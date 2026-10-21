A semnat pe un sezon cu CFR Clubul din Gruia a făcut anunțul, înaintea partidei cu Dinamo

CFR Cluj a anunțat că fundașul Chris Braun, 35 de ani, va juca încă un sezon în Gruia

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Fotbalistul de origine germană și ghaneză și-a prelungit contractul cu „vișiniii”. El revenise gratis la club în ianuarie 2026, după experiența de la Rapid.

Braun jucase înainte de perioada din Giulești tot la CFR, timp de 2 ani și jumătate, și a mai avut un an în România, la FC Botoșani.

CFR anunță că a prelungit cu Chris Braun

„Chris Braun rămâne în 𝐆𝐑𝐔𝐈𝐀!

CFRiști, suntem bucuroși să vă anunțăm că fundașul nostru, Christopher Braun, și-a prelungit contractul cu CFR Cluj pentru încă un sezon!

Cu 16 apariții în această stagiune, Chris și-a demonstrat meci de meci calitățile de lider, fiind un jucător pe care echipa se poate baza, aducând experiență și determinare în defensivă.

Chris, îți dorim mult succes în continuare și cât mai multe reușite împreună!”, a scris CFR pe rețelele sociale.

Duminică, de la ora 19:00, CFR va juca acasă, împotriva liderului Dinamo

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