Liga 1: prime-time la TV, pay-per-view sau Netflix? Costi Mocanu, fost director Pro TV, actual comentator sportiv, intră cu argumente în controversa momentului

Dezbaterea publică despre orele de difuzare ale meciurilor din Superligă continuă. Andrei Nicolescu a propus ca Dinamo, FCSB, Rapid, Craiova să joace și de la 17:00.

Unul dintre cei mai vechi oameni de televiziune din România, Costi Mocanu, fost director general Pro TV, inițiator al proiectului Voyo, aduce argumente pentru care meciurile trebuie să se joace seara.

Costi Mocanu, comentator Prima Sport, dezvăluie cum ar arăta Liga 1 în sistem pay-per-view, dar și scenariul prin care derby-urile s-ar juca de la ora 17:00 și ar fi disponibile doar pe Netflix.

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Costi Mocanu comentează în prezent meciuri de fotbal: cele din Liga 1, din Champions League, ale echipei naționale.

În trecut a fost multă vreme în Pro TV, unde a deținut și funcția de director general. A fost unul dintre inițiatorii proiectului Voyo, prima aplicație contra-cost apărută în România, acum fix 15 ani.

Liga 1: prime-time la TV, pay-per -view sau Netflix?

În plină dezbatere publică referitoare la orele prea înaintate la care se joacă meciurile din Superliga, Costi Mocanu a acceptat un dialog cu GOLAZO.ro pe această temă.

Salut, Costi. Andrei Nicolescu propune ca Dinamo, FCSB, Rapid să joace sâmbăta și duminica de la ora 17:00, susținând că așa ar avea o prezență mai mare pe stadion.

Se prea poate să aduci spectatori în plus pe stadion, dar el pleacă de la ideea că ar primi aceiași bani din drepturile TV și jucând de la 17:00, iar acest lucru nu se poate susține.



În plus, când vine cu această propunere, oare ia în calcul și dorința partenerilor comerciale pe care îi are Dinamo? Și cei de pe panotajul arenei, dar și restul sponsorilor cu care are contracte. Lor le-ar conveni mai mult să fie vizibili în prime-time, nu la ora 17:00, sunt absolut sigur de acest lucru.

Crezi că audiența TV ar fi mult mai mică dacă meciul s-ar disputa la 17:00, în loc de 21:00?

Incomparabil mai mică și nu o spun eu, ci realitatea pieței de TV. Consumul de TV e mult mai mic după-amiaza. Da, cota de piață la un meci disputat la 17:00 ar fi mai mare, dar dintr-un volum mult mai mic al televizoarelor deschise, pe când televiziunile vând publicitate în funcție de rating.



În plus, mai e o discuție, poate cea mai importantă.

Care?

Cea legată de cine anume plătește astăzi pentru drepturile TV din Liga 1. Se zice „Plătesc televiziunile”, ca să fie pe înțelesul tuturor, dar de fapt, plătesc abonații acestor televiziuni, fiindcă fotbalul e în pachetul de bază. Nu se plătește suplimentar pentru fotbal. Deci, toți abonații plătesc fotbalul.



Și atunci, nu cumva e corect și onest să duci meciurile importante într-un slot orar când cei mai mulți dintre abonați sunt acasă și au posibilitatea de a se uita la TV? Iar oamenii sunt acasă seara.

Crezi că fotbalul pay per view e o variantă viabilă în România?

Să facem un calcul în mare viteză. O astfel de soluție, cu Liga 1 contra-cost, pe o aplicație, dar care doar să acopere costurile din acest moment ar necesita un volum de un milion de abonați, la un cost de 5 euro pe lună.



Spun 5 euro pentru că din această sumă, rămâi cam cu 3 euro, după ce scazi TVA și costurile procesatorului de plăți. Și acum întrebare, strângi un milion de abonați care să dea 5 euro lunar doar pentru Liga 1? Un răspuns ar fi să ne raportăm la media audiențelor TV ale meciurilor de până acum.

Foarte puține jocuri ating acest nivel ca audiență pe parcursul unui sezon.

Vezi? Și atenție, că audiența TV e calculată pe privitori, adică la câți oameni se uită la meci, iar în calculul nostru ar fi vorba despre un milion care să plătească efectiv. Ceea ce s-ar transforma ca audiență în ceva ce ar depăși cu mult 1,5, poate chiar două milioane de privitori.



Repet, modelul pe care funcționează în prezent programarea și difuzarea meciurilor e cel mai corect raportat și la cluburi, dar mai ales la oamenii care plătesc pentru fotbal.

Echipele mari se simt nedreptățite pentru că ele nu mai depind în mare măsură de banii din drepturile TV!

Le înțeleg frustrarea, doar că realitatea spune că ele se află într-o minoritate covârșitoare în raport cu cluburile mici.



În plus, dacă Rapid a ajuns astăzi la un procent de sub 30% privind ponderea banilor din drepturile TV în veniturile cluburilor poate că se datorează și expunerii la TV la ore foarte bune, în prime-time. Așa poate că a atras Rapid sponsori, cărora le convine să fie văzuți atunci când consumul de TV e mare.



Credeți că dacă Rapid ar juca doar de la ora 14:00, sponsorii s-ar mai înghesui? Eu nu cred.

Se dă mereu exemplul Angliei, care joacă și la 14:30, dar și la 17:00. Acolo de ce se poate?

Simplu, Anglia vinde drepturi TV în afara țării de 2 miliarde de lire pe an. România vinde în străinătate de zero euro! Știți cât costă în Anglia abonamentul maxim, care să acopere cât mai multe meciuri, nu toate, de Premier League? 600 de lire pe an!



Calculul nostru de mai devreme, pentru România, ajungea la 60 de euro pe an. De 10 ori mai puțin. Când cineva mai vine și dă ca exemplu că Barca-Real se mai joacă și de la ora 17:00, să se uite cât încasează La Liga de pe piața asiatică și de ce e nevoită să pună meciul la acea oră pentru a fi accesibil la o oră decentă și în Asia.



Să fim serioși, noi suntem mici în această discuție, comparațiile cu Anglia și Spania sunt fără rost.

Care ar fi varianta pentru ca soluția lui Nicolescu, de a se juca meciuri după-amiaza, să fie viabilă, la un moment dat, inclusiv pentru Liga 1?

Să vină un jucător foarte mare, de exemplu Netflix și să zică: iau drepturile TV din Liga 1 din România pe următorii 15 ani. Să-și asume o astfel de investiție, care ar fi probabil 0,2% din cifra lor de afaceri. La ce volum de abonați au în prezent la noi în țară, probabil în jur de un milion de persoane, și-ar permite să mărească abonamentul cu un euro.



OK, ar pierde în primii ani multe milioane, dar ar fi practic un cost de investiție, nu efectiv un deficit. În acest caz, ar putea pune meciurile și la 15:00 și la 17:00, că n-ar urmări neapărat venituri din publicitate.

Ținând cont de tot acest tablou și de variantele pe care le-am discutat, concluzia ta care e:?

Ceea ce am spus mai devreme, reiau fiindcă mi se pare esența: difuzarea meciurilor în prime-time e cel mai corect răspuns față de cei care plătesc fotbalul, adică față de toți abonații de cablu din România.



Să le pui la dispoziție ceva pentru care le iei banii într-un interval orar la care cei mai mulți dintre ei au posibilitatea să-l acceseze, adică să-l vadă. Iar acest interval este, pentru că de-asta e și denumit prime-time, cel dintre orele 19:00 și 23:00.

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