A intrat cu camioneta în copii! Teroare la un meci din SUA:  doi morți și 11 răniți! Șoferița avea propriii copii în mașină: „N-a încetinit nicio clipă” +5 foto
Momente de spaimă în timpul atacului din Kansas. Foto: captură video
Diverse

A intrat cu camioneta în copii! Teroare la un meci din SUA: doi morți și 11 răniți! Șoferița avea propriii copii în mașină: „N-a încetinit nicio clipă”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 18.10.2026, ora 12:45
alt-text Actualizat: 18.10.2026, ora 12:45
  • Scene înfiorătoare în timpul unui turneu de fotbal pentru copii în Wichita, Kansas.  
  • O femeie în vârstă de 34 de ani a fost arestată după ce a pătruns cu mașina pe teren, lovind copii și părinți. 
  • Mărturii șocante ale celor care au văzut ce s-a întâmplat. 
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Clipe de groază în complexul sportiv Stryker din Wichita, Kansas. Un meci de soccer pentru copii a fost întrerupt brutal.

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Un băiat de 6 ani și un bărbat de 35, victimele atacului de pe teren

O femeie în vârstă de 34 de ani a pătruns pe teren cu o camionetă neagră Chevrolet Silverado, lovind copii și părinți.

Momente de panică în atacul din SUA, în timpul unui meci de fotbal
Momente de panică în atacul din SUA, în timpul unui meci de fotbal

Galerie foto (5 imagini)

Momente de panică în atacul din SUA, în timpul unui meci de fotbal. Foto: capturi video Momente de panică în atacul din SUA, în timpul unui meci de fotbal Momente de panică în atacul din SUA, în timpul unui meci de fotbal Momente de panică în atacul din SUA, în timpul unui meci de fotbal Momente de panică în atacul din SUA, în timpul unui meci de fotbal
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Coșmarul de sâmbătă a lăsat în urmă doi morți, un băiat de șase ani și un bărbat de 35, și 11 răniți, unii grav. Printre răniți, cinci copii cu vârste între 5 și 9 ani. Șoferul a fost arestat.

Un videoclip înregistrat atunci de un părinte a surprins momentul atacului. O femeie țipa în spaniolă: „Cuidado! Madre mia!”. „Ai grijă! Mamă!”.

„Nu a încetinit nicio clipă. A intrat în copii și părinți”

Martori oculari au povestit înspăimântați la CNN și postul TV local KWCH ce au văzut, declarații preluate și de Bild.de.

„Am crezut că mașina se va opri, dar nu s-a oprit. Panică. Nu știam ce se întâmplă. Vedeam doar oameni loviți”, a spus un părinte.

„Nu a încetinit nicio clipă. A intrat în copii și părinți. Nu s-a oprit decât în cealaltă parte a terenului”, a adăugat o mamă pentru Miami Herald.

O zi sfâșietoare pentru Wichita. Familiile au venit la complexul sportiv pentru a petrece o după-amiază văzând cum joacă fotbal copiii. Nimeni nu și-ar fi putut imagina tragedia care avea să urmeze Lily Wu, primar Wichita

Ce e și mai șocant: în mașina femeii care a lovit mulțimea strânsă la meci se aflau cei doi copii ai ei. Unul se pare că jucase înainte în acel complex sportiv.

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