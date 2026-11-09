România încheie campania din Liga Națiunilor cu un lot în care se mai regăsesc doar 10 dintre jucătorii care au făcut parte din mult invocatul nucleu de la EURO 2024, generația care a dus naționala în optimile turneului final din Germania.

România va juca sâmbătă, cu Polonia, de la ora 21:45, pe Arena Națională, iar marți va întâlni Bosnia, de la aceeași oră, la Zenica. Ambele partide vor fi în direct pe Antena 1 și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Doar 10 dintre cei 26 de fotbaliști care au participat la Campionatul European 2024 din Germania se află în lotul României pentru „dubla” cu Polonia și Bosnia, ultima acțiune din grupa Ligii Națiunilor B.

România, doar 10 jucători din lotul de la EURO 2024 pentru dubla cu Polonia și Bosnia

Selecționerul Gheorghe Hagi și-a început al doilea mandat cu obiectivul de a construi o națională puternică în jurul grupului de jucători care a calificat România în optimile de finală ale EURO 2024.

Însă accidentările, forma sportivă și opțiunile selecționerului au dus la o diminuare treptată a acestui nucleu.

Astfel, reprezentarea jucătorilor care au participat la EURO 2024 a ajuns la cel mai scăzut nivel numeric din ultimele acțiuni ale primei reprezentative.

Inițial, pe lista convocărilor făcute de Gică Hagi pentru această acțiune se regăseau 12 fotbaliști din „Generația de suflet”.

Nicolae Stanciu și Valentin Mihăilă au devenit însă indisponibili din cauza problemelor medicale, astfel că numărul celor pe care selecționerul se poate baza a coborât la 10.

Este vorba despre Ștefan Târnovanu, Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Nicușor Bancu, Răzvan Marin, Alexandru Cicâldău, Dennis Man, Ianis Hagi, Florinel Coman și Daniel Bîrligea.

România are un nucleu de jucători cu mare experiență, cei care au fost la EURO 2024. Acea echipă a fost competitivă. O parte dintre ei sunt în continuare alături de noi, alții sunt în afara lotului, dar pot reveni oricând. De atunci, unii au jucat mai mult, alții mai puțin. Sper să ajungem în momentul în care toți vor evolua constant și vor fi într-o formă foarte bună, astfel încât să-mi fie greu să aleg Gheorghe Hagi, selecționer România

Hagi a început mandatul cu 13 jucători de la EURO 2024

La prima acțiune din cel de-al doilea mandat ca selecționer, în iunie 2026, Gheorghe Hagi a avut la dispoziție 13 fotbaliști care participaseră la turneul final din Germania.

Pentru amicalele cu Georgia (1-1) și Țara Galilor (2-1), selecționerul s-a bazat pe Ștefan Târnovanu, Deian Sorescu, Radu Drăgușin, Adrian Rus, Andrei Burcă, Răzvan Marin, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Ianis Hagi, Darius Olaru, Valentin Mihăilă, Florinel Coman și Denis Drăguș.

Au lipsit atunci Dennis Man, Nicușor Bancu, Andrei Rațiu, Bogdan Racovițan și Daniel Bîrligea, toți confruntați cu probleme medicale.

În noiembrie, numărul jucătorilor din acel grup care mai sunt disponibili a coborât la 10. Față de prima acțiune a lui Hagi, Sorescu, Racovițan, Burcă și Rus au ieșit momentan din circuitul naționalei.

Burcă, Marius Marin și Olaru, printre absențele importante

O altă explicație pentru restrângerea grupului este reprezentată de deciziile de selecție.

Andrei Burcă (Yunnan Yukun/China), Marius Marin (Al-Nasr/Emiratele Arabe Unite) și Darius Olaru (Union Saint-Gilloise/Belgia), fotbaliști care au participat la acțiunea precedentă a naționalei, nu se mai regăsesc în lotul pentru dubla cu Polonia și Bosnia.

Denis Drăguș, ieșit din formă

Denis Drăguș nu a intrat în planurile selecționerului nici pentru ultimele meciuri din Liga Națiunilor, atacantul fiind afectat de accidentări și de forma sportivă mai puțin convingătoare.

La aceștia se adaugă indisponibilitățile de ultim moment ale lui Nicolae Stanciu și Valentin Mihăilă, care ar fi ridicat la 12 numărul jucătorilor din generația EURO 2024 pe care Hagi i-ar fi avut la dispoziție.

Trebuie să producem rezultate. E foarte simplu. Pentru asta avem nevoie de jucători foarte buni, de convingere și de o mentalitate puternică. Am spus-o încă din prima zi: echipei naționale îi lipsește un lucru, mentalitatea de campion! Trebuie să construim în această direcție. Cred că, în timp, vom ajunge să fim competitivi. Gheorghe Hagi, selecționer România

Alți jucători din generația EURO 2024 care au ieșit din circuitul naționalei

Pe lângă fotbaliștii care au făcut parte din primele acțiuni ale lui Gică Hagi, există și alte nume din lotul de la EURO 2024 care nu mai sunt în circuitul naționalei.

Florin Niță s-a retras din activitate. Horațiu Moldovan, Vasile Mogoș, Ionuț Nedelcearu, Adrian Șut, George Pușcaș și Denis Alibec nu se mai regăsesc nici ei în actualele planuri ale primei reprezentative.

România a câștigat grupa de la EURO 2024, cu patru puncte, după 3-0 cu Ucraina, 0-2 cu Belgia și 1-1 cu Slovacia. Parcursul s-a încheiat în optimile de finală, după înfrângerea cu Olanda, scor 0-3.

Ne cunoaștem la lot de mai mulți ani, am trecut prin multe împreună. Am trecut prin momente dificile, dar am reușit și să ne calificăm la EURO. La EURO am făcut o grupă foarte bună, am reușit să scoatem maximum. Acel spirit există încă, e același nucleu de atunci, nu s-au schimbat foarte mulți jucători. Cei care au venit au fost mereu deschiși și este un grup foarte foarte frumos, un grup foarte bun, nu există probleme. E important să avem un declic și cred că de acolo va merge foarte bine înainte. Florinel Coman, atacant România

Cei 26 de jucători din lotul României la EURO 2024:

Portari

Florin Niță

Horațiu Moldovan

Ștefan Târnovanu

Fundași

Andrei Rațiu

Vasile Mogoș

Radu Drăgușin

Bogdan Racovițan

Adrian Rus

Ionuț Nedelcearu

Andrei Burcă

Nicușor Bancu

Mijlocași

Deian Sorescu

Marius Marin

Alexandru Cicâldău

Răzvan Marin

Nicolae Stanciu

Adrian Șut

Darius Olaru

Dennis Man

Valentin Mihăilă

Ianis Hagi

Florinel Coman

Atacanți

Denis Drăguș

George Pușcaș

Denis Alibec

Daniel Bîrligea

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport