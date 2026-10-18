„Nu mai știa când jucase ultima dată” Dennis Man, din nou pe teren la PSV după 55 de zile. „Să-mi arate asta”. Nu a ieșit bine!
Dennis Man, în timpul meciului ADO - PSV 2-1. Foto: Imago
Stranieri

„Nu mai știa când jucase ultima dată” Dennis Man, din nou pe teren la PSV după 55 de zile. „Să-mi arate asta”. Nu a ieșit bine!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 18.10.2026, ora 11:24
  • Dennis Man a fost titular la Eindhoven. Nu mai evoluase din 23 august la echipa olandeză. 
  • Care a fost șansa „tricolorului” acum. Ce i-a cerut antrenorul Peter Bosz. 
  • PSV a pierdut sâmbătă, 1-2 cu ADO Den Haag, deși a deschis scorul. Ce s-a întâmplat cu Man. 
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Dennis Man a avut un prim sezon bun la PSV Eindhoven după transferul din Serie A, de la Parma.

  • 35 de partide în toate competițiile (59 de minute în medie pe meci). 
  • 11 goluri marcate (7 în Eredivisie, două în Champions League, două în Cupa Olandei). 
  • 7 pase decisive (toate în Eredivisie). 
  • Campion al Țărilor de Jos, primul titlu al carierei. 
„Ne-a zis să uităm de fiica noastră” Legendarul Jean-Pierre Papin povestește drama răvășitoare a vieții, autismul lui Emily: „Am plâns”
Citește și
„Ne-a zis să uităm de fiica noastră” Legendarul Jean-Pierre Papin povestește drama răvășitoare a vieții, autismul lui Emily: „Am plâns”
Citește mai mult
„Ne-a zis să uităm de fiica noastră” Legendarul Jean-Pierre Papin povestește drama răvășitoare a vieții, autismul lui Emily: „Am plâns”

Extrema are probleme în această stagiune la echipa de club. Apariții rare, minute puține și fără reușite. Zero până acum.

A jucat numai de cinci ori în primele 12 dueluri ale roș-albilor! Niciodată integralist.

143 de minute
are pe teren Dennis Man în 2026-2027 la PSV. Medie de 28,6 minute pe meci!

Antrenorul lui PSV, spre Man: „Să-mi arate că trebuie să fie cel de care e nevoie”

Man a fost titularizat sâmbătă prima dată în campionat. Motivul: antrenorul Peter Bosz a vrut să menajeze ambii jucători aflați înaintea sa în ierarhia aripilor dreapta.

Și Ivan Perisic, și Esmir Bajraktarevic au rămas pe banca de rezerve în deplasarea cu ADO Den Haag.

Bosz a explicat de ce nu a mai evoluat Man în ultima perioadă. Două cauze: accidentarea și Bajraktarevic. Când a intrat, bosniacul a jucat bine.

Man, blocat de adversar în meciul de sâmbătă. Foto: Imago Man, blocat de adversar în meciul de sâmbătă. Foto: Imago
Man, blocat de adversar în meciul de sâmbătă. Foto: Imago

„Leziunea l-a făcut pe Dennis să dispară din echipă. Apoi, îi recompensez pe băieți când arată ce pot face”, a explicat tehnicianul.

„L-am întrebat când jucase ultima dată. Nu mai știa”, a povestit Bosz discuția cu Man, nefolosit din 23 august: un sfert de oră la 5-1 cu Groningen.

Are ocazia să demonstreze că merită să fie pe teren. Să-mi arate că trebuie să fie cel de care e nevoie Peter Bosz, antrenor PSV

Man a fost jucătorul sacrificat după ce PSV a rămas în 10

Nu a reușit să dovedească nici sâmbătă. Man a fost titular, dar Bosz l-a înlocuit la pauză, după o primă repriză cenușie. Era 1-0 pentru PSV atunci.

Încă un motiv al schimbării sale. În minutul 43, vârful Mijnans, care deschisese scorul, a fost eliminat pentru al doilea „galben”.

