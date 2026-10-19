Campion la Shanghai după ani de frustrări Alejandro Davidovich Fokina, spaniolul care a știut cum să transforme eșecurile în triumf

A pierdut primele cinci finale din carieră, apoi a câștigat trei trofee într-un singur sezon!

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La 27 de ani, Alejandro Davidovich Fokina (13 ATP) a cucerit primul titlu Masters 1000 al carierei, după o revenire spectaculoasă în finala de la Shanghai, câștigată în fața compatriotului Rafael Jodar (20 de ani, 11 ATP).

Fokina a trecut peste o accidentare la spate și peste ani de așteptare pentru a atinge cel mai important succes al său în circuitul profesionist. A fost răsplata pentru răbdarea, perseverența și capacitatea de a o lua mereu de la capăt, fără să obosească sau să se demoralizeze.

Pentru Davidovich Fokina, succesul din China înseamnă primul trofeu la această categorie, cea mai importantă performanță a carierei și confirmarea unui sezon în care lucrurile au început să se lege.

Drumul de la cinci finale pierdute la trei trofee într-un singur sezon

Până în 2026, Davidovich Fokina trăise o experiență frustrantă pentru un sportiv: pierduse primele cinci finale disputate în circuitul ATP!

Schimbarea a venit însă în acest an. În iunie, spaniolul a câștigat turneul de la Mallorca, primul său titlu ATP la simplu. În septembrie, a triumfat la Chengdu, în China, iar succesul de la Shanghai a completat o serie remarcabilă: trei titluri în același sezon.

Victoria de la Shanghai, 1-6, 7-6(5), 6-4 după două ore și jumătate de joc intens în fața mult mai tânărului său compatriot, are o semnificație aparte. Turneele Masters 1000 reunesc elita tenisului mondial și reprezintă cele mai importante competiții ale sezonului, în afara turneelor de Grand Slam. Pentru Davidovich Fokina, cucerirea unui asemenea trofeu înseamnă intrarea într-o nouă categorie.

Un specialist al revenirilor

Iar turneul respectiv pare să-l definească pe spaniol ca pe un individ teribil de rezistent sub presiune. În finală a pierdut primul set cu un sec 1-6, apoi Jodar a obținut un break în setul al doilea! Dar Fokina nu a renunțat: a reușit să recupereze break-ul și să ducă setul în tie-break, unde a câștigat cu 7-5. Apoi și-a trecut în cont și setul decisiv.

Tot traseul fusese însă marcat de reveniri spectaculoase. Spaniolul salvase anterior o minge de meci în turul al treilea, împotriva americanului Frances Tiafoe. Pe drumul către finală, revenise și în meciurile cu Hubert Hurkacz și Alexander Zverev, după ce pierduse primul set.

Succesul de la Shanghai l-a propulsat pe Davidovich Fokina până pe locul 13 în clasamentul ATP, cea mai bună poziție din carieră. Înaintea turneului, spaniolul se afla pe locul 26. Urmează atacul la Top 10!

Cum arată Top 10 ATP

Jannik Sinner (Italia) 11.000 puncte Alexander Zverev (Germania) 9.720 p Carlos Alcaraz (Spania) 5.560 p Ben Shelton (SUA) 4.720 p Daniil Medvedev (Rusia) 3.660 p Flavio Cobolli (Italia) 3.640 p Felix Auger-Aliassime (Canada) 3.590 p Alex de Minaur (Australia) 3.430 p Frances Tiafoe (SUA) 3.380 p Arthur Fils (Franța) 3.325 p

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