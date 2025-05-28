Golden Boy Borza Fundașul Rapidului e nominalizat alături de vedete internaționale » Lista celor 100 de candidați
Andrei Borza Trofeu Golden Boy FOTO: Montaj GOLAZO.ro
Superliga

Golden Boy Borza Fundașul Rapidului e nominalizat alături de vedete internaționale » Lista celor 100 de candidați

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 28.05.2025, ora 22:04
alt-text Actualizat: 28.05.2025, ora 22:04
  • Andrei Borza (19 ani), fundașul celor de la Rapid, a fost inclus pe lista nominalizaților la trofeul Golden Boy.

Trofeul Golden Boy se acordă celui mai bun fotbalist sub 21 de ani și este decernat în fiecare an de italienii de la Tuttosport.

Politic la FCSB Singurul scenariul în care transferul ar avea loc
Citește și
Politic la FCSB Singurul scenariul în care transferul ar avea loc
Citește mai mult
Politic la FCSB Singurul scenariul în care transferul ar avea loc

Andrei Borza, nominalizat la trofeul Golden Boy

Fundașul celor de la Rapid a fost inclus de italieni pe lista celor mai buni fotbaliști U21 și este nominalizat la trofeul Golden Boy de pe poziția #71.

Pe primul loc al topului se clasează Lamine Yamal, însă spaniolul nu va putea fi premiat, deoarece a primit trofeul anul trecut și nu mai este eligibil.

De asemenea, în TOP 10 se mai află nume importante din fotbalul european precum: Pau Cubarsi, Desire Doue, Kenan Yildiz sau Dean Huijsen.

Franța este țara cu cei mai mulți reprezentanți în TOP 100 având 17 fotbaliști, fiind urmată de Belgia (10), Anglia (8) și Spania (8).

