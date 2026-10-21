„Nu vă e rușine?” Fanii Stelei au răbufnit după ce clubul a încheiat un parteneriat cu Pescobar, suporter declarat al FCSB

Clubul Steaua București a anunțat, miercuri, un parteneriat cu antreprenorul Paul Nicolau, cunoscut sub numele de „Pescobar”, cel care deține lanțul de restaurante „Taverna Racilor”.

Fanii echipei au răbufnit pe rețelele de socializare, pentru că omul de afaceri a susținut de multe ori FCSB.

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Lanțul de restaurante „Taverna Racilor” este prezent în București, având mai multe locații, Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova sau Mamaia.

Afacerea lui Paul Nicolau a fost prezentă și în străinătate, mai exact, în Londra, capitala Marii Britanii.

Fanii Stelei au răbufnit după ce clubul a anunțat un parteneriat cu Pescobar

„Suntem bucuroși să anunțăm parteneriatul dintre echipa de volei a Stelei București și Pescobar, cu lanțul de restaurante «Taverna Racilor».

Cu locații în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova și Mamaia, Pescobar este numărul 1 la fructe de mare în România. Mereu o selecție premium de pește și fructe de mare. Pescobar susține performanța, spiritul de echipă și pasiunea pentru sport.

Le mulțumim partenerilor noștri pentru încredere și pentru că sunt alături de familia Steaua! Împreună, mai puternici!”, a transmis clubul pe Facebook.

Fanii Stelei au răbufnit în secțiunea de comentarii, ținând cont că Paul Nicolau a fost prezent în tribune la meciul celor de la FCSB cu Basel, scor 1-3, din 2025, în etapa #4 din faza principală din Europa League.

„Voi sunteți sănătoși la cap? Aveți vreun pic de demnitate? Ați făcut research puțin? Zici că se ocupa un copil de 12 ani cu departamentul comercial. Incredibil, omul a zis pe unde a putut de FCSB că e Steaua. Plus legăturile cu Mitică Dragomir și Becali. Luați urgent măsuri cu prostia asta de parteneriat cât mai aveți timp, marionete mici și incapabile ce sunteți”;

„Un parteneriat cu TERASA OBOR când??? Hai că se poate, nu-i greu…”;

„Urmează un parteneriat cu NORDIS?”;

„Doamne ferește….Nu vă e rușine?”;

„Nimic nou… ne facem de … în continuare”;

„Interlopii din conducere și-au gasit partenerul ideal, el își face reclamă pe seama Stelei, iar ei sunt invitați gratis prin restaurantele ăstuia”;

„Când credeai că nu te mai poate surprinde nimic…”;

„V-ați găsit cu cine să colaborați… Sunteți o rușine!”;

„Pe zi ce trece asistăm la trădare și la infiltrarea unor persoane pe care suporterii Stelei nu dau doi bani…..trist”.

În acel meci cu Basel, Paul Nicolau a postat pe rețelele de socializare un videoclip în care se bucura alături de fanii roș-albaștrilor după golul superb reușit de Darius Olaru, fostul căpitan al echipei.

Acesta chiar a declarat atunci: „Ce gol a dat! Forța Steaua!”, făcând referire la FCSB.

FOTO. Golul reușit de Darius Olaru în meciul Basel - FCSB 3-1

Paul Nicolau s-a implicat activ și în fotbal. Acesta a deschis, împreună cu Adrian Mutu, o școală de fotbal.

El a avut și diverse probleme cu legea și cu autoritățile:

În 2019, Nicolau a fost prins conducând un autoturism în timp ce avea permisul de conducere suspendat. Ulterior, a încheiat un acord de recunoaștere a faptelor și a primit 6 luni de închisoare cu suspendare.

În vara și toamna anului 2023, restaurantele asociate cu Pescobar au intrat în atenția ANPC. Inspectorii au semnalat, printre altele: alimente expirate sau neconforme și produse depozitate în condiții necorespunzătoare, probleme de igienă în bucătării, lipsa unor autorizații necesare funcționării.

În decembrie 2023, restaurantul acestuia din Snagov a ars în urma unui incendiu. Potrivit ISU, localul nu avea autorizație de securitate la incendiu și fusese amendat anterior cu 60.000 de lei, dintre care 50.000 de lei pentru lipsa autorizației.

În ianuarie 2024, o altă locație din Cluj-Napoca a fost închisă în urma unui control ISU, fiind semnalate probleme de securitate la incendiu și lipsa autorizației de construire pentru terasă.

În 2023, a contestat în instanță sancțiunea primită după ce a fost surprins conducând un Ferrari cu 145 km/h în București. Sancțiunea includea o amendă de 1.305 lei și suspendarea permisului pentru 120 de zile.

În martie 2026, Tribunalul București a decis, printr-o ordonanță președințială, ca Pescobar să elimine temporar anumite postări de pe TikTok referitoare la lanțul de restaurante Fryday și la fondatorul acestuia, Lucian Florea. Instanța a dispus și încetarea publicării unor materiale potențial defăimătoare până la soluționarea procesului de fond. Potrivit paginademedia.ro, decizia nu era definitivă și fusese atacată la Curtea de Apel București

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