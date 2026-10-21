Jucătorii Borussiei Dortmund au plecat de la stadion fără să facă duș după victoria cu Sabah FK, scor 2-1, din Liga Campionilor.

Fotbaliștii germani au urcat direct în autocar și s-au întors la hotel, după ce conducerea clubului le-a cerut să nu folosească dușurile de la Stadionul Olimpic din Baku.

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Borussia Dortmund s-a impus datorită celor două goluri marcate de Serhou Guirassy, în minutele 10 și 53. Pentru formația din Azerbaidjan, Aden McCarthy a marcat în minutul 39.

Fotbaliștii Borussiei Dortmund au plecat nespălați de la stadionul din Baku

Imediat după fluierul final, jucătorii echipei germane au plecat spre hotel fără să mai treacă pe la dușuri.

Fotbaliștii Borussiei procedaseră la fel și după antrenamentul oficial desfășurat pe stadion cu o zi înainte.

Antrenorul Niko Kovac (55 de ani) a explicat că jucătorii primiseră instrucțiuni clare să folosească dușurile de la hotel, conform bild.de.

Nici ieri, după antrenament, nu am făcut duș aici. Ni s-a spus să nu facem duș la stadion, ci la hotel. De aceea ne-am întors atât de repede. Niko Kovac, antrenor Borussia Dortmund

Directorul sportiv Ole Book a sugerat că decizia a avut legătură cu condițiile oferite de stadion.

„Cred că dușurile de la hotel erau ceva mai bune. De aceea am vrut ca jucătorii să ajungă acolo cât mai repede.

Fiecare poate trage singur concluziile. Zona dușurilor de aici nu arată chiar atât de bine”, a explicat oficialul galben-negrilor.

FOTO. Nico Schlotterbeck, în autocarul Borussiei Dortmund, după ce jucătorii au fost sfătuiți să nu facă duș la stadion

⚠️ Sem banho! Os jogadores do Borussia Dortmund evitaram os chuveiros do estádio do Sabah por medo de bactérias. Após a vitória por 2 a 1 no Azerbaijão, ontem, a delegação do Dortmund deixou o Estádio Olímpico de Baku sem tomar banho e seguiu diretamente para o ônibus do clube. O motivo foi o temor de uma possível presença da bactéria Legionella nas tubulações de água, já que o estádio não é utilizado regularmente. Até o momento, não há confirmação de contaminação. O técnico Niko Kovač revelou que os jogadores já haviam sido orientados a evitar os chuveiros após o treino da última segunda-feira. Ole Book, diretor esportivo do clube, ainda brincou com a situação: — “Os do hotel são mais atraentes. Vocês podem imaginar. Os chuveiros daqui não são tão agradáveis.” Já Joy-Lance Mickels, jogador do Sabah, demonstrou surpresa com a decisão e afirmou que os chuveiros do estádio funcionam normalmente. 🗞️ @BILD — Bundesliga Insider (@BundesInsider) October 21, 2026

Jucătorii lui Sabah au fost surprinși: „Dușurile sunt foarte bune”

Explicațiile oficialilor germani i-au surprins pe cei de la Sabah, care au susținut că instalațiile stadionului funcționează normal.

Joy-Lance Mickels (32 de ani), fotbalistul echipei din Azerbaidjan, a declarat că el și colegii săi au folosit recent aceleași dușuri fără să întâmpine probleme.

„Nu știu care este problema. Nu vreau să acuz Borussia Dortmund de nimic.

Noi am făcut duș acolo chiar săptămâna trecută, înaintea meciului cu Slavia Praga. Dușurile sunt foarte bune și nu sunt probleme nici cu apa rece ”, a spus Mickels.

De ce au evitat jucătorii Borussiei Dortmund dușurile stadionului din Baku

Decizia nemților ar fi fost luată din precauție. Clubul german ar fi avut îngrijorări legate de posibila prezență a bacteriilor Legionella în instalația de apă a stadionului.

Aceste bacterii se pot dezvolta în instalațiile în care apa stagnează și pot provoca infecții respiratorii grave dacă sunt inhalate prin picăturile fine de apă produse, de exemplu, în timpul dușului.

Borussia Dortmund rezervase deja zona de spa a hotelului pentru jucători, astfel încât aceștia să poată face duș și să înceapă recuperarea imediat după întoarcerea de la stadion.

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