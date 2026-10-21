Câți fani vin la derby Anunțul lui Mihai Stoica înainte de FCSB - Rapid: „Cam astea sunt cifrele” +106 foto
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Câți fani vin la derby Anunțul lui Mihai Stoica înainte de FCSB - Rapid: „Cam astea sunt cifrele”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 21.10.2026, ora 22:07
  • Mihai Stoica (61 de ani), managerul FCSB, a anunțat că peste 30.000 de fani sunt așteptați la derby-ul cu Rapid.
  • FCSB - Rapid se joacă sâmbătă, de la ora 21:00, în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Inițial, LPF programase partida luni, însă duelul a fost mutat sâmbătă, după mai multe nemulțumiri exprimate de fanii roș-albaștrilor.

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Peste 30.000 de fani așteptați la FCSB - Rapid: „Dacă era luni, era dezastru”

Mihai Stoica anticipează că peste 30.000 de fani vor fi prezenți pe Arena Națională la ora jocului.

„Vor fi peste 30.000. Va fi o asistență conform așteptărilor. Noi avem multe discuții. E mereu un brainstorming. Colegii mei se așteptau la sub 30.000, la 25.000-26.000, pe acolo.

De regulă, cam astea sunt cifrele la un meci cu Rapid, dacă luăm în calcul faptul că nu e play-off. Nu e un meci cu o miză extraordinară. E o vreme care nu te îmbie foarte mult. E sâmbătă seara, ceea ce e diferit de duminică seara, pentru că multă lume este plecată.

Dacă era luni, era dezastru. Poate că la cifre nu stăteam mai rău. Dezastru era pentru cei din diaspora, care nu sunt puțini și care și-au calculat să vină să petreacă weekendul în România tocmai pentru a vedea meciul. Vorbesc de suporterii noștri. Sunt foarte mulți care vin din afară.

Numai câte print screen-uri am primit de la cei din Peluza Nord. Când a fost vorba ca meciul să fie luni, mi-au zis: «Uite câtă lume are bilete de avion cumpărate și nu mai poate să vadă meciul, pentru că trebuie să se întoarcă. Toată lumea credea că va fi duminică”, a declarat Mihai Stoica la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

30.903 de spectatori
au asistat la ultimul meci direct dintre cele două echipe: 2-1 pentru FCSB, într-o partidă jucată pe 21 decembrie 2025

Așa cum s-a întâmplat și în anii precedenți, FCSB și Rapid au încheiat un acord de reciprocitate, iar giuleștenii vor fi și ei susținuți de 8-9.000 de suporteri.

FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

Galerie foto (106 imagini)

FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
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