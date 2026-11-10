Mesaj pentru suporteri  VIDEO. Daniel Bîrligea, optimist înaintea meciurilor cu Polonia și Bosnia: „Ne-ar ajuta mult asta” +33 foto
Foto: captură YouTube/FRF TV
Nationala

Mesaj pentru suporteri VIDEO. Daniel Bîrligea, optimist înaintea meciurilor cu Polonia și Bosnia: „Ne-ar ajuta mult asta”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 10.11.2026, ora 12:36
alt-text Actualizat: 10.11.2026, ora 12:36
  • Daniel Bîrligea (26 de ani), atacantul naționalei României, a avut un mesaj pentru suporteri înaintea ultimelor două partide din Liga Națiunilor.
  • România - Polonia se joacă sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
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„Tricolorii” nu au avut începutul dorit în Liga Națiunilor, suferind patru înfrângeri consecutive: 1-2 și 0-1 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia.

În ciuda rezultatelor negative înregistrate sub comanda lui Gică Hagi, Daniel Bîrligea este optimist că echipa națională se va impune în meciurile următoare.

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VIDEO. Daniel Bîrligea: „Un joc pozitiv ne-ar ajuta foarte mult pentru mentalitate”

În cadrul unui interviu pentru FRF TV, atacantul lui Frosinone a fost întrebat ce înseamnă pentru el să fie convocat la echipa națională.

„Este o fericire mare, o mândrie să vin aici, să reprezint o națiune, o bucurie imensă. Sper să marchez la fiecare meci, să joc bine și apoi dacă vin și golurile suntem fericiți, dar cel mai important e jocul echipei.

Părerea mea este că golurile contează, dar nu neapărat trebuie să le dea atacantul. Echipa trebuie să dea golurile. Cred că atacantul sau oricare jucător trebuie să facă o prestație bună, să lupte și să ajute cât mai mult echipa.

Cu siguranță niște rezultate pozitive sau un joc pozitiv ne-ar ajuta foarte mult pentru mentalitate, ca să ne dea acel plus pe care să-l avem pentru viitor”, a declarat Bîrligea.

Daniel Bîrligea a explicat și cum reușește un jucător să treacă peste o serie grea de meciuri, cum a fost în cazul naționalei după primele partide din Liga Națiunilor.

„Cred că trebuie să rămâi concentrat, să continui, să muncești și să crezi că rezultatele foarte bune vor veni după muncă și având mentalitatea corectă”.

FOTO. România - Suedia 0-1, ultimul meci jucat de „tricolori”

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (33 imagini)

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
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Daniel Bîrligea, mesaj pentru suporteri: „Îmi doresc să fie mereu acolo cu noi”

Înaintea meciului cu Polonia de pe Arena Națională, Daniel Bîrligea a avut un mesaj și pentru suporterii români.

„În primul rând le mulțumesc pentru prezența de la meciul trecut (n.r. - cu Suedia). Le mulțumesc și pentru meciul care o să vină (n.r. - cu Polonia).

Am încredere că o să fie cât mai mulți să ne susțină și e o mare plăcere să-i avem alături, să-i simțim că ne susțin până la capăt. Îmi doresc să fie mereu acolo cu noi, că ne dau o mână sau mai multe mâini de ajutor”.

Ajuns la Frosinone în acest sezon, sub formă de împrumut de la FCSB, Bîrligea a marcat o „dublă” în duelul cu Lecce (5-1), în etapa #9 din Serie A.

Întrebat despre acea performanță, atacantul a răspuns:

„A fost o bucurie imensă pentru că îmi doream foarte mult să fiu acolo, să arăt ceea ce pot și să pun o ștampilă acolo.

Chiar m-am adaptat foarte bine, foarte repede. Colegii sunt super de treabă, antrenorii și staff-ul sunt incredibili și mă simt bine”.

Al doilea gol marcat de Bîrligea în Frosinone - Lecce (11).jpg
Al doilea gol marcat de Bîrligea în Frosinone - Lecce (11).jpg

Galerie foto (17 imagini)

Primul gol marcat de Bîrligea în Frosinone - Lecce (1).jpg Primul gol marcat de Bîrligea în Frosinone - Lecce (2).jpg Primul gol marcat de Bîrligea în Frosinone - Lecce (3).jpg Primul gol marcat de Bîrligea în Frosinone - Lecce (4).jpg Al doilea gol marcat de Bîrligea în Frosinone - Lecce (1).jpg
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Atacantul a dat dovadă de modestie când a fost întrebat ce ar însemna pentru el dacă titlul „Bîrligea, eroul României în drumul spre Euro” s-ar adeveri:

Cu siguranță e un titlu foarte frumos, dar aș prefera un titlu «România, la Euro!», ar fi cel mai frumos. Daniel Bîrligea, atacantul naționalei României

Lotul ales de Hagi pentru meciurile cu Polonia și Bosnia

PORTARI

  • Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI

  • Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0); Rareș ILIE (Mantova, 0/0)

ATACANȚI

  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Clasamentul grupei B4

  1. Suedia - 10p
  2. Bosnia - 8p
  3. Polonia - 4p
  4. România - 0p

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