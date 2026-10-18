A intrat cu camioneta în copii! Teroare la un meci din SUA: doi morți și 11 răniți! Șoferița avea propriii copii în mașină: „N-a încetinit nicio clipă”

Scene înfiorătoare în timpul unui turneu de fotbal pentru copii în Wichita, Kansas.

O femeie în vârstă de 34 de ani a fost arestată după ce a pătruns cu mașina pe teren, lovind copii și părinți.

Mărturii șocante ale celor care au văzut ce s-a întâmplat.

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Clipe de groază în complexul sportiv Stryker din Wichita, Kansas. Un meci de soccer pentru copii a fost întrerupt brutal.

Un băiat de 6 ani și un bărbat de 35, victimele atacului de pe teren

O femeie în vârstă de 34 de ani a pătruns pe teren cu o camionetă neagră Chevrolet Silverado, lovind copii și părinți.

Coșmarul de sâmbătă a lăsat în urmă doi morți, un băiat de șase ani și un bărbat de 35, și 11 răniți, unii grav. Printre răniți, cinci copii cu vârste între 5 și 9 ani. Șoferul a fost arestat.

Un videoclip înregistrat atunci de un părinte a surprins momentul atacului. O femeie țipa în spaniolă: „Cuidado! Madre mia!”. „Ai grijă! Mamă!”.

🚨🇺🇸#BREAKING | NEWS ⚠️ Wichita, Kansas video of the woman revving her truck before driving into a group of soccer players killing at least two children and injuring more. This took place at the Stryker Soccer Complex. https://t.co/pKrfJKbyqn — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) October 18, 2026

„Nu a încetinit nicio clipă. A intrat în copii și părinți”

Martori oculari au povestit înspăimântați la CNN și postul TV local KWCH ce au văzut, declarații preluate și de Bild.de.

„Am crezut că mașina se va opri, dar nu s-a oprit. Panică. Nu știam ce se întâmplă. Vedeam doar oameni loviți”, a spus un părinte.

🇺🇸‼️ | Un niño y un adulto murieron y otras dos personas resultaron heridas este sábado después de que un conductor irrumpiera con su vehículo en un campo de fútbol en Wichita (Kansas), según informaron las autoridades. https://t.co/jXqcSafshb — PanAm Post Español (@PanAmPost_es) October 18, 2026

„Nu a încetinit nicio clipă. A intrat în copii și părinți. Nu s-a oprit decât în cealaltă parte a terenului”, a adăugat o mamă pentru Miami Herald.

O zi sfâșietoare pentru Wichita. Familiile au venit la complexul sportiv pentru a petrece o după-amiază văzând cum joacă fotbal copiii. Nimeni nu și-ar fi putut imagina tragedia care avea să urmeze Lily Wu, primar Wichita

Ce e și mai șocant: în mașina femeii care a lovit mulțimea strânsă la meci se aflau cei doi copii ai ei. Unul se pare că jucase înainte în acel complex sportiv.

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