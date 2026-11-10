A refuzat naționala! Un star european l-a anunțat pe selecționer că nu vine la lot. Reacția furioasă a antrenorului
Vlahovic, supărat, în tricoul naționalei Serbiei. Foto: Imago
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A refuzat naționala! Un star european l-a anunțat pe selecționer că nu vine la lot. Reacția furioasă a antrenorului

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 10.11.2026, ora 13:41
alt-text Actualizat: 10.11.2026, ora 13:41
  • Dusan Vlahovic, 26 de ani, i-a spus selecționerului Serbiei că nu se prezintă la națională pentru ultimele meciuri din Liga Națiunilor A. Motivul invocat, neacceptat de Veljko Paunovic. 
  • Ce s-a întâmplat cu golgheterul lui Beșiktaș la națională în acest an și cum a reacționat antrenorul Serbiei după vestea primită.
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În 2025, Dusan Vlahovic era titular indiscutabil la naționala Serbiei.

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În 2026, nu a mai apărut deloc! Selecționerul Paunovic nu l-a convocat la amicalele din primăvară și vară.

Vlahovic nu a vrut să vină la naționala Serbiei. Care este motivul

La prima „fereastră” din toamnă, septembrie-octombrie, atacantul lui Beșikaș a fost accidentat.

Acum, pentru ultimele două partide ale anului, cu Germania (a, 13 noiembrie) și Grecia (d, trei zile mai târziu) în Liga Națiunilor A, nu a mai vrut să vină la lot.

Vlahovic (stânga), luptând pentru Beșiktaș. Foto: Imago Vlahovic (stânga), luptând pentru Beșiktaș. Foto: Imago
Vlahovic (stânga), luptând pentru Beșiktaș. Foto: Imago

Vârful în vârstă de 26 de ani a refuzat să se prezinte la națională. L-a anunțat pe Paunovic că are nevoie de timp liber pentru a rezolva o problemă personală, dar Paunovic nu a acceptat explicația.

Selecționerul, despre refuzul lui Vlahovic: „O înfrângere pentru națională”

L-a văzut pe Vlahovic jucând și marcând meci de meci pentru Beșiktaș, e golgheterul alb-negrilor la Istanbul și al doilea cel mai prolific în Super Lig.

9 goluri
a marcat Vlahovic în 9 meciuri jucate pentru Beșiktaș în campionatul Turciei

Dar antrenorul nu l-a putut convinge pe atacant să se alăture grupului Serbiei.

Paunovic a răbufnit în fața jurnaliștilor de la Belgrad. „Întrebați-l pe el, vedeți dacă vrea să răspundă!”, a declarat selecționerul.

Paunovic este doar de un an selecționerul Serbiei Foto: Imago Paunovic este doar de un an selecționerul Serbiei Foto: Imago
Paunovic este doar de un an selecționerul Serbiei Foto: Imago

„Aceasta este o înfrângere pentru noi”, a mai spus tehnicianul, adăugând: „În același timp, e și o ocazie pentru ceilalți jucători să arate că sunt pregătiți și dedicați echipei naționale”.

8 înfrângeri
și doar două victorii are Veljko Paunovic în zece meciuri ca selecționer al Serbiei

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