Cei 100 de nominalizați pentru trofeul Golden Boy

  • 1 LAMINE YAMAL / FC BARCELONA
  • 2 PAU CUBARSÍ / FC BARCELONA
  • 3 DÊSIRÊ DOUÊ / PARIS SAINT-GERMAIN FC
  • 4 MYLES LEWIS-SKELLY / ARSENAL FC
  • 5 WARREN ZAIRE-EMERY / PARIS SAINT-GERMAIN FC
  • 6 DEAN HUIJSEN / AFC BOURNEMOUTH
  • 7 KENAN YILDIZ / JUVENTUS FC
  • 8 ETHAN NWANERI / ARSENAL FC
  • 9 GEOVANY QUENDA / SPORTING CLUBE DE PORTUGAL
  • 10 JORREL HATO / AFC AJAX
  • 11 MAMADOU SARR / RC STRASBOURG
  • 12 LENY YORO / MANCHESTER UNITED FC
  • 13 ARDA GÜLER / REAL MADRID CF
  • 14 ARCHIE GRAY / TOTTENHAM HOTSPUR FC
  • 15 ELIESSE BEN SEGHIR / AS MONACO FC
  • 16 TOM BISCHOF / TSG 1899 HOFFENHEIM
  • 17 LUCAS BERGVALL / TOTTENHAM HOTSPUR FC
  • 18 PIETRO COMUZZO / ACF FIORENTINA
  • 19 KOBBIE MAINOO / MANCHESTER UNITED FC
  • 20 ANTONI MILAMBO / FEYENOORD ROTTERDAM
  • 21 MALICK FOFANA / OLYMPIQUE LYONNAIS
  • 22 ANTONIO NUSA / RB LEIPZIG
  • 23 CHRISTOS MOUZAKITIS / OLYMPIAKOS CFP
  • 24 JAN-CARLO SIMIC / RSC ANDERLECHT
  • 25 VALENTIN ATANGANA / STADE DE REIMS
  • 26 SENNY MAYULU / PARIS SAINT-GERMAIN FC
  • 27 GIVAIRO READ / FEYENOORD ROTTERDAM
  • 28 ASSANE DIAO / COMO 1907
  • 29 ENDRICK / REAL MADRID CF
  • 30 GUILLAUME RESTES / TOULOUSE FC
  • 31 AYYOUB BOUADDI / LOSC LILLE
  • 32 ROGER SPORTING / CLUBE DE BRAGA
  • 33 MALICK YALCOUYÉ / SK STURM GRAZ
  • 34 CHEMSDINE TALBI / CLUB BRUGGE
  • 35 SVERRE NYPAN / ROSENBORG BK
  • 36 JACK HINSHELWOOD / BRIGHTON & HOVE ALBION FC
  • 37 TARAS MYKHAVKO / DYNAMO KYIV
  • 38 EIVIND HELLAND / SK BRANN
  • 39 TYLER DIBLING / SOUTHAMPTON FC
  • 40 CHRISTIAN MAWISSA / AS MONACO FC
  • 41 TYRIQUE GEORGE / CHELSEA FC
  • 42 JOAQUIN SEYS / CLUB BRUGGE
  • 43 HÉCTOR FORT / FC BARCELONA
  • 44 SINDRE WALLE EGELI / FC NORDSJAELLAND
  • 45 VICTOR FROHOLDT / FC COPENHAGEN
  • 46 RODRIGO MORA / FC PORTO
  • 47 ÁRMIN PĒCSI / PUSKĀS AFC
  • 48 JOSH ACHEAMPONG / CHELSEA FC
  • 49 ANDRIJA MAKSIMOVIC / RED STAR FC 93
  • 50 CONRAD HARDER / SPORTING CLUBE DE PORTUGAL
  • 51 MARVIN YOUNG / SPARTA ROTTERDAM
  • 52 CHARALAMPOS KOSTOULAS / OLYMPIAKOS CFP
  • 53 KEITA KOSUGI / DJURGARDENS IF FOOTBALL
  • 54 LUKA VUSKOVIC / KVC WESTERLO
  • 55 ARTHUR VERMEEREN / RB LEIPZIG
  • 56 MATHYS TEL / TOTTENHAM HOTSPUR FC
  • 57 LUCAS HÖGSBERG / FC NORDSJAELLAND
  • 58 MARTIM FERNANDES / FC PORTO
  • 59 KYRIANI SABBE / CLUB BRUGGE
  • 60 MICHAL GURGUL / LECH POZNAN
  • 61 ALEKSANDAR STANKOVIC / FC LUZERN
  • 62 MIKE PENDERS / KRC GENK
  • 63 JEAN-MATTÊO BAHOYA / EINTRACHT FRANKFURT
  • 64 MATÍAS FERNÁNDEZ-PARDO / LOSC LILLE
  • 65 EL CHADAILLE BITSHIABU / RB LEIPZIG
  • 66 MIKA GODTS / AFC AJAX
  • 67 CAN UZUN / EINTRACHT FRANKFURT
  • 68 PAUL WANNER / FC HEIDENHEIM 1846
  • 69 ÁLEX JIMÉNEZ / AC MILAN
  • 70 JESÚS RODRÍGUEZ / REAL BETIS BALOMPIÊ
  • 71 ANDREI BORZA / FC RAPID
  • 72 BENCE DÁRDAI / VFL WOLFSBURG
  • 73 JUMA BAH / RC LENS
  • 74 THIJMEN BLOKZIJL / FC GRONINGEN
  • 75 JULIEN DURANVILLE / BORUSSIA DORTMUND
  • 76 LEO SAUER / NAC BREDA
  • 77 PAU NAVARRO / VILLARREAL CF
  • 78 JOANE GADOU / RB SALZBURG
  • 79 YASIN ÖZCAN / KASIMPASA SK
  • 80 DÁRIO ESSUGO / UD LAS PALMAS
  • 81 MARC GUIU / CHELSEA FC
  • 82 KONSTANTINOS / KARETSAS KRC GENK
  • 83 SAËL KUMBEDI / OLYMPIQUE LYONNAIS
  • 84 ADAM DAGHIM / RB SALZBURG
  • 85 NOAM BEN HARUSH / HAPOEL HAIFA FC
  • 86 MATHIS AMOUGOU / CHELSEA FC
  • 87 FILIP LOFTESNES-BJUNE / SANDEFJORD
  • 88 YARIN LEVI / B. JERUSALEM
  • 89 NILS ZÄTTERSTRÖM / MALMÖ FF
  • 90 FINN JELTSCH / VFB STUTTGART
  • 91 YUSUF AKÇIÇEK / FENERBAHCE SK
  • 92 MARTIN GJONE / SANDEFJORD
  • 93 CLEMENT BISCHOFF / BRØNDBY IF
  • 94 SEMIH KILIÇSOY / BESIKTAS JK
  • 95 EZECHIEL BANZUZI / OUD-HEVERLEE LEUVEN
  • 96 GEORGE ILENIKHENA / AS MONACO FC
  • 97 MIKEL GOGORZA / FC MIDTJYLLAND
  • 98 KEES SMIT / AZ ALKMAAR
  • 99 GIOVANNI LEONI / PARMA CALCIO 1913
  • 100 NELSON WEIPER / 1. FSV MAINZ 05

