcut pe Dennis să dispară din echipă. Apoi, îi recompensez pe băieți când arată ce pot face”, a explicat tehnicianul.

„L-am întrebat când jucase ultima dată. Nu mai știa”, a povestit Bosz discuția cu Man, nefolosit din 23 august: un sfert de oră la 5-1 cu Groningen.

Are ocazia să demonstreze că merită să fie pe teren. Să-mi arate că trebuie să fie cel de care e nevoie Peter Bosz, antrenor PSV

Man a fost jucătorul sacrificat după ce PSV a rămas în 10

Nu a reușit să dovedească nici sâmbătă. Man a fost titular, dar Bosz l-a înlocuit la pauză, după o primă repriză cenușie. Era 1-0 pentru PSV atunci.

Încă un motiv al schimbării sale. În minutul 43, vârful Mijnans, care deschisese scorul, a fost eliminat pentru al doilea „galben”.

Dennis a fost cel sacrificat de antrenor. Bosz l-a trecut pe el pe bancă și a apelat la Flamingo. Încă un fundaș central. Dar Eindhoven a fost învinsă, 1-2 la Haga.

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