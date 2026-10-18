Toate i se întâmplă numai lui! Ce a trăit Kompany la ultimul meci al lui Bayern: bolnav, gleznă scrântită, dureri la șold

Vincent Kompany, antrenorul lui Bayern, trăiește fiecare meci la maximum, în picioare, la marginea terenului. Nu și acum.

Sâmbătă, belgianul a avut numai probleme. Dar echipa a jucat excelent și fără ajutorul lui: 6-1 cu RB Leipzig.

Ce a spus la final directorul sportiv al clubului munchenez.

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Așa îl știu toți în Germania pe Vincent Kompany. Antrenorul lui Bayern stă rareori pe banca de rezerve în timpul meciurilor.

Belgianul în vârstă de 40 de ani e în picioare, la marginea terenului, mereu pregătit să le dea sfaturi live jucătorilor. Trăiește fiecare fază la maximum.

Suferințele lui Kompany la meciul Bayern - Leipzig

Nu a fost cazul sâmbătă, împotriva lui RB Leipzig. Tehnicianul a rămas aproape întreaga partidă pe bancă.

La sfârșit, a plecat la vestiare și nu a mai apărut nici la flash-interviu, nici la conferința de presă. A fost înlocuit de directorul sportiv Max Eberl.

Luiz Diaz, irezistibil în Bayern - RBL 6-1. Foto: Imago

Trei motive l-au împiedicat pe Kompany să aibă un meci normal:

Era bolnav, după mai multe zile de gripă.

Dureri la o gleznă.

Probleme la șold.

Bild.de a dezvăluit că a alunecat pe tunel, înainte de startul întâlnirii. Așa și-a scrântit glezna.

„O infecție virală i-a provocat multe clipe dificile lui Kompany. Are și o problemă la șold”

După joc, Eberl a spus că antrenorul nu se simțea bine de mai multe zile.

„O infecție virală i-a provocat multe clipe dificile în ultima săptămână. Ia vitamine, dar nu e deloc în formă”, a explicat directorul bavarezilor.

ℹ️ Vincent Kompany hatte diese Woche mit einem Infekt zu kämpfen. Er war trotzdem gegen Leipzig auf der Trainerbank des FC Bayern gesessen, hat sich aber im Coaching zurücknehmen müssen. Aaron Danks und René Marić haben daher übernommen. Auf der anschließenden Pressekonferenz hat daher Sportvorstand Max Eberl die Fragen der anwesenden Journalisten beantwortet. — FC Bayern München (@FCBayern) October 17, 2026

„Are și o problemă la șold. De aceea am decis ca eu să fiu cel care vă răspunde la întrebări acum”.

Și clubul a postat un mesaj pe rețelele de socializare.

După 6-1 cu Leipzig, vine Arsenal la Munchen!

Chiar dacă tehnicianul nu era în formă, Bayern a fost în mare formă. Și-a spulberat adversara.

3-0 la pauză, 6-0 în minutul 69, 6-1 la final. Cu hattrick Luis Diaz!

Kompany speră să-și revină până miercuri. Vine duelul de foc cu Arsenal, pe Allianz Arena.

Victoria lui Bayern, 6-1 cu Leipzig

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