Citește și

Chelsea câștigă Conference League Londonezii au învins Real Betis și au devenit primul club din istorie care cucerește toate cele cinci trofee continentale
Conference League
23:54
Chelsea câștigă Conference League Londonezii au învins Real Betis și au devenit primul club din istorie care cucerește toate cele cinci trofee continentale
Citește mai mult
Chelsea câștigă Conference League Londonezii au învins Real Betis și au devenit primul club din istorie care cucerește toate cele cinci trofee continentale
„E un fel de Mutu când era mic”  Victor Becali, cuvinte de laudă pentru noul transfer de la U Craiova 
Superliga
21:01
„E un fel de Mutu când era mic” Victor Becali, cuvinte de laudă pentru noul transfer de la U Craiova
Citește mai mult
„E un fel de Mutu când era mic”  Victor Becali, cuvinte de laudă pentru noul transfer de la U Craiova 
Secretele ofensivei aeriene intense prin care Rusia vrea să zdrobească Kievul / Ce au găsit ucrainenii într-o dronă Shahed lansată de forțele Moscovei
Secretele ofensivei aeriene intense prin care Rusia vrea să zdrobească Kievul / Ce au găsit ucrainenii într-o dronă Shahed lansată de forțele Moscovei
Secretele ofensivei aeriene intense prin care Rusia vrea să zdrobească Kievul / Ce au găsit ucrainenii într-o dronă Shahed lansată de forțele Moscovei
Golden Boy rapid top 100 andrei borza
Știrile zilei din sport
Chelsea câștigă Conference League Londonezii au învins Real Betis și au devenit primul club din istorie care cucerește toate cele cinci trofee continentale
Conference League
28.05
Chelsea câștigă Conference League Londonezii au învins Real Betis și au devenit primul club din istorie care cucerește toate cele cinci trofee continentale
Citește mai mult
Chelsea câștigă Conference League Londonezii au învins Real Betis și au devenit primul club din istorie care cucerește toate cele cinci trofee continentale
„N-am avut ce să-i fac” Daniel Pancu explică de ce nu a convocat pentru Euro U21 vedeta de la FCSB + strategia pentru turneul final
Nationala
28.05
„N-am avut ce să-i fac” Daniel Pancu explică de ce nu a convocat pentru Euro U21 vedeta de la FCSB + strategia pentru turneul final
Citește mai mult
„N-am avut ce să-i fac” Daniel Pancu explică de ce nu a convocat pentru Euro U21 vedeta de la FCSB + strategia pentru turneul final
Politic la FCSB Singurul scenariul în care transferul ar avea loc
Superliga
28.05
Politic la FCSB Singurul scenariul în care transferul ar avea loc
Citește mai mult
Politic la FCSB Singurul scenariul în care transferul ar avea loc
Golden Boy Borza Fundașul Rapidului e nominalizat alături de vedete internaționale » Lista celor 100 de candidați
Superliga
28.05
Golden Boy Borza Fundașul Rapidului e nominalizat alături de vedete internaționale » Lista celor 100 de candidați
Citește mai mult
Golden Boy Borza Fundașul Rapidului e nominalizat alături de vedete internaționale » Lista celor 100 de candidați
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:55
„O motivație în plus” Reacția lui Ianis Stoica, după ce Gigi Becali a vrut să-l trimită la Dinamo
 „O motivație în plus” Reacția lui Ianis Stoica , după ce Gigi Becali a vrut să-l trimită la Dinamo
23:54
Chelsea câștigă Conference League Londonezii au învins Real Betis și au devenit primul club din istorie care cucerește toate cele cinci trofee continentale
Chelsea câștigă Conference League Londonezii au învins Real Betis și au devenit primul club din istorie care cucerește toate cele cinci trofee continentale
21:38
Politic la FCSB Singurul scenariul în care transferul ar avea loc
Politic la FCSB Singurul scenariul în care transferul ar avea loc
22:46
Cristian, în turul 3 la Roland Garros Jaqueline și-a egalat cea mai bună performanță a carierei la un Grand Slam » Duel de foc pentru un loc în optimi
Cristian, în turul 3 la Roland Garros  Jaqueline și-a egalat cea mai bună performanță a carierei la un Grand Slam » Duel de foc pentru un loc în optimi
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Acum se va vedea cât le pasă de România

