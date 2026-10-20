„Nu mai vin la meciuri!” Adrian Mutu, despre relația cu fiul său. De ce părinții îi fac pe copii să renunțe la fotbal: „Văd dezamăgirea”

Adrian Mutu (47 de ani) a vorbit, la podcastul Profu' de Sport, despre presiunea pe care părinții o pun asupra copiilor care practică fotbalul și despre felul în care comportamentul adulților le poate afecta pasiunea pentru acest sport.

Fostul internațional român a dezvăluit că inclusiv fiul său caută validare în tribune și a explicat de ce a ales să nu mai meargă la meciurile acestuia.

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Mutu consideră că mulți părinți își doresc ca micuții lor să ajungă la nivelul lui Lionel Messi sau Cristiano Ronaldo, fără să țină cont de faptul că asemenea fotbaliști reprezintă excepții.

Din dorința de a obține rezultate, adulții ajung să pună presiune pe copii, iar ei riscă să-și piardă plăcerea de a juca fotbal.

Adrian Mutu: „Toți părinții vor să fie copiii lor Messi și Cristiano Ronaldo”

Fostul atacant a povestit cum a gestionat această problemă la academia sa de fotbal, unde a luat o decizie neobișnuită în primele luni de activitate: nu le-a oferit copiilor numere pe tricouri.

„(…) Eu, în primele 6-8 luni, n-am avut niciun număr pe tricourile copiilor, la Academie. Am zis: «Nu vă dau niciun număr, jucați fără numere».

Și am avut și un motiv pentru care am făcut lucrul ăsta, pentru că, atunci când i-am întrebat «Băi, cam ce numere vreți?», toți copiii voiau numărul 10 și numărul 7. Alte numere nu existau!

(…) Și întorcându-mă la mentalitatea părinților, toți părinții vor acum copiii să fie Messi și Cristiano Ronaldo, fără să gândească că ăia sunt excepții. (…) Ei văd asta în copilul lor, numai că pun presiune pe ei și tot timpul sunt nemulțumiți, fără să se gândească la sentimente și la cum dezvolți pasiunea copilului pentru fotbal.

Mulți copii, când se lasă, se lasă pentru că s-au plictisit deja. Și poate nu mai suportă presiunea. Pentru că dacă se duc acasă și nu își văd părintele mândru și mulțumit de ce au făcut ei…

Îți dai seama, ce discernământ poate să aibă un copilaș la o vârstă fragedă? Și atunci, bineînțeles, când văd dezamăgire și simt dezamăgirea din partea părinților, le cam piere cheful să mai joace fotbal”.

Adrian Mutu, despre relația cu fiul său, Thiago: „ I-am spus că nu mai vin dacă se uită după mine și caută validare”

Chestionat de Cătălin Țepelin, moderatorul podcastului Profu' de Sport, despre propria experiență din copilărie, când își ruga tatăl să nu vină la meciuri, de teamă că va fi criticat după joc, Mutu a explicat că același comportament se regăsește și în rândul tinerilor fotbaliști de astăzi, inclusiv în cazul fiului său:

„Da, da. Același lucru! Joacă uneori cu capul întors spre tribună, de teama părintelui care…

Toți fac asta, toți! Inclusiv băiatul meu. I-am spus că nu mai vin dacă se uită după mine și caută validare. Da, majoritatea se uită la părinți. (…) Dacă ei nu reușesc să fie buni pedagogi, o să le facă rău copiilor și o să le dispară plăcerea de a juca fotbal.

(…) De multe ori se grăbesc și pun presiune foarte mare pe un copil foarte mic, iar lucrurile astea sunt greșite”.

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