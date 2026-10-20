De ce a ieșit Muhar la pauză Gigi Becali, explicații pentru schimbarea căpitanului: „Dan Petrescu i-a spus lui MM”

FC Voluntari - FCSB 1-2. Gigi Becali (68 de ani) a lămurit schimbarea de la pauză, când croatul Karlo Muhar a fost înlocuit cu Ofri Arad.

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Mijlocașul adus în această vară a început partida din postura de căpitan, însă înlocuirea acestuia ar fi avut legătură cu cartonașul galben încasat în prima repriză.

Gigi Becali: „Dan Petrescu i-a spus lui MM că Muhar poate lua cartonaș roșu”

Întrebat dacă schimbarea i-a apaținut lui sau antrenorului, finanțatorul de la FCSB a explicat că Dan Petrescu, fostul antrenor al lui Karlo Muhar de la CFR Cluj, l-ar fi atenționat pe Mihai Stoica că jucătorul croat riscă să fie eliminat, dacă a fost deja avertizat în prima repriză.

„Cum să mă bag, dacă nu mai știu? Sunt nebun? Dar ce știu e că Dan Petrescu i-a spus lui MM (n.r. - Mihai Stoica) că el (n.r. - Muhar), când are «galben» în prima repriză, ia «roșu» în a doua, că mai ia un «galben».

Probabil că Reghe avea informația asta. Nu știu, nu m-am băgat. Dacă aș fi știut ceva, m-aș fi băgat. Că mă înțeleg cu Reghe. Dar nu mă bag, că nu știu, nu mai înțeleg nimic.

Așa, măcar îl lasă să facă el. Uite, cum a făcut, cum n-a făcut, a câștigat două meciuri”, a spus Gigi Becali, la Prima Sport.

Cu succeul de la Voluntari, FCSB a urcat pe loc de play-off, cu 18 puncte adunate după primele 12 etape, însă distanța față de liderul Dinamo rămâne de 11 puncte.

Următorul meci pentru formația lui Reghecampf este derby-ul cu Rapid, programat sâmbătă, de la ora 21:00.

VIDEO. Golul marcat de Alexandru Stoian FC Voluntari - FCSB 1-2

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