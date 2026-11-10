Chivu, lacrimi și gândul care nu dispare Moment emoționant pentru antrenorul lui Inter, la Parma: „Deși nu mai e printre noi, și azi, la 46 de ani, încă vorbesc cu tatăl meu”
Cristian Chivu s-a emoționat când a vorbit despre tatăl său, Mircea Chivu
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Chivu, lacrimi și gândul care nu dispare Moment emoționant pentru antrenorul lui Inter, la Parma: „Deși nu mai e printre noi, și azi, la 46 de ani, încă vorbesc cu tatăl meu”

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 10.11.2026, ora 09:54
alt-text Actualizat: 10.11.2026, ora 21:22
  • Cristian Chivu (46 de ani) a trăit unul dintre cele mai emoționante momente din ultima perioadă, în timpul ceremoniei de decernare a Premiului Internațional Sport Civilta, desfășurată la Teatrul Regio din Parma.
  • Antrenorul lui Inter a vorbit despre fotbal, despre generațiile tinere și despre experiența sa la Parma, însă discursul său a căpătat o încărcătură aparte în momentul în care și-a amintit de tatăl său, decedat când Cristian avea doar 17 ani. Cu greu și-a putut stăpâni lacrimile.
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Întors la Parma, un oraș de care îl leagă amintiri importante, tehnicianul român a primit Premiul pentru Merite Sportive în cadrul celei de-a 48-a ediții a Premiului Internațional Sport Civilta, organizat de Uniunea Națională a Veteranilor Sportului din Parma.

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Chivu, copleșit de emoție: „Speram să închei cu mulțumiri, nu cu o lacrimă”

Chivu a fost recompensat nu doar pentru activitatea sa sportivă, ci și pentru valorile umane pe care le promovează. Respectul, sacrificiul, corectitudinea și spiritul de comunitate sunt principiile care stau la baza acestei distincții, după cum a subliniat și clubul Inter în comunicarea oficială.

Momentul care a atras cel mai mult atenția nu a avut legătură cu trofeele, rezultatele sau performanțele de pe teren. A fost unul profund personal.

În timpul discursului, Cristian Chivu a ajuns la momentul mulțumirilor și al amintirilor personale, notează și Sport Parma. A încercat să încheie într-o notă elegantă, însă emoțiile l-au copleșit atunci când gândurile i s-au îndreptat către tatăl său:

Speram să închei cu mulțumiri, nu cu o lacrimă. Deși el nu mai este printre noi, și astăzi, la 46 de ani, vorbesc cu tatăl meu. Cristian Chivu

Mircea Chivu a murit în 1998, când Cristi avea doar 17 ani.

Lecția lui Chivu pentru fotbalul juvenil: „Astăzi nu mai funcționează două țipete și două insulte”

Chivu a vorbit și despre una dintre problemele fotbalului italian: formarea tinerilor și rolul antrenorilor din academii.

„Noile generații sunt diferite față de cum eram noi. Trebuie să găsim soluțiile potrivite pentru a le oferi motivație.

Cu două țipete și două insulte, acum câțiva ani funcționa. Astăzi, nu mai este așa. Trebuie să-i împingem puțin mai mult pe băieți să aibă pasiune, este nevoie de mai multă răbdare”, a explicat Chivu.

Antrenorul lui Inter a insistat asupra faptului că tehnicienii din sectorul juvenil nu trebuie să fie preocupați exclusiv de rezultate și de aspectele tactice:

„Există antrenori care uită că trebuie să fie și educatori. Nu este suficientă doar tactica”, a transmis Chivu, potrivit RaiNews.

Românul a atras atenția și asupra salariilor mici pe care le primesc antrenorii din academii, un alt factor care contribuie la dificultățile sistemului de formare din Italia.

Parma, capitol special în cariera lui Chivu: „Merită să ajungă pe scene importante”

Revenirea la Parma a avut o semnificație aparte pentru tehnicianul român. Experiența sa pe banca formației emiliene reprezintă un capitol important al carierei de antrenor, iar primirea de la Teatrul Regio a demonstrat că legătura cu orașul a rămas una specială.

„Sunt recunoscător pentru încrederea pe care mi-a acordat-o clubul Parma. M-am trezit cu o responsabilitate mare în mâini, având în vedere obiectivul pe care trebuia să-l atingem.

Cred că lucrurile au mers bine datorită muncii și modestiei. Să mă întorc aici este o emoție pură”, a declarat antrenorul, citat de Sky Sport.

Chivu a ținut să sublinieze și implicarea sa totală în perioada petrecută la Parma, unde a încercat să ofere tot ce avea mai bun pentru echipă:

„Am vrut să fiu cât mai profesionist, pentru că această echipă merită să ajungă pe scene importante”.

De la emoția de la Parma la responsabilitatea de la Inter

Ceremonia de la Teatrul Regio a fost și un prilej pentru Chivu de a vorbi despre situația actuală a lui Inter, inclusiv despre derby-urile pierdute în fața rivalei AC Milan.

Tehnicianul român nu și-a ascuns dezamăgirea, dar a transmis că echipa trebuie să știe să gestioneze momentele dificile și să rămână unită:

„Inter poate să fie mai bună. Sezoanele sunt lungi, există întotdeauna suișuri și coborâșuri. Este nevoie de multă muncă, răbdare și sacrificiu. Trebuie să existe și cultura de a ști să te ridici”.

Întrebat și despre posibilitatea de a antrena Rapid, Chivu a explicat: „Singurele oferte pe care le-am primit au fost să fiu secund la Ajax și una de la Parma” .

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