„Ni s-a spus să nu facem duș!” De ce au plecat fotbaliștii Borussiei Dortmund  nespălați de la stadionul din Baku
Borussia Dortmund. Foto: Imago
Liga Campionilor

„Ni s-a spus să nu facem duș!” De ce au plecat fotbaliștii Borussiei Dortmund nespălați de la stadionul din Baku

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 21.10.2026, ora 22:48
alt-text Actualizat: 21.10.2026, ora 22:49
  • Jucătorii Borussiei Dortmund au plecat de la stadion fără să facă duș după victoria cu Sabah FK, scor 2-1, din Liga Campionilor.
  • Fotbaliștii germani au urcat direct în autocar și s-au întors la hotel, după ce conducerea clubului le-a cerut să nu folosească dușurile de la Stadionul Olimpic din Baku.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Borussia Dortmund s-a impus datorită celor două goluri marcate de Serhou Guirassy, în minutele 10 și 53. Pentru formația din Azerbaidjan, Aden McCarthy a marcat în minutul 39.

Câți fani vin la derby Anunțul lui Mihai Stoica înainte de FCSB - Rapid: „Cam astea sunt cifrele”
Citește și
Câți fani vin la derby Anunțul lui Mihai Stoica înainte de FCSB - Rapid: „Cam astea sunt cifrele”
Citește mai mult
Câți fani vin la derby Anunțul lui Mihai Stoica înainte de FCSB - Rapid: „Cam astea sunt cifrele”

Fotbaliștii Borussiei Dortmund au plecat nespălați de la stadionul din Baku

Imediat după fluierul final, jucătorii echipei germane au plecat spre hotel fără să mai treacă pe la dușuri.

Fotbaliștii Borussiei procedaseră la fel și după antrenamentul oficial desfășurat pe stadion cu o zi înainte.

Antrenorul Niko Kovac (55 de ani) a explicat că jucătorii primiseră instrucțiuni clare să folosească dușurile de la hotel, conform bild.de.

Nici ieri, după antrenament, nu am făcut duș aici. Ni s-a spus să nu facem duș la stadion, ci la hotel. De aceea ne-am întors atât de repede. Niko Kovac, antrenor Borussia Dortmund

Directorul sportiv Ole Book a sugerat că decizia a avut legătură cu condițiile oferite de stadion.

„Cred că dușurile de la hotel erau ceva mai bune. De aceea am vrut ca jucătorii să ajungă acolo cât mai repede.

Fiecare poate trage singur concluziile. Zona dușurilor de aici nu arată chiar atât de bine”, a explicat oficialul galben-negrilor.

FOTO. Nico Schlotterbeck, în autocarul Borussiei Dortmund, după ce jucătorii au fost sfătuiți să nu facă duș la stadion

Jucătorii lui Sabah au fost surprinși: „Dușurile sunt foarte bune”

Explicațiile oficialilor germani i-au surprins pe cei de la Sabah, care au susținut că instalațiile stadionului funcționează normal.

Joy-Lance Mickels (32 de ani), fotbalistul echipei din Azerbaidjan, a declarat că el și colegii săi au folosit recent aceleași dușuri fără să întâmpine probleme.

„Nu știu care este problema. Nu vreau să acuz Borussia Dortmund de nimic.

Noi am făcut duș acolo chiar săptămâna trecută, înaintea meciului cu Slavia Praga. Dușurile sunt foarte bune și nu sunt probleme nici cu apa rece”, a spus Mickels.

De ce au evitat jucătorii Borussiei Dortmund dușurile stadionului din Baku

Decizia nemților ar fi fost luată din precauție. Clubul german ar fi avut îngrijorări legate de posibila prezență a bacteriilor Legionella în instalația de apă a stadionului.

Aceste bacterii se pot dezvolta în instalațiile în care apa stagnează și pot provoca infecții respiratorii grave dacă sunt inhalate prin picăturile fine de apă produse, de exemplu, în timpul dușului.

