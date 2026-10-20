Semnul bun care aduce rău Chivu, în fața unei situații imprevizibile. Ce n-au reușit 3 mari antrenori la Inter când erau in poziția sa

Cristi Chivu stă foarte bine în Serie A după șapte etape. Dar startul pozitiv nu îi garantează titlul.

Ce s-a întâmplat cu cei trei antrenori care au avut exact același început la Inter Milano.

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Cristi Chivu nu a început chiar bine sezonul trecut, primul la Inter Milano, primul complet ca antrenor în fotbalul profesionist.

Chivu stă mai confortabil în 2026 față de 2025: 4 puncte în plus

După primele șapte etape, avea doar 15 puncte din maximum 21 (golaveraj +10: 18-8). Câștigase cinci meciuri, dar pierduse două, unul după altul:

1-2 cu Udinese (a).

3-4 cu Juventus (d).

Și totuși, a cucerit titlul într-un an în care a reușit eventul, la distanță mare de locul secund, 11 puncte de Napoli.

Chivu are o problemă pe care încă nu a rezolvat-o în acest sezon. Inter ia gol sau goluri la startul meciurilor. Și la 3-1 cu Bologna, în ultima etapă, s-a întâmplat la fel. Foto: Imago

Acum, în a doua stagiune nerazzurra, antrenorul e într-o poziție mult mai confortabilă față de toamna lui 2025.

Lider după șapte partide (ultimul meci, 3-1 pe terenul Bolognei), neînvins, cu 19 puncte (patru în plus) și golaveraj 21-9 (+12), cel mai putenic atac. Un singur egal, 2-2 pe terenul Romei.

Simoni, Cuper și Spalletti au fost în poziția lui Chivu. Niciunul n-a cucerit titlul!

Chivu este al patrulea antrenor cu 19 puncte în șapte etape la Inter în ultimii 32 de ani. Din 1994, de când se acordă trei puncte la victorie în Serie A.

Și totuși, semnul bun poate avea un final rău pe „Giuseppe Meazza”.

Precedenții tehnicieni care au atins această performanță nu au devenit campioni în acele sezoane. Niciunul! Aceiași adversari au încheiat primii, bianconerii lui Juventus!

INTER 1997-1998

Gigi Simoni antrenor - locul 2 la final, la cinci puncte în spatele lui Juventus.

Gigi Simoni, în primăvara lui 1998. Avea cravată nerazzurra. Foto: Imago

INTER 2002-2003

Hector Cuper antrenor - locul 2, la 7 puncte de Juventus.

19 - L'Inter ha guadagnato 19 punti dopo le prime sette partite stagionali di Serie A solo per la quarta volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo il 2017/18 (19), il 2002/03 (19) e il 1997/98 (19). Percorso. #BolognaInter #SerieA https://t.co/CcCKC4VkxC — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 17, 2026

INTER 2017-2018

Luciano Spalletti antrenor - locul 4, la 23 de puncte de Juventus.

Chivu poate răsturna această statistică negativă în 2026-2027.

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