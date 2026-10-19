„Eram extrem de furios” Lecția de viață primită de Arda Turan din partea unui copil de 8 ani a cărui mamă a fost ucisă într-un atac rusesc
Foto: Imago
Campionate

„Eram extrem de furios” Lecția de viață primită de Arda Turan din partea unui copil de 8 ani a cărui mamă a fost ucisă într-un atac rusesc

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 19.10.2026, ora 14:11
  • Arda Turan (39 de ani), antrenorul lui Șahtior, a dezvăluit cum e să lucrezi la o echipă dintr-o țară aflată în război.
  • Tehnicianul a explicat ce dificultăți întâmpină la club din cauza conflictului cu Rusia și ce lecție de viață a primit din partea unui copil de 8 ani.
  • Inter - Șahtior se joacă miercuri, de la ora 22:00, în runda #3 din Liga Campionilor. Meciul va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 3.
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Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022, iar Arda Turan, antrenorul lui Șahtior Donețk din vara anului trecut, a vorbit despre oboseala jucătorilor săi cauzată de deplasările cu trenul sau autocarul, în condițiile în care transportul aerian este imposibil în țara situată la nord de România.

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Arda Turan: „Abia găsim intervale de timp în care să ne antrenăm”

„Din punct de vedere sportiv, ceea ce facem este extrem de dificil, deși nu vreau ca acest lucru să fie perceput drept o scuză.

Petrecem ore întregi călătorind cu autocarul și cu trenul, fără să le oferim jucătorilor suficient timp pentru recuperare. Abia găsim intervale de timp în care să ne antrenăm, iar deplasările pentru meciurile europene durează, în medie, între 14 și 16 ore. Uneori, nici măcar nu ne întoarcem acasă.

Trebuie să ținem cont nu doar de efortul depus în timpul meciurilor, ci și de oboseala provocată de aceste călătorii. Este aproape imposibil să menții un asemenea program.

Suntem o echipă tânără, iar jucătorii cu mai puțină experiență sunt mai vulnerabili la accidentări.

Mulțumesc clubului meu, care uneori creează planuri incredibile pentru a reduce impactul conflictului asupra noastră”, a declarat Arda Turan, conform gazzetta.it.

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a câștigat Șahtior în primul an al lui Arda Turan pe bancă: titlul în Ucraina

Arda Turan: „Ar fi nedrept să ne plângem în fața unui asemenea popor”

Tehnicianul turc este impresionat de locuitorii Ucrainei, care nu renunță în niciun moment să se bucure de viață, deși în țară are loc un război din cauza căruia își pierd viața mii de persoane în fiecare lună.

„Nu putem accepta această situație ca fiind normală. În Ucraina este război, oameni mor în fiecare zi, iar lumea trebuie să știe acest lucru.

Oamenii dau dovadă de o forță și de o rezistență incredibilă și nu și-au pierdut bucuria de a trăi. Pot petrece o noapte într-un buncăr, iar în dimineața următoare să iasă de acolo, să meargă la serviciu sau să-și ducă copiii la școală. Refuză să lase viața să se oprească.

Ar fi nedrept să ne plângem în fața unui asemenea popor. Fotbalul le poate oferi acestor oameni câteva ore de fericire. Nu suntem doar o echipă, ci reprezentăm speranța unei țări”, a mai declarat Arda Turan.

Turan a povestit mai apoi ce lecție a învățat de la un copil de doar 8 ani, după un meci pierdut de Șahior cu 1-4 în fața echipei LNZ Cherkasy, pe 5 octombrie 2025, în campionat.

„Anul trecut, am pierdut acasă cu scorul de 1-4 în fața lui LNZ Cherkasy. Cu o zi înainte, Liov fusese ținta unui atac puternic, iar oamenii își petrecuseră noaptea într-un adăpost.

După meci eram extrem de furios și, la un moment dat, m-am trezit în fața unui copil de opt ani. Îl cheamă Roman, este suporter al lui Șahtior, casa îi fusese bombardată, își pierduse mama și trecuse prin 35 de intervenții chirurgicale.

Mi-a spus: «Mister, nu fi trist. În viață există zile bune și zile rele. Trebuie să mergi mai departe».

Având în vedere tot ceea ce trăise, era un mod extraordinar de a privi viitorul. În acea zi, Roman m-a învățat una dintre cele mai importante lecții din viața mea.

Trebuie să ne respectăm profesia și să facem tot ce putem pentru a-i face fericiți pe oameni, dar fără să uităm vreodată că fotbalul este un joc, în timp ce viața reală este mult mai importantă. Arda Turan, despre lecția primită de la Roman

Roman mi-a reamintit acest lucru. Ținem legătura și ne întâlnim ori de câte ori avem ocazia”, a mai adăugat antrenorul.

Arda Turan: „Avem grijă unii de alții și mergem mai departe”

Turan a explicat ce simte în momentul când se declanșează alarma și trebuie să meargă la adăpost.

„Nu poți înțelege până nu treci prin așa ceva. Sună alarma și nu te gândești la tine, ci la familie, la jucători și la cei dragi lor.

Când l-am văzut pe Isaque (19 ani) jucând împotriva lui PSV, la debutul său în Liga Campionilor, mi-am amintit de o fotografie pe care o am în telefon.

În timpul unui bombardament, în holul hotelului, îl acopăr cu o pătură în timp ce încearcă să doarmă, exact așa cum aș fi făcut cu propriii mei copii.

Acea imagine spune totul despre echipa noastră: avem grijă unii de alții și mergem mai departe”.

10 meciuri
a jucat Isaque în acest sezon pentru Șahtior. A marcat un gol și a oferit 4 pase decisive

Arda Turan, despre Cristi Chivu la Inter: „A făcut o treabă extraordinară”

Înaintea duelului cu Inter din Liga Campionilor, Arda Turan a ținut să-l laude și pe Cristi Chivu:

„Chivu a făcut o treabă extraordinară anul trecut. Să revii în fruntea clasamentului și să câștigi din nou este dificil, mai ales în Serie A, unul dintre cele mai puternice campionate din lume.

Energia pe care o văd pe teren la Inter îmi arată că există o legătură foarte puternică între Chivu și jucătorii săi. Acesta este unul dintre lucrurile pe care le apreciez cel mai mult la Cristi. La acest nivel, o asemenea relație poate oferi echipei un plus.

Interul actual este o echipă capabilă să câștige orice competiție în care evoluează”, a încheiat Arda Turan.

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