Borussia Dortmund rezervase deja zona de spa a hotelului pentru jucători, astfel încât aceștia să poată face duș și să înceapă recuperarea imediat după întoarcerea de la stadion.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cum a ajuns un român să fie condamnat în Rusia la ani grei de închisoare pentru spionaj, după o vizită la Soci: „I-am spus să nu meargă acolo”
Cum a ajuns un român să fie condamnat în Rusia la ani grei de închisoare pentru spionaj, după o vizită la Soci: „I-am spus să nu meargă acolo”
Cum a ajuns un român să fie condamnat în Rusia la ani grei de închisoare pentru spionaj, după o vizită la Soci: „I-am spus să nu meargă acolo”
stadion borussia dortmund baku Sabah
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:55
Ronaldo, venituri amețitoare Este lider detașat în topul Forbes 2026. Ce statut a atins + Sumele încasate de Messi și Mbappe
Ronaldo, venituri amețitoare Este lider detașat în topul Forbes 2026. Ce statut a atins + Sumele încasate de Messi și Mbappe
16:48
„Nu sunt pregătit să joc cu Rapid” EXCLUSIV. Denis Drăguș s-a confesat apropiaților: „Stau numai prin clinici”
„Nu sunt pregătit să joc cu Rapid” EXCLUSIV. Denis Drăguș s-a confesat apropiaților: „Stau numai prin clinici”
16:07
Dan Udrea Cine ține stadionul în peșteră? Cazul unui deputat AUR versus xenofobia de la Sepsi - Dinamo
Dan Udrea Cine ține stadionul în peșteră? Cazul unui deputat AUR versus xenofobia de la Sepsi - Dinamo
10:30
Inter d'Escaldes - U Craiova LIVE de la 19:45, în etapa #2 din Conference League » Ce posturi TV transmit meciul + imagini din Andorra
Inter d'Escaldes - U Craiova  LIVE de la 19:45, în etapa #2 din Conference League » Ce posturi TV transmit meciul + imagini din Andorra
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș
În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”
De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: <span>De-a</span> baba oarba și <span>v-ați</span> ascunselea la COSR
Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?
De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?
De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca <span>derby-uri</span> <span>după-amiaza</span>
Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară
Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei
Indolența

Cristian Geambașu: Indolența

Cristian Geambașu: Indolența
Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad
Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai <span>să-l</span> premiem și pe Valentin Ceaușescu!
Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: <span>De-abia</span> aștept PSG <span>-</span> Barça
Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!
Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran
Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: <span>Să-l</span> căutăm pe acel domn și <span>să-l</span> punem <span>prim-ministru!</span>
Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești
Top stiri
Inspirația lui Chivu FOTO. Schimbarea românului a făcut diferența în Inter - Shakhtar, în mai puțin de două minute
Liga Campionilor
00:19
Inspirația lui Chivu FOTO. Schimbarea românului a făcut diferența în Inter - Shakhtar, în mai puțin de două minute
Citește mai mult
Inspirația lui Chivu FOTO. Schimbarea românului a făcut diferența în Inter - Shakhtar, în mai puțin de două minute
Noul stadion prinde contur VIDEO. Moment important surprins de primar:  „Lucrările merg foarte bine”
Superliga
21.10
Noul stadion prinde contur VIDEO. Moment important surprins de primar: „Lucrările merg foarte bine”
Citește mai mult
Noul stadion prinde contur VIDEO. Moment important surprins de primar:  „Lucrările merg foarte bine”
Probleme pentru Sorin Cârțu Ce a pățit legenda Craiovei înaintea meciului cu Inter D'Escaldes: „E rău de tot!”
Conference League
21.10
Probleme pentru Sorin Cârțu Ce a pățit legenda Craiovei înaintea meciului cu Inter D'Escaldes: „E rău de tot!”
Citește mai mult
Probleme pentru Sorin Cârțu Ce a pățit legenda Craiovei înaintea meciului cu Inter D'Escaldes: „E rău de tot!”
FOTO | Mesaj apocaliptic al Waze, acum pe Centura Capitalei: "34.000 de wazeri în jurul tău". Șofer: Se asfaltează în sensul giratoriu de la Carrefour, coadă de la A1 până la Mogoșoaia
B365
21.10
FOTO | Mesaj apocaliptic al Waze, acum pe Centura Capitalei: "34.000 de wazeri în jurul tău". Șofer: Se asfaltează în sensul giratoriu de la Carrefour, coadă de la A1 până la Mogoșoaia
Citește mai mult
FOTO | Mesaj apocaliptic al Waze, acum pe Centura Capitalei: "34.000 de wazeri în jurul tău". Șofer: Se asfaltează în sensul giratoriu de la Carrefour, coadă de la A1 până la Mogoșoaia

Echipe/Competiții

fcsb 43 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 24 rapid 20 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share