„Nu m-aș fi așteptat să facă asta” Andrei Nicolescu, impresionat de gestul lui Nuno Campos: „Mi-a oferit o lecție” +5 foto
Nuno Campos
Superliga

„Nu m-aș fi așteptat să facă asta” Andrei Nicolescu, impresionat de gestul lui Nuno Campos: „Mi-a oferit o lecție”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 19.10.2026, ora 09:10
alt-text Actualizat: 19.10.2026, ora 09:34
  • Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele lui Dinamo, a dezvăluit ce lecție a primit de la Nuno Campos (51 de ani), antrenorul „câinilor”, după meciul cu Sepsi, scor 2-0, din etapa #11.
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Nuno Campos, venit la Dinamo în această vară, a impresionat deja conducerea clubului datorită parcursului foarte bun al echipei.

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Lecția primită de Andrei Nicolescu de la Nuno Campos: „Asta înseamnă foarte mult pentru mine”

Pe 9 octombrie, Dinamo a învins-o pe Sepsi fără mari probleme, dar Nuno Campos a ales să nu-și felicite jucătorii în vestiar, ci să le explice ce greșeli au comis.

Gestul antrenorului portughez l-a impresionat pe Andrei Nicolescu, care a declarat duminică:

„El oferă lecții în fiecare moment și eu îi mulțumesc pentru asta. E greu să spui despre un om că îl știi, chiar dacă ai studiat despre el, chiar dacă te uiți în spate ce a făcut.

E foarte greu să îl cunoști din prima și ceea ce e impresionant pentru mine e că, și i-am mărturisit asta, mi-a mai oferit o lecție, la Sepsi. E o lecție foarte importantă. Asta înseamnă foarte mult pentru mine. Văd din experiența lui. Se vede că experiența lui internațională contează în momente cheie.

A avut un discurs în vestiar în care primul lucru n-a fost să îi felicite pe jucători, ci a fost să le atragă un pic atenția și să-i conștientizeze apropo de lucrurile mai puțin bune care s-au întâmplat în meciuri.

Lucru pe care eu personal nu m-aș fi așteptat să-l facă sau eu, dacă eram în locul lui, nu l-aș fi făcut după un asemenea meci, în care mărturisesc că mie mi s-a părut că am câștigat mai ușor decât mă așteptam”, a declarat președintele lui Dinamo, conform fanatik.ro.

FOTO. Golul marcat de Pascual în meciul Sepsi - Dinamo 0-2

Sepsi - Dinamo. Golul marcat de Pascual Foto captură VIDEO Prima Sportjpg
Sepsi - Dinamo. Golul marcat de Pascual Foto captură VIDEO Prima Sportjpg

Galerie foto (5 imagini)

Sepsi - Dinamo. Golul marcat de Pascual Foto captură VIDEO Prima Sport .jpg Sepsi - Dinamo. Golul marcat de Pascual Foto captură VIDEO Prima Sport .jpg Sepsi - Dinamo. Golul marcat de Pascual Foto captură VIDEO Prima Sport .jpg Sepsi - Dinamo. Golul marcat de Pascual Foto captură VIDEO Prima Sportjpg Sepsi - Dinamo. Golul marcat de Pascual Foto captură VIDEO Prima Sport .jpg
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Andrei Nicolescu, impresionat și de evoluția jucătorilor lui Dinamo

Andrei Nicolescu a rămas plăcut surprins și de jocul lui Dinamo în duelul cu Sepsi, în special în prima repriză a meciului de la Sfântu Gheorghe.

„Am avut senzația reală că în prima repriză am controlat inclusiv ritmul, tempo-ul meciului, ceea ce e foarte rar când se întâlnesc echipe din România în campionatul intern.

Eu n-am mai văzut de mult ca o echipă să poată să dicteze și tempo-ul unui meci, adică inclusiv tempo-ul cu care echipa adversă se prezintă.

Mie mi s-a părut că au fost niște momente foarte bune în acest meci. Tocmai de aceea, lecția pe care mi-a oferit-o după meci a fost extrem de importantă”, a mai adăugat Nicolescu.

În etapa #12, Dinamo a trecut și de FC Botoșani cu scorul de 2-0, grație golurilor marcate din penalty de Armstrong (81) și Cîrjan (90).

Echipa lui Nuno Campos se află pe primul loc în Superliga, cu 29 de puncte acumulate, fiind urmată de Rapid, care are cu două puncte mai puțin.

FOTO. Dinamo - FC Botoșani 2-0

Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (34 imagini)

Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
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