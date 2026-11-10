Ce pregătește Cristiano Ronaldo Proiect nou pe bani mulți, în Portugalia. Investiție de 10 milioane de euro, 35 de angajați și planuri de extindere 
Cristiano Ronaldo (foto: Imago)
Campionate

Ce pregătește Cristiano Ronaldo Proiect nou pe bani mulți, în Portugalia. Investiție de 10 milioane de euro, 35 de angajați și planuri de extindere

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 10.11.2026, ora 14:24
alt-text Actualizat: 10.11.2026, ora 14:25
  • Cristiano Ronaldo continuă să-și construiască imperiul financiar dincolo de terenul de fotbal.
  • Superstarul portughez a investit 10 milioane de euro într-un proiect care presupune construirea unei fabrici în nordul Portugaliei. Investiția totală se apropie de 20 de milioane de euro.
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Atacantul lui Al-Nassr s-a asociat cu Grupo Outeirinho, unul dintre jucătorii importanți de pe piața portugheză a apei îmbuteliate.

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Fabrică de 20 de milioane de euro, în nordul Portugaliei

Cei doi parteneri dețin în proporții egale compania Maravilha Decimal, societatea prin intermediul căreia este dezvoltat proiectul.

Fiecare parte contribuie cu aproximativ 10 milioane de euro, iar obiectivul este dezvoltarea unei afaceri cu ambiții internaționale, orientată în special către export.

Noua fabrică va fi amplasată în localitatea Gostei, din districtul Braganca, în regiunea Tras-os-Montes. Apa va proveni dintr-un izvor local, iar proiectul se întinde pe o suprafață construită de aproximativ 7.200 de metri pătrați.

Apa din izvorul Gostei este prezentată de reprezentanții proiectului drept una cu pH alcalin și proprietăți antioxidante.

Potrivit informațiilor publicate de agenția Lusa, lucrările de pregătire a terenului și de realizare a fundațiilor au început deja.

Structura principală a clădirii ar trebui să fie ridicată în martie-aprilie 2027, în timp ce finalizarea construcției este programată pentru sfârșitul aceluiași an.

Fabrica ar urma să devină operațională la începutul lui 2028 și va avea trei linii de îmbuteliere: două pentru recipiente din plastic și una pentru sticle de sticlă.

Capacitatea estimată este de 500-600 de milioane de litri de apă pe an, iar producția va fi destinată în principal piețelor externe. Printre piețele vizate se află și Statele Unite.

35 de angajați la început și planuri de extindere

Proiectul lui Cristiano Ronaldo ar urma să genereze și locuri de muncă în regiunea Braganca.

În prima etapă, fabrica va avea între 30 și 35 de angajați, însă numărul acestora ar putea crește odată cu dezvoltarea activității, conform observador.pt. Personalul va beneficia de pregătire profesională în cadrul unităților deja deținute de Grupo Outeirinho.

Compania portugheză are deja patru fabrici în țară și o poziție importantă pe piața locală, unde deține aproximativ 40-45% din segmentul apei îmbuteliate, potrivit declarațiilor reprezentanților săi.

Designul viitoarei sticle este realizat în colaborare cu o companie din Italia. Investitorii urmăresc să creeze un produs cu identitate proprie, care să poată concura pe piețele internaționale.

Nu este prima afacere a lui CR7 în industria apei.

În 2023, fotbalistul portughez a lansat, alături de același partener, marca de apă minerală URSU9, produsă în Spania, în localitatea El Oso, din provincia Avila.

De-a lungul ultimilor ani, portughezul a dezvoltat proiecte în domeniul hotelier, al restaurantelor, al serviciilor de îngrijire personală și al produselor asociate brandului CR7.

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