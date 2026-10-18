Toate i se întâmplă numai lui! Ce a trăit Kompany la ultimul meci al lui Bayern: bolnav, gleznă scrântită, dureri la șold
Vincent Kompany, antrenorul lui Bayern, pe bancă la partida cu Leipzig. Foto: Imago
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Toate i se întâmplă numai lui! Ce a trăit Kompany la ultimul meci al lui Bayern: bolnav, gleznă scrântită, dureri la șold

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 18.10.2026, ora 14:23
  • Vincent Kompany, antrenorul lui Bayern, trăiește fiecare meci la maximum, în picioare, la marginea terenului. Nu și acum. 
  • Sâmbătă, belgianul a avut numai probleme. Dar echipa a jucat excelent și fără ajutorul lui: 6-1 cu RB Leipzig. 
  • Ce a spus la final directorul sportiv al clubului munchenez.
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Așa îl știu toți în Germania pe Vincent Kompany. Antrenorul lui Bayern stă rareori pe banca de rezerve în timpul meciurilor.

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Belgianul în vârstă de 40 de ani e în picioare, la marginea terenului, mereu pregătit să le dea sfaturi live jucătorilor. Trăiește fiecare fază la maximum.

Suferințele lui Kompany la meciul Bayern - Leipzig

Nu a fost cazul sâmbătă, împotriva lui RB Leipzig. Tehnicianul a rămas aproape întreaga partidă pe bancă.

La sfârșit, a plecat la vestiare și nu a mai apărut nici la flash-interviu, nici la conferința de presă. A fost înlocuit de directorul sportiv Max Eberl.

Luiz Diaz, irezistibil în Bayern - RBL 6-1. Foto: Imago Luiz Diaz, irezistibil în Bayern - RBL 6-1. Foto: Imago
Luiz Diaz, irezistibil în Bayern - RBL 6-1. Foto: Imago

Trei motive l-au împiedicat pe Kompany să aibă un meci normal:

  • Era bolnav, după mai multe zile de gripă. 
  • Dureri la o gleznă.
  • Probleme la șold. 

Bild.de a dezvăluit că a alunecat pe tunel, înainte de startul întâlnirii. Așa și-a scrântit glezna.

„O infecție virală i-a provocat multe clipe dificile lui Kompany. Are și o problemă la șold”

După joc, Eberl a spus că antrenorul nu se simțea bine de mai multe zile.

„O infecție virală i-a provocat multe clipe dificile în ultima săptămână. Ia vitamine, dar nu e deloc în formă”, a explicat directorul bavarezilor.

„Are și o problemă la șold. De aceea am decis ca eu să fiu cel care vă răspunde la întrebări acum”.

Și clubul a postat un mesaj pe rețelele de socializare.

După 6-1 cu Leipzig, vine Arsenal la Munchen!

Chiar dacă tehnicianul nu era în formă, Bayern a fost în mare formă. Și-a spulberat adversara.

  • 3-0 la pauză, 6-0 în minutul 69, 6-1 la final. Cu hattrick Luis Diaz!

Kompany speră să-și revină până miercuri. Vine duelul de foc cu Arsenal, pe Allianz Arena.

Victoria lui Bayern, 6-1 cu Leipzig

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