Radu Naum: Acum se va vedea cât le pasă de România

Radu Naum: Acum se va vedea cât le pasă de România
Napoli, muzeul sentimentelor

Ioana Mihalcea: Napoli, muzeul sentimentelor

Ioana Mihalcea: Napoli, muzeul sentimentelor
Comunismul, AUR pentru Țiriac!

Dan Udrea: Comunismul, AUR pentru Țiriac!

Dan Udrea: Comunismul, AUR pentru Țiriac!
Pălmașul

Radu Naum: Pălmașul

Radu Naum: Pălmașul
De ce e și trofeul lui Drăgușin

Theodor Jumătate: De ce e și trofeul lui Drăgușin

Theodor Jumătate: De ce e și trofeul lui Drăgușin
Șumudică și Șucu să nu mai spargă oglinzi

Dan Udrea: Șumudică și Șucu să nu mai spargă oglinzi

Dan Udrea: Șumudică și Șucu să nu mai spargă oglinzi
Oare merită?

Silviu Tudor Samuilă: Oare merită?

Silviu Tudor Samuilă: Oare merită?
Omul și delfinul

Cătălin Tolontan: Omul și delfinul

Cătălin Tolontan: Omul și delfinul
Cine a câștigat și cine a pierdut din succesul lui Nicușor Dan

Dan Udrea: Cine a câștigat și cine a pierdut din succesul lui Nicușor Dan

Dan Udrea: Cine a câștigat și cine a pierdut din succesul lui Nicușor Dan
Mirel și morile de vânt

Radu Naum: Mirel și morile de vânt

Radu Naum: Mirel și morile de vânt
Sărbătoarea titlului FCSB: copiii și domnul din secția de vot 610!

Dan Udrea: Sărbătoarea titlului FCSB: copiii și domnul din secția de vot 610!

Dan Udrea: Sărbătoarea titlului FCSB: copiii și domnul din secția de vot 610!
Istvan Kovacs, mai bun decât Premier League

Theodor Jumătate: Istvan Kovacs, mai bun decât Premier League

Theodor Jumătate: Istvan Kovacs, mai bun decât Premier League
Istvan Kovacs, parte din rețea

Dan Udrea: Istvan Kovacs, parte din rețea

Dan Udrea: Istvan Kovacs, parte din rețea
Budapest - Bucharest

Cristian Tudor Popescu: Budapest - Bucharest

Cristian Tudor Popescu: Budapest <span>-</span> Bucharest
Trebuie schimbate regulile din play-off. E bătaie de joc!

Dan Udrea: Trebuie schimbate regulile din play-off. E bătaie de joc!

Dan Udrea: Trebuie schimbate regulile din <span>play-off.</span> E bătaie de joc!
Unde începe și unde se termină frica

Dan Udrea: Unde începe și unde se termină frica

Dan Udrea: Unde începe și unde se termină frica
Drăgușin și Hagi ar fi meritat finala

Theodor Jumătate: Drăgușin și Hagi ar fi meritat finala

Theodor Jumătate: Drăgușin și Hagi ar fi meritat finala
Habemus arbitru de finală?

Cristian Geambașu: Habemus arbitru de finală?

Cristian Geambașu: Habemus arbitru de finală?
Dezbaterea: fără sport, dar cu ultrași

Dan Udrea: Dezbaterea: fără sport, dar cu ultrași

Dan Udrea: Dezbaterea: fără sport, dar cu ultrași
Donnarumma le poate împlini visul

Theodor Jumătate: Donnarumma le poate împlini visul

Theodor Jumătate: Donnarumma le poate împlini visul
Top stiri din sport
Prezentat oficial la Dinamo Noul transfer a semnat pe 3 ani : „Îi dorim cât mai multe realizări”
Superliga
28.05
Prezentat oficial la Dinamo Noul transfer a semnat pe 3 ani: „Îi dorim cât mai multe realizări”
Citește mai mult
Prezentat oficial la Dinamo Noul transfer a semnat pe 3 ani : „Îi dorim cât mai multe realizări”
Nebunia Giro Cum s-a răsturnat Turul Italiei, după accidente și abandonuri
Ciclism
28.05
Nebunia Giro Cum s-a răsturnat Turul Italiei, după accidente și abandonuri
Citește mai mult
Nebunia Giro Cum s-a răsturnat Turul Italiei, după accidente și abandonuri
Cristian, în turul 3 la Roland Garros  Jaqueline și-a egalat cea mai bună performanță a carierei la un Grand Slam » Duel de foc pentru un loc în optimi
Tenis
28.05
Cristian, în turul 3 la Roland Garros Jaqueline și-a egalat cea mai bună performanță a carierei la un Grand Slam » Duel de foc pentru un loc în optimi
Citește mai mult
Cristian, în turul 3 la Roland Garros  Jaqueline și-a egalat cea mai bună performanță a carierei la un Grand Slam » Duel de foc pentru un loc în optimi
„Tripla este a mea”  Jose Mourinho, savuros înainte de finala UEFA Champions League: „M-aș bucura ca ei să câștige”
Liga Campionilor
28.05
„Tripla este a mea” Jose Mourinho, savuros înainte de finala UEFA Champions League: „M-aș bucura ca ei să câștige”
Citește mai mult
„Tripla este a mea”  Jose Mourinho, savuros înainte de finala UEFA Champions League: „M-aș bucura ca ei să câștige”

Echipe/Competiții

fcsb 67 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 26 rapid 20 Universitatea Craiova 21 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 7 uta arad farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova Mirel Radoi dinamo liga 1 u cluj Marius Sumudica rapid fcsb play-off play-out
Cine ar trebui să fie portarul titular al naționalei?
Sondaj
29.05

Cine ar trebui să fie portarul titular al naționalei?

Cine ar trebui să fie portarul titular al naționalei României?

Florin Niță %
Horațiu Moldovan %
Ștefan Târnovanu %
Ionuț Radu %
Răzvan Sava %
Cine ar trebui să fie portarul titular al naționalei?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share