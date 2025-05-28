Golden Boy Borza Fundașul Rapidului e nominalizat alături de vedete internaționale » Lista celor 100 de candidați

- Andrei Borza (19 ani), fundașul celor de la Rapid, a fost inclus pe lista nominalizaților la trofeul Golden Boy.
Trofeul Golden Boy se acordă celui mai bun fotbalist sub 21 de ani și este decernat în fiecare an de italienii de la Tuttosport.
Andrei Borza, nominalizat la trofeul Golden Boy
Fundașul celor de la Rapid a fost inclus de italieni pe lista celor mai buni fotbaliști U21 și este nominalizat la trofeul Golden Boy de pe poziția #71.
Pe primul loc al topului se clasează Lamine Yamal, însă spaniolul nu va putea fi premiat, deoarece a primit trofeul anul trecut și nu mai este eligibil.
De asemenea, în TOP 10 se mai află nume importante din fotbalul european precum: Pau Cubarsi, Desire Doue, Kenan Yildiz sau Dean Huijsen.
Franța este țara cu cei mai mulți reprezentanți în TOP 100 având 17 fotbaliști, fiind urmată de Belgia (10), Anglia (8) și Spania (8).
Cei 100 de nominalizați pentru trofeul Golden Boy
- 1 LAMINE YAMAL / FC BARCELONA
- 2 PAU CUBARSÍ / FC BARCELONA
- 3 DÊSIRÊ DOUÊ / PARIS SAINT-GERMAIN FC
- 4 MYLES LEWIS-SKELLY / ARSENAL FC
- 5 WARREN ZAIRE-EMERY / PARIS SAINT-GERMAIN FC
- 6 DEAN HUIJSEN / AFC BOURNEMOUTH
- 7 KENAN YILDIZ / JUVENTUS FC
- 8 ETHAN NWANERI / ARSENAL FC
- 9 GEOVANY QUENDA / SPORTING CLUBE DE PORTUGAL
- 10 JORREL HATO / AFC AJAX
- 11 MAMADOU SARR / RC STRASBOURG
- 12 LENY YORO / MANCHESTER UNITED FC
- 13 ARDA GÜLER / REAL MADRID CF
- 14 ARCHIE GRAY / TOTTENHAM HOTSPUR FC
- 15 ELIESSE BEN SEGHIR / AS MONACO FC
- 16 TOM BISCHOF / TSG 1899 HOFFENHEIM
- 17 LUCAS BERGVALL / TOTTENHAM HOTSPUR FC
- 18 PIETRO COMUZZO / ACF FIORENTINA
- 19 KOBBIE MAINOO / MANCHESTER UNITED FC
- 20 ANTONI MILAMBO / FEYENOORD ROTTERDAM
- 21 MALICK FOFANA / OLYMPIQUE LYONNAIS
- 22 ANTONIO NUSA / RB LEIPZIG
- 23 CHRISTOS MOUZAKITIS / OLYMPIAKOS CFP
- 24 JAN-CARLO SIMIC / RSC ANDERLECHT
- 25 VALENTIN ATANGANA / STADE DE REIMS
- 26 SENNY MAYULU / PARIS SAINT-GERMAIN FC
- 27 GIVAIRO READ / FEYENOORD ROTTERDAM
- 28 ASSANE DIAO / COMO 1907
- 29 ENDRICK / REAL MADRID CF
- 30 GUILLAUME RESTES / TOULOUSE FC
- 31 AYYOUB BOUADDI / LOSC LILLE
- 32 ROGER SPORTING / CLUBE DE BRAGA
- 33 MALICK YALCOUYÉ / SK STURM GRAZ
- 34 CHEMSDINE TALBI / CLUB BRUGGE
- 35 SVERRE NYPAN / ROSENBORG BK
- 36 JACK HINSHELWOOD / BRIGHTON & HOVE ALBION FC
- 37 TARAS MYKHAVKO / DYNAMO KYIV
- 38 EIVIND HELLAND / SK BRANN
- 39 TYLER DIBLING / SOUTHAMPTON FC
- 40 CHRISTIAN MAWISSA / AS MONACO FC
- 41 TYRIQUE GEORGE / CHELSEA FC
- 42 JOAQUIN SEYS / CLUB BRUGGE
- 43 HÉCTOR FORT / FC BARCELONA
- 44 SINDRE WALLE EGELI / FC NORDSJAELLAND
- 45 VICTOR FROHOLDT / FC COPENHAGEN
- 46 RODRIGO MORA / FC PORTO
- 47 ÁRMIN PĒCSI / PUSKĀS AFC
- 48 JOSH ACHEAMPONG / CHELSEA FC
- 49 ANDRIJA MAKSIMOVIC / RED STAR FC 93
- 50 CONRAD HARDER / SPORTING CLUBE DE PORTUGAL
- 51 MARVIN YOUNG / SPARTA ROTTERDAM
- 52 CHARALAMPOS KOSTOULAS / OLYMPIAKOS CFP
- 53 KEITA KOSUGI / DJURGARDENS IF FOOTBALL
- 54 LUKA VUSKOVIC / KVC WESTERLO
- 55 ARTHUR VERMEEREN / RB LEIPZIG
- 56 MATHYS TEL / TOTTENHAM HOTSPUR FC
- 57 LUCAS HÖGSBERG / FC NORDSJAELLAND
- 58 MARTIM FERNANDES / FC PORTO
- 59 KYRIANI SABBE / CLUB BRUGGE
- 60 MICHAL GURGUL / LECH POZNAN
- 61 ALEKSANDAR STANKOVIC / FC LUZERN
- 62 MIKE PENDERS / KRC GENK
- 63 JEAN-MATTÊO BAHOYA / EINTRACHT FRANKFURT
- 64 MATÍAS FERNÁNDEZ-PARDO / LOSC LILLE
- 65 EL CHADAILLE BITSHIABU / RB LEIPZIG
- 66 MIKA GODTS / AFC AJAX
- 67 CAN UZUN / EINTRACHT FRANKFURT
- 68 PAUL WANNER / FC HEIDENHEIM 1846
- 69 ÁLEX JIMÉNEZ / AC MILAN
- 70 JESÚS RODRÍGUEZ / REAL BETIS BALOMPIÊ
- 71 ANDREI BORZA / FC RAPID
- 72 BENCE DÁRDAI / VFL WOLFSBURG
- 73 JUMA BAH / RC LENS
- 74 THIJMEN BLOKZIJL / FC GRONINGEN
- 75 JULIEN DURANVILLE / BORUSSIA DORTMUND
- 76 LEO SAUER / NAC BREDA
- 77 PAU NAVARRO / VILLARREAL CF
- 78 JOANE GADOU / RB SALZBURG
- 79 YASIN ÖZCAN / KASIMPASA SK
- 80 DÁRIO ESSUGO / UD LAS PALMAS
- 81 MARC GUIU / CHELSEA FC
- 82 KONSTANTINOS / KARETSAS KRC GENK
- 83 SAËL KUMBEDI / OLYMPIQUE LYONNAIS
- 84 ADAM DAGHIM / RB SALZBURG
- 85 NOAM BEN HARUSH / HAPOEL HAIFA FC
- 86 MATHIS AMOUGOU / CHELSEA FC
- 87 FILIP LOFTESNES-BJUNE / SANDEFJORD
- 88 YARIN LEVI / B. JERUSALEM
- 89 NILS ZÄTTERSTRÖM / MALMÖ FF
- 90 FINN JELTSCH / VFB STUTTGART
- 91 YUSUF AKÇIÇEK / FENERBAHCE SK
- 92 MARTIN GJONE / SANDEFJORD
- 93 CLEMENT BISCHOFF / BRØNDBY IF
- 94 SEMIH KILIÇSOY / BESIKTAS JK
- 95 EZECHIEL BANZUZI / OUD-HEVERLEE LEUVEN
- 96 GEORGE ILENIKHENA / AS MONACO FC
- 97 MIKEL GOGORZA / FC MIDTJYLLAND
- 98 KEES SMIT / AZ ALKMAAR
- 99 GIOVANNI LEONI / PARMA CALCIO 1913
- 100 NELSON WEIPER / 1. FSV MAINZ 05