Kovacs, elogiat de Mourinho Portughezul, încântat de român: „Calitate și personalitate extraordinare. Cu el, VAR-ul nu va avea un rol important”

Jose Mourinho a avut cuvinte de laudă pentru centralul român Istvan Kovacs, delegat de UEFA la Real Madrid - Leipzig, în Liga Campionilor.

Arbitrul român se află la prima delegare din acest sezon în faza principală a Champions League.

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Istvan Kovacs primește laude înaintea de partida Real Madrid - Leipzig.

Jose Mourinho a vorbit în termeni elogioși despre românul desemnat să conducă partida programată miercuri, 21 octombrie, de la ora 22:00, ora României.

Mourinho, elogii la adresa lui Kovacs

Brigada de arbitri pentru partida Real Madrid – RB Leipzig va fi condusă de românul Istvan Kovacs, care îi va avea la cele două tușe pe conaționalii Mihai Marica și Ferencz Tunyogi.

Al patrulea oficial va fi Szabolcs Kovacs, fratele „centralului român”, în timp ce în camera VAR se vor afla polonezul Tomasz Kwiatkowski, în rol de arbitru video, și belgianul Bram Van Driessche, arbitru asistent video.

UEFA l-a desemnat pe finlandezul Mattias Gestranius observator de arbitri, iar suedezul Per Svärd va reprezenta forul european în calitate de delegat UEFA.

Tehnicianul portughez a evidențiat atât calitatea profesională a lui Kovacs, cât și personalitatea acestuia.

„Mâine avem un arbitru căruia nu-i arde de glume, un arbitru de o calitate și personalitate extraordinare.

Dă senzația, datorită personalității sale, că VAR-ul nu va avea un rol important.

Sunt mulțumit să am la centru un arbitru cum este Kovacs la un meci atât de important”, a declarat Mourinho la conferința de presă.

👀🗯️ Mourinho se deshace en elogios ante el árbitro que pitará el Real Madrid-RB Leipzig y contesta a Fran Soto, presidente de los colegiados españoles, en la pregunta de @Adrianfouz: "Es igual que yo". 🔗 https://t.co/pZWKHMEBDa 🔗 https://t.co/ClYmsa0Xzp — ElDesmarque (@eldesmarque) October 20, 2026

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