Dennis a fost cel sacrificat de antrenor. Bosz l-a trecut pe el pe bancă și a apelat la Flamingo. Încă un fundaș central. Dar Eindhoven a fost învinsă, 1-2 la Haga.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primele demisii ale demnitarilor PNL, după ce Ilie Bolojan le-a cerut să plece
Primele demisii ale demnitarilor PNL, după ce Ilie Bolojan le-a cerut să plece
Primele demisii ale demnitarilor PNL, după ce Ilie Bolojan le-a cerut să plece
olanda PSV Eindhoven eredivisie peter bosz dennis man
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:32
Dan Udrea De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza. Fotbalul e slab, dar vrea să fie fudul! Nu orele, ci calitatea e problema
Dan Udrea De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza. Fotbalul e slab, dar vrea să fie fudul! Nu orele, ci calitatea e problema
14:57
Olăroiu a răbufnit VIDEO. Ce l-a înfuriat pe antrenorul român, după ultimul meci al echipei sale: „Să nu se mai repete!”
Olăroiu a răbufnit VIDEO. Ce l-a înfuriat pe antrenorul român, după ultimul meci al echipei sale: „Să nu se mai repete!”
14:20
Istvan Kovacs, ironizat Adrian Porumboiu, după delegarea românului în Liga Campionilor: „Să-i pună 5 camere VAR”
Istvan Kovacs, ironizat Adrian Porumboiu, după delegarea românului în Liga Campionilor:  „Să-i pună 5 camere VAR”
14:11
„Eram extrem de furios” Lecția de viață primită de Arda Turan din partea unui copil de 8 ani a cărui mamă a fost ucisă într-un atac rusesc
„Eram extrem de furios” Lecția de viață primită de Arda Turan din partea unui copil de 8 ani a cărui mamă a fost ucisă într-un atac rusesc
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Indolența

Cristian Geambașu: Indolența

Cristian Geambașu: Indolența
Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară
Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei
Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad
Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai <span>să-l</span> premiem și pe Valentin Ceaușescu!
Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: <span>De-abia</span> aștept PSG <span>-</span> Barça
Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!
Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran
Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: <span>Să-l</span> căutăm pe acel domn și <span>să-l</span> punem <span>prim-ministru!</span>
Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești
Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc
Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!
Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?
Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal
Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!
Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu <span>ne-a</span> bătut Ursul
Top stiri
S-au cutremurat pereții! Cristi Chivu a făcut iureș în vestiar! „Cel mai turbulent discurs” de când românul o antrenează pe Inter
Stranieri
18.10
S-au cutremurat pereții! Cristi Chivu a făcut iureș în vestiar! „Cel mai turbulent discurs” de când românul o antrenează pe Inter
Citește mai mult
S-au cutremurat pereții! Cristi Chivu a făcut iureș în vestiar! „Cel mai turbulent discurs” de când românul o antrenează pe Inter
„Serios? Facem pe proștii?” Reghecampf, reacție dură când a fost întrebat despre Gigi Becali » Ce spune despre patronii din Superliga și din străinătate
Superliga
18.10
„Serios? Facem pe proștii?” Reghecampf, reacție dură când a fost întrebat despre Gigi Becali » Ce spune despre patronii din Superliga și din străinătate
Citește mai mult
„Serios? Facem pe proștii?” Reghecampf, reacție dură când a fost întrebat despre Gigi Becali » Ce spune despre patronii din Superliga și din străinătate
Ederson a respins cu greu Ianis Hagi, aproape de un gol spectaculos, după un șut de la 25 de metri
Stranieri
18.10
Ederson a respins cu greu Ianis Hagi, aproape de un gol spectaculos, după un șut de la 25 de metri
Citește mai mult
Ederson a respins cu greu Ianis Hagi, aproape de un gol spectaculos, după un șut de la 25 de metri
FOTO I Farmec ruginit, melancolie oxidată, Micul Paris văzut din Palatul Camerei de Comerț și Industrie București. Imagini fascinante din 2012
B365
18.10
FOTO I Farmec ruginit, melancolie oxidată, Micul Paris văzut din Palatul Camerei de Comerț și Industrie București. Imagini fascinante din 2012
Citește mai mult
FOTO I Farmec ruginit, melancolie oxidată, Micul Paris văzut din Palatul Camerei de Comerț și Industrie București. Imagini fascinante din 2012

Echipe/Competiții

fcsb 38 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 26 rapid